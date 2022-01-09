«Избили не того»: Как известный джазовый певец из Киргизии оказался замешан в проплаченных митингах в Казахстане

В задержанном "безработном" родные узнали джазового певца Фото: qazaqstantv/ instagram.com/vicrammusic

"1 числа со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге. Предложили 90 тысяч тенге (200 долларов). Я безработный, поэтому согласился. Они купили мне билет на самолет, привезли на квартиру, где были также граждане Таджикистана, Узбекистана. Когда митинг начался, я испугался, вернулся в квартиру, переночевал. Решил поехать домой и меня задержали военные. В квартире было около 10 человек. Дорогу мне оплатили".

Силовики Казахстана через местные СМИ опубликовали видео с задержанным после массовых протестов и погромов мужчиной. В ролике побитый задержанный сознается в том, что платно участвовал в беспорядках в стране. Эти кадры должны были стать подтверждением участия наемников во время митингов в Алма-Ате и других городах. Однако опубликованные кадры вызвали настоящую бурю эмоций в другой стране - в Киргизии.

Мужчина был избит. Кем именно - неизвестно Фото: qazaqstantv/

Друзья и родственники узнали в "безработном" мужчине известного джазового певца Викрама Рузуханова из Киргизии. Артист, как пояснили друзья, как раз собирался на новогодние праздники выступать с концертами в Алма-Ате. Коллеги Викрама потребовали от своего МИДа и МВД разобраться в случившемся. Они уверены, что певец, далекий от политики, не мог участвовать в митингах за деньги.

- Моему возмущению нет пределов! Не буду молчать, - рассказала подруга Викрама Каныкей Манасова. - Многие новостные ленты уже облетело видео с кыргызстанцем, где он «признается», зачем прилетел в Алматы после Нового года. Поясню: на видео – известный талантливый музыкант Викрам Рузахунов. У нас в республике и СНГ он является очень востребованным музыкантом, без работы никогда не сидит и соответственно зарабатывает достаточно, чтобы жить честной жизнью! И вы после этого поверите, что за 200 долларов он полетел туда, чтобы участвовать в митингах?! Да он и за миллион долларов не стал бы участвовать в подобном, устраивать беспорядки!

Поднявшийся скандал привел к тому, что в Казахстане через соцсети стали опровергать заявления друзей певца. Там выступили с заявлением, что на видео не Викрам, а совершенно другой человек, похожий на него. Но мать и сестра артиста уверяют, что не могли перепутать своего сына с кем-то. Об этом "КП" рассказала близкая подруга семьи Викрама - певица Юлия Руцкая.

Певец улетел в Алма-Ату на выступления Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мы дружим семьями много лет, все музыканты нашей страны знают Викрама, - пояснила "КП" Юлия. - Я с ним виделась в начале января до отъезда в Алма-Ату. Я заехала поздороваться к нему на работу. Мы послушали как он играет, ничего не предвещало. Ведь Викрам часто ездит в Алма-Ату с выступлениями. Это происходит каждую неделю - в пятницу или субботу. Его приглашают туда выступать в ресторанах, казино. Так и в этот раз он поехал туда, чтобы заниматься только своей профессиональной деятельностью.

Юлия Руцкая после случившегося сразу же поехала домой к Викраму, чтобы встретиться с его матерью и сестрой.

- Когда мы приехали к его матери домой, там уже были сотрудники правоохранительных органов, они ее допрашивали, - делится Юлия. - Мать и сестра места себе не находят. Они рассказали мне, что обе ездили в аэропорт провожать его на самолет в Алма-Ату. Никаких подозрительных разговоров у него не было. А потом на протяжении шести дней они не могли связаться с ним, переживали, куда он пропал. А теперь они увидели это видео. Они, как и мы, подтверждают - на кадрах однозначно Викрам, хоть в Казахстане это и опровергают.

Певец не выходил с родственниками на связь Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Родственники Викрама тоже уверены, что он бы не стал за 200 долларов участвовать в митингах.

- Викрам - исполнительный директор джазового фестиваля в Кыргызстане, он именитый и авторитетный, - поясняет певица. - А на видео он говорит ключевую фразу, что безработный. Это абсурд. Только за одно выступление он зарабатывает минимум 200 долларов. А выступления у него каждый день по несколько раз. У него две машины, две квартиры и дача. Это явно не тот человек, который за 200 долларов поедет участвовать в митингах, в тот момент, когда у него ежедневные новогодние корпоративы.

Родственники и друзья уверены, что из певца выбили показания.

- Я подозреваю, что он собирался в Кыргызстан уезжать, когда в Казахстане начались митинги, и его перехватили. Скорее всего, он оказался рядом с кем-то рядом. Или там задерживали под шум граждан других стран, думая, что те убегают. Как бы там ни было, его однозначно били. На это видео невозможно смотреть без слез. Его изуродовали.

Сейчас к делу подключилось МВД Кыргызстана, которое опубликовало заявление в том, что будет разбираться в задержании певца.

- Кыргызстанский джазовый музыкант Викрам Рузахунов часто гастролировал в Алматы. Накануне нового года он был приглашен в Алматы для проведения концертных программ. Билет в Алматы приобретен 16 декабря 2021 года и второго января в 20.00 часов он улетел в город Алматы, - сообщили в местном МВД. - Родственников у них в Казахстане не имеется и ездил только по приглашению для проведения концертных программ, а также для участия в музыкальных фестивалях в Казахстане и в странах СНГ. Министерством внутренних дел Кыргызской Республики выясняет все обстоятельств факта задержания данного гражданина.

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