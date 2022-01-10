Куда сдать елку после Нового года в Санкт-Петербурге в 2022 году: Адреса пунктов приема

Куда сдать елку после Нового года в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый год закончился, мандарины и оливье съедены, а праздничная елка уже оставляет желать лучшего - поникла и начала осыпаться. Но вместо того, чтобы просто выбросить дерево на помойку, его лучше сдать. Во-первых, это поможет экологии в целом, во-вторых, животным, которым елка станет подстилкой и подкормкой. Рассказываем, куда сдать елку после Нового года в Санкт-Петербурге в 2022 году. Точные адреса пунктов приема елей.

ЗАЧЕМ СДАВАТЬ ЕЛКУ

Пункты приема новогодних елок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области работают уже не первый год. В этом году также стартует акция под названием "Елки, палки и щепа", которая продлится с 8 по 31 января 2022 года. Все отслужившие свое елки будут переработаны в щепу. Ее передадут в конный клуб "Кентаврик", реабилитационный центр для диких животных "Велес" на подстилку и подкормку животным, а также в качестве мульчи для ухода за "Александровой дачей" в Царском Селе.

ПРАВИЛА ПРИЕМА НОВОГОДНИХ ЕЛОК

- Принимаются как целые деревья, так и ветки;

- Принимаются как сочные зеленые хвойные, так и сухие;

- Если иголки осыпались, то их можно сдать в отдельном мешочке;

- Обязательно очистите с деревьев мишуру, блестки, скотч;

- Дерево не должно было быть обработано искусственным снегом;

- Освободите дерево от транспортной упаковки, снимите веревки, мешки, ткань.

АДРЕСА ПУНКТОВ ПРИЕМА НОВОГОДНИХ ЕЛОК

Санкт-Петербург:

Выборгский район

- Леруа Мерлен ул. Руставели, д. 59

Красногвардеский район

- Охта-Молл, Брантовская дорога, д. 3: 15-17 января

Красносельский район

- Жемчужная Плаза, Петергофское шоссе, д. 51А: 15-16 января

- Леруа Мерлен ул. Партизана Германа, д. 2

Калининский район - с 6 января

- Гражданский пр., д.84

- МО Ульянка, Ул. Генерала Симоняка, д. 9: 11-21 января

Курортный район

Сестрорецк, у здания вокзала: 15 января, 14:00 - 16:00

Приморский район

Леруа Мерлен ул. Парашютная, д. 60 лит В

- КДЦ «Гринпарк», Славянка, Ростовская ул. д. 20с: 13 - 23 января

Шушары - 15 января

Детскосельский,

Ленсоветовский

Центральная усадьба

Фрунзенский район

- МО МО 72, Ул. Пражская, д. 35, у ДОТа: 15 января, 12:00 - 15:00

Также в ближайшее время появится ряд точек в:

- Адмиралтейском районе

- Кировском районе

- Колпинском районе

- Красногвардейском районе

- Красносельском районе

- Кудрово

- Новоселье

- Буграх

С актуальным списком можно ознакомиться на официальном сайте акции елки палки щепа.рф

Ленинградская область:

- МЕГА Парнас и МЕГА Дыбенко: 8-31 января

Кириши - 6-18 января

- стадион "Энергетик"

- стадион "Нефтяник"

- парк Семейного отдыха (со стороны пр.Ленина 11а)

- пересечение Волховской наб. с ул.Нефтехимиков (где крест)

- за Ледовой ареной "Кириши"

- пустырь на ул.Восточная, д.4

- парковка мебельного магазина "Волна"

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В Петербурге в 2022 году 13, 20, 27 января и 3 февраля по предварительным заявкам будет работать сервис индивидуального вывоза ёлок. С условиями можно ознакомиться по ссылке.

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