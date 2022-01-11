Дворцовую елку в Петербурге распилят на сувенирные часы для школ и больниц

В прошлом году главную елку тоже разрубили на подарки. Фото: Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга

Праздники ушли, пора и честь знать. Власти Петербурга придумали, что сделать полезного с главной красавицей города, которая стоит на Дворцовой площади. Дерево, как и в прошлом году, решили распилить... на сувениры. Подарочной продукцией станут настенные часы: из ствола новогодней красавицы получится несколько десятков презентов.

- Не будем их продавать, а подарим в социальные учреждения - например, школы, больницы. Какие именно, мы пока не будем раскрывать все карты, - признался «КП» Андрей Чистяков, директор ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления».

Елка на Дворцовой площади живая, высотой 25 метров. В этом году для украшения выбрали ретро-стиль, которым многим горожанам и гостям пришелся по вкусу. Ностальгия по детству, так сказать.

Так выглядели часы в прошлом году, а в этом для сувениров придумают новый дизайн. Фото: Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга

Что касается будущего елочки, стоять дерево будет на главной площади Петербурга до конца января. Потом красотку увезут сушить.

- Для того, чтобы часы служили долгое время, древесину нужно обработать. Поэтому потребуется время, примерно два месяца. Так что в апреле или в мае сувениры будут готовы. Сколько штук сделаем, сказать сложно. Но часы будут подарком в нашей благотворительной акции, - добавил Чистяков.