За несколько дней до реанимации разбитая инсультом Елена Проклова побелела на спектакле в Петербурге

68-летняя артистка жаловалась на повышенное давление. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Разбитая инсультом Елена Проклова перенесла гипертонический криз на сцене театра перед тем, как попасть в реанимацию. Произошло это еще 4 января, когда 68-летняя народная артистка находилась на гастролях в Петербурге.

Звезда фильма «Мимино», сыгравшая в нем стюардессу Ларису Ивановну, приехала в Выборгский дворец культуры, чтобы сыграть в «Невесте напрокат». Состояние Прокловой сначала не вызывало подозрений, хоть она и жаловалась на повышенное давление. Коллеги по цеху не замечали у нее никаких признаков сердечных болезней.

- После того, как она отыграла спектакль и пришла в закулисье, все заметили, что у нее бледный вид, была сильно уставшей, - рассказал источник «КП Санкт-Петербург». - Никто даже подумать не мог, что все настолько плохо. Но в итоге скорую вызывали ей прямо в театр.

Дочка артистки также подтвердила, что состояние родительницы пошатнулось именно на гастролях в Петербурге. Когда актриса вернулась в Москву, ее госпитализировали. Состояние уже было тяжелое. Врачи подтвердили инсульт.

Гипертонический кризис Проклова перенесла вдали от дома. Фото: instagram.com/elproklova

Разбитая инсультом Проклова вышла на связь только через три дня. По ее словам, у нее «наилучший вариант инсульта» – не повреждены умственные или двигательные функции. Только - мозжечок и вестибулярный аппарат.

К слову, Елена Проклова должна была вернуться в Петербург 15 января. Все в том же Выборгском Дворце культуры на эту дату заявлен спектакль с ее участием. В учреждении «Комсомолке» ответили, что пока «билеты продаются, спектакль состоится» и о замене актрисы им никто не сообщал.

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