В Ленобласти толпа школьников избила девочку-сироту

В Ленобласти подростки толпой напали на девочку. Фото: https://vk.com/nikolskoe

Проявление необъяснимой жестокости сняли на видео жители города Никольское, что в Тосненском районе Ленинградской области. На их глазах, прямо под окнами многоэтажного дома толпа школьников избила девочку-сироту.

- Уважаемые родители! Наверняка вы узнаете своих отпрысков. Проведите беседу. Они минут 15 издевались над этой девочкой говоря ей, что у нее нет матери, и никто ее не защитит. Я их разогнала, но где гарантия, что это не повторится, - написала в местном паблике ВКонтакте жительница Никольского.

На снятом ей видео хорошо заметно, как пятеро парней, возрастом 10-13 лет нападает на беззащитную девочку, толкая ее в снег и проводя борцовские приемы. Причем иногда школьники протягивают руку помощи, но потом снова начинают издеваться.

В комментариях к публикации родители нападавших не нашлись, зато местные жители не стеснялись в выражениях по отношению к юным хулиганам.

- Сволочи какие-то, а не дети! Это воспитание родителей - толпой, на девочку, задевая семью, о ценностях в таких семьях явно не слышали. За шкварник, и в детскую комнату полиции, тогда дойдет и до школы и до родителей, - возмущаются горожане.

Позднее в комментариях появилась директор местной школы: «Уважаемые жители города! Ситуация под контролем. Вызваны родители вместе с детьми. Будем разбираться. Просим в подобных случаях в первую очередь сообщать в школу для быстрого принятия мер».

Она также сообщила, что с девочкой все в порядке. И инцидент школьница, якобы, объяснила игрой с друзьями. Но жители Никольского в это не поверили.

Проверку после появления видео в СМИ начали и в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ленобласти.

- Подобное поведение детей - абсолютная дикость, это недопустимо. Обязательно разберемся, что произошло, кто и за что здесь несет ответственность, - приводит слова детского омбудсмена Тамары Литвиновой пресс-служба областной администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Школьники избили и ограбили сантехника на юге Петербурга

Подозреваемых задержали через полчаса после нападения (подробности)