Анатолий Алябьев умер на 71-м году жизни. Фото: СБР

Трагическая новость пришла утром 11 января для всех почитателей спорта и биатлона в частности. В Санкт-Петербурге на 71-м году жизни умер Анатолий Алябьев, двукратный олимпийский чемпион по биатлону. Его не стало минувшей ночью.

- Не стало двукратного олимпийского чемпиона, Заслуженного мастера спорта Анатолия Николаевича Алябьева. Совсем недавно, 12 декабря прошлого года, Алябьев отметил 70-летний юбилей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича, - сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Новость дополняется…Трагическая новость пришла утром 11 января для всех почитателей спорта и биатлона в частности. В Санкт-Петербурге на 71-м году жизни умер Анатолий Алябьев, двукратный чемпион по биатлону. Его не стало минувшей ночью.

- Не стало двукратного олимпийского чемпиона, Заслуженного мастера спорта Анатолия Николаевича Алябьева. Совсем недавно, 12 декабря прошлого года, Алябьев отметил 70-летний юбилей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича, - сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Смерть Анатолия Алябьева наступила под утро 11 января. Предварительная причина – простудное заболевание.

В Федерации биатлона Санкт-Петербурга «Комсомольской правде» сообщили, что находятся в шоке от трагического известия.

- Это был такой великий человек. Он не только в России, но и в мире был известен всем. Он фактически создал нашу федерацию. Мы сейчас организуем собрание, будем думать, как помочь семье организовать похороны.

Время и место прощания с Анатолием Алябьевым станут известным позднее.

Справка «КП»:

Анатолий Алябьев родился в деревне Данилково Вологодской областей. В школу, в соседнюю деревню ходил пешком, а зимой на лыжах. С этого и началось его увлечение спортом. Позднее занимался в лыжной секции Вологодского педагогического училища, был физруком в одной из местных школ.

В 1971 году был призван в вооруженные силы, служил в Ленинграде в Спортклубе армии – СКА. Там же стал заниматься биатлоном. В 1979 году стал чемпионом СССР на дистанции 20 километров. В 1980-м попал в состав сборной команды на Олимпийские игры в американском Лейк-Плэйсиде.

Анатолий Алябьев – двукратный олимпийский чемпион Олимпиады-1980: золото – индивидуальная гонка, золото – эстафета. Там же он стал бронзовым призером в спринте.

Прославленный биатлонист был дважды бронзовыми призером чемпионатов мира по биатлону. Имел звание заслуженного мастера спорта СССР.

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