Куда сдать елку после Нового года в Санкт-Петербурге в 2022 году: Адреса пунктов приема

Куда сдать елку после Нового года в Санкт-Петербурге
Фото: Олег ЗОЛОТО
Новый год закончился, мандарины и оливье съедены, а праздничная елка уже оставляет желать лучшего - поникла и начала осыпаться. Но вместо того, чтобы просто выбросить дерево на помойку, его лучше сдать. Во-первых, это поможет экологии в целом, во-вторых, животным, которым елка станет подстилкой и подкормкой. Рассказываем, куда сдать елку после Нового года в Санкт-Петербурге в 2022 году. Точные адреса пунктов приема елей.
ЗАЧЕМ СДАВАТЬ ЕЛКУ
Пункты приема новогодних елок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области работают уже не первый год. В этом году также стартует акция под названием "Елки, палки и щепа", которая продлится с 8 по 31 января 2022 года. Все отслужившие свое елки будут переработаны в щепу. Ее передадут в конный клуб "Кентаврик", реабилитационный центр для диких животных "Велес" на подстилку и подкормку животным, а также в качестве мульчи для ухода за "Александровой дачей" в Царском Селе.
ПРАВИЛА ПРИЕМА НОВОГОДНИХ ЕЛОК
- Принимаются как целые деревья, так и ветки;
- Принимаются как сочные зеленые хвойные, так и сухие;
- Если иголки осыпались, то их можно сдать в отдельном мешочке;
- Обязательно очистите с деревьев мишуру, блестки, скотч;
- Дерево не должно было быть обработано искусственным снегом;
- Освободите дерево от транспортной упаковки, снимите веревки, мешки, ткань.
АДРЕСА ПУНКТОВ ПРИЕМА НОВОГОДНИХ ЕЛОК
Санкт-Петербург:
Выборгский район
- Леруа Мерлен ул. Руставели, д. 59
Красногвардеский район
- Охта-Молл, Брантовская дорога, д. 3: 15-17 января
Красносельский район
- Жемчужная Плаза, Петергофское шоссе, д. 51А: 15-16 января
- Леруа Мерлен ул. Партизана Германа, д. 2
Калининский район - с 6 января
- Гражданский пр., д.84
- МО Ульянка, Ул. Генерала Симоняка, д. 9: 11-21 января
Курортный район
Сестрорецк, у здания вокзала: 15 января, 14:00 - 16:00
Приморский район
Леруа Мерлен ул. Парашютная, д. 60 лит В
- КДЦ «Гринпарк», Славянка, Ростовская ул. д. 20с: 13 - 23 января
Шушары - 15 января
Детскосельский,
Ленсоветовский
Центральная усадьба
Фрунзенский район
- МО МО 72, Ул. Пражская, д. 35, у ДОТа: 15 января, 12:00 - 15:00
Также в ближайшее время появится ряд точек в:
- Адмиралтейском районе
- Кировском районе
- Колпинском районе
- Красногвардейском районе
- Красносельском районе
- Кудрово
- Новоселье
- Буграх
С актуальным списком можно ознакомиться на официальном сайте акции елки палки щепа.рф
Ленинградская область:
- МЕГА Парнас и МЕГА Дыбенко: 8-31 января
Кириши - 6-18 января
- стадион "Энергетик"
- стадион "Нефтяник"
- парк Семейного отдыха (со стороны пр.Ленина 11а)
- пересечение Волховской наб. с ул.Нефтехимиков (где крест)
- за Ледовой ареной "Кириши"
- пустырь на ул.Восточная, д.4
- парковка мебельного магазина "Волна"
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В Петербурге в 2022 году 13, 20, 27 января и 3 февраля по предварительным заявкам будет работать сервис индивидуального вывоза ёлок. С условиями можно ознакомиться по ссылке.
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