Как добровольное страхование затесалось в квитанции и чем это обернется для петербуржцев

С 1 января в личном кабинете и бумажных квитанциях от «Петроэлектросбыта» появилась новая интересная графа – «добровольное страхование» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новая строка в официальном приложении «Петроэлектросбыта» переполошила петербуржцев. У некоторых автоматически появился долг за новую услугу - добровольное страхование жилья. Люди делятся скриншотами в чатах и группах.

- Предупредите близких, родителей и друзей. С 1 января в личном кабинете и бумажных квитанциях от «Петроэлектросбыта» появилась новая интересная графа – «добровольное страхование». Новая обдираловка, - пишет Дмитрий в сообществе «Живем на Васильевском». - Сделали они это очень хитро: если вы один раз оплатили, значит согласны и автоматически подписали договор. Чтобы обойти этот лохотрон, скачиваем приложение «ПСК/ПЭС» и убираем лишние галочки.

Больше 600 репостов только этой публикации, 111 комментариев. Обеспокоены и собственники, и арендаторы.

- Я снимаю квартиру на улице Кораблестроителей. Обратила внимание на задолженность, когда увидела пост в группе. Это в счете за декабрь, - рассказывает Анна Малахова «КП-Петербург». - Я не оплачиваю - жду бумажной квитанции. Планирую отказаться от страхования и не платить за него, конечно же.

Речь о суммах порядка 150 рублей в месяц. Они формируются из расчета 3,75 рублей за квадратный метр. Застраховано может быть жилье в любом многоквартирном доме выше трех этажей. Кроме зданий деревянных, аварийных, арестованных, без права собственности, в зоне военных действий. Все люди, с которыми мы пообщались об автоматических долгах, живут в советских зданиях.

- В чате друзья начали возмущаться. Я узнала о проблеме от них, - делится Анна Волкова. Она живет на проспекте КИМа. - Тоже скачала свою квитанцию из приложения и увидела долг. Пока не занималась этим вопросом. Думаю, пойду оплачивать бумажный счет без навязанной услуги.

С 1 января застраховать свое жилье может любой желающий. Фото: СОЦСЕТИ

Ошибка исправлена, никто не пострадает

В «Петроэлектросбыте» заверили, что это был технический сбой. Его устранили в тот же день - 8 января. Никому не может быть начислен долг автоматически. Если вы увидели его в своей квитанции - игнорируйте. На сумму вашей оплаты он не повлиял.

- Услуга страхования добровольна. Она вынесена отдельным блоком в квитанции и не влияет общую строчку «Итого к оплате», - пояснили «КП-Петербург» в пресс-службе «Петроэлектросбыта». - Никто из горожан не получил ошибочных начислений. Все расчеты в личном кабинете и в квитанциях корректны. Даже во время сбоя страхование не входило в итоговую сумму. Сейчас система просит пользователей обновить мобильное приложение. После этого оно будет работать лучше.

С 1 января застраховать свое жилье может любой желающий. Это касается и собственников, и арендаторов квартир/комнат в многоэтажках. Страховка оформляется на месяц.

Она должна помочь в случае, если произойдет: залив из соседних помещений, взрыв, пожар, авария инженерных систем, стихийное бедствие. Вы будете иметь право на выплату в пределах 80 тысяч рублей за квадратный метр.

КОНКРЕТНО

Чтобы получить деньги за страховку, необходимо:

- сообщить о случившемся в коммунальные службы или МЧС;

- позвонить в СОГАЗ (сейчас она единственная в городе отвечает за этот вид страхования);

- пустить сотрудника Петроэлектросбыта, чтобы он осмотрел помещение и составил акт;

- предоставить пакет документов;

- подождать 20 дней.