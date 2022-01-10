Мусорный коллапс вместо мусорной реформы: Почему Петербург оказался завален отходами в первые дни нового года

1 января в Петербурге официально началась мусорная реформа. Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге 2022 год начался с мусорного коллапса. За время праздничных выходных рядом с отдельными контейнерами появились горы бытовых отходов выше человеческого роста. Горожане безуспешно стучатся во все инстанции и выкладывают на снегу «мусорные елки», а новый регоператор отвечает, что ничего из ряда вон выходящего не случилось, все ожидаемо.

ВИНОВАТЫ… QR-КОДЫ?

Первые жалобы на заваленные отходами площадки у домов начали появляться в соцсетях уже наутро после новогодней ночи.

«Проспект Просвещения, мусор с 1-го числа не вывозят, во всех инстанциях кормят завтраками, - рассказывали петербуржцы. - Люди, подскажите, как повлиять на это, не хочется жить в свинарнике».

Аналогичные сетования и жалобы на протяжении каникул летели со всех концов города. Кое-где, например, в Янино люди и вовсе начали выкладывать из мешков с отходами «мусорные елки» в два-три человеческих роста, чтобы хоть так привлечь внимание к проблеме.

Не все контейнерные площадки успели нанести на карту, с которой работает оператор. Фото: СОЦСЕТИ

Между тем 1 января в Петербурге официально началась мусорная реформа. Куратором всех вопросов, связанных с городскими отходами, стала отдельная структура - АО «Невский экологический оператор». Там «Комсомолке» заявили: ситуация ожидаемая, упреки и недовольство закономерные. По словам представителей компании, новый регоператор оказался просто не готов к тому, что в праздники люди стали больше мусорить: по городу количество отходов превысило обычные показатели на треть, а кое-где и больше.

- Достаточно безболезненно мусорная реформа стартовала на территориях Адмиралтейского, Красногвардейского, Пушкинского, Центрального, Кронштадтского, Василеостровского, Колпинского, Петродворцового, Московского, Фрунзенского районов, - уточнили в пресс-службе регоператора. - Жители указанных районов оставляли меньше всего обращений на горячую линию. Хуже всего ситуация обстояла в тех частях Санкт-Петербурга, где с 1 января сменились подрядные организации. Свой отпечаток наложили и новые коронавирусные ограничения, из-за которых большое количество людей провело праздники дома.

«ВСЕ В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ»

Нашлась у мусорного коллапса и еще одна причина. Как рассказал «Комсомолке» руководитель саморегулируемой организации «МежРегионРазвитие» Владислав Воронков, не все контейнерные площадки успели нанести на карту, с которой работает оператор.

- Так получилось, что у нас оказалась неучтенной почти треть пухто, - отметил эксперт. - Это произошло потому, что установками контейнеров занимаются различные органы власти, зачастую, не согласуя работы между собой. Также новогодние праздники - это весьма сложный период для старта реформы. Можно было начать раньше, но все решили сделать в последний момент.

От безысходности горожане выкладывали на снегу «мусорные елки». Фото: СОЦСЕТИ

МНЕНИЕ

Юрий ШЕВЧУК, советник губернатора Ленинградской области по экологическим вопросам, председатель экологической организации «Зеленый Крест»:

Появился единый оператор, который с 1 января структурирует деятельность подрядчиков и управляющих компаний, вывозящих мусор. Вернее, должен структурировать. Но на деле мы столкнулись с проблемами. Я считаю, что основная причина заключается в кадровых ошибках. Руководить работой должны люди, у которых уже есть опыт в этой сфере. Также я не согласен с утверждением, что мусора в праздники стало больше, так как во время каникул вырос объем потребления. Напротив, он снизился, так как много людей уехало из города на дачи и в путешествия.

БУДЬ В КУРСЕ

Согласно нормативу в летнее время мусор должны вывозить за один день. Зимой этот срок может быть увеличен до трех дней. Следить за соблюдением этих правил должна жилищная инспекция, которая вправе оштрафовать оператора.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Горожане, недовольные вывозом мусора, могут оставить жалобу по телефону горячей линии: 8 (812) 303-80-90.