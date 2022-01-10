Январский снег в Петербурге пообещали убрать к февралю

Снег вываливают в большие кучи, что пугает горожан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге очередной дорожный коллапс. Город обновил свой «снежный рекорд»: к 10 января, по сообщениям синоптиков, высота сугробов впервые с начала зимы достигла 37 сантиметров. Из-за этого в первый же рабочий день нового года улицы встали в километровых пробках: машины с трудом двигались по неочищенным от наледи дорогам. Что происходит и когда это закончится, выясняла «Комсомолка».

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ УВОЗИМ - КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРИВОЗИМ»

На данный момент в Петербурге не существует района, жители которого не жаловались бы на плохую уборку. Смысл сетований везде один и тот же: уходили на каникулы - снег лежал, вышли - лежит еще больше. Нигде ни пройти, ни проехать. Чем заняты коммунальщики?

Коммунальщики утверждают, что не успевают убирать такое количество снега. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Опоздали с ребенком на прием к врачу к узкому специалисту, к которому записывались за полтора месяца, потому что я не смог выехать из сугроба на своем седане, - делится в соцсетях своей проблемой петербуржец по имени Станислав. - Бегал, искал лопату, нашел ее, раскапывал машину, все равно не помогло. Сугробы метровые. Пришлось толкать, спасибо мужики мимо проходили, помогли».

Завалы растут по всему городу - и на окраинах, и в центре. А снежная гора на Петроградской набережной и вовсе стала практически местной достопримечательностью: в соцсетях набережную даже предложили переименовать в Снегосвалочную.

Один из больших сугробов на Петроградской набережной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Между тем в Комитете по благоустройству объясняют: коммунальные службы работают в штатном порядке. Просто погода опять подвела.

- Еще только начало января, а снега уже выпало две трети от зимней нормы, - рассказывает начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог Вадим Мизюкин. - 30 сантиметров только за последнюю неделю. И этот объем должен где-то лежать, пока его не уберут. А мы вывозим каждый день, что-то складируем на газоны. Куча на Петроградской набережной, думаете, лежит нетронутой? Каждый день оттуда забираем и увозим, но каждый день туда же сгребают новую партию снега.

ПОВТОРЕНИЕ НОЯБРЯ

По словам Вадима Мизюкина, вывезти весь снег сразу не получится - при худшем раскладе последствия недавних снегопадов коммунальщики ликвидируют не раньше начала февраля.

- Снега слишком много, - констатирует начальник управления. - Если было бы его меньше, мы давно бы все вывезли. Но сейчас повторяется ноябрьская ситуация. В тот раз на ликвидацию последствий обильных осадков нам потребовалось двадцать дней. Сейчас постараемся справиться как можно быстрее.

Завалы растут по всему городу - и на окраинах, и в центре. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Добавляет хлопот и извечная проблема: неправильно припаркованные автомобили. Сугробами завалило немногочисленные парковочные карманы. Машины бросают в неположенных местах, что тоже мешает уборке. Но в Комитете по благоустройству заявляют, что в этом году коммунальщикам удалось найти общий язык с автомобилистами, и такие ситуации происходят намного реже, чем раньше.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

320 000 кубометров снега вывезли с улиц Петербурга всего за неделю. Это 16 000 полных самосвалов.

4000 жалоб на плохую уборку улиц поступило на портал «Наш Санкт-Петербург» за последнюю неделю.

Важно!

Пожаловаться на неубранный снег можно по телефону круглосуточной дежурной службы Комитета по благоустройству: 8 (812) 314-60-13.

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