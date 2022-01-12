Выдающийся ученый-педагог Владимир ТРИОДИН: Образование без воспитания - меч в руках сумасшедшего

Коллеги называют профессора выдающимся авторитетом в системе гуманитарного образования. Фото: пресс-служба СПбГУП.

13 января 85-летие отмечает выдающийся ученый в области отечественной педагогики, Почетный профессор Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов Владимир Триодин. Этого скромного, порядочного, принципиального человека называют не иначе как первооткрывателем: Владимир Евгеньевич основал новые направление в педагогике на стыке социологии, психологии и культурологии. Всю жизнь ученый посвятил педагогике свободного времени - отрасли науки, которая делает человека лучше.

- Профессор Триодин - автор теории создания клубов как человеческой общности- универсальной теории, которая применима для любых малых любительских групп, объединенных общими интересами, - рассказывает член-корреспондент РАН Александр Запесоцкий. - Это масштабнейшее достижение.

Заряженный демократией

К большой науке вел тернистый путь. Владимир Триодин родился в Воронеже в семье врачей. В 1961-м он с отличием окончил Ленинградский государственный институт культуры по специальности «организатор и методист культурно-просветительной работы высшей квалификации» и попросился на целину - нетронутые ранее сельские земли на краю страны, которые осваивало сельское хозяйство Советского Союза. Вскоре Триодин стал первым директором Целинного краевого дома народного творчества.

- На заряд советского донкихотства не мог повлиять никакой застой, - вспоминает профессор те времена. - Наоборот, застой сам трещал по швам от неуемности шестидесятников-целинников. После окончания аспирантуры и нескольких лет преподавания в Восточно-Сибирском государственном институте культуры в Улан-Удэ Триодин вернулся в Ленинград - в Высшую профсоюзную школу культуры (ВПШК).

На дворе был 1969 год. За пятьдесят три года ученый прошел путь от старшего преподавателя до ректора. И все это время он нес «демократический заряд». В советские годы считалось, что главная цель учреждений культуры - разумно организовать досуг граждан. Триодин разработал новаторский подход и развил теорию самоуправляемых гражданских организаций, а затем поступательно отстаивал право человека на развитие в свободное время. Теорию выверяли практикой.

В 1975-1980 годах кафедра методики культурно-просветительской работы, которой заведовал ученый, провела эксперимент на базе клуба Ленинградского станкостроительного объединения. Монографию по итогам эксперимента издали даже в Западной Европе. Главный вывод был такой: освободившись от идеологизированного окультуривания, рабочие стали воспринимать культуру не как надстройку, а как базис развития общества.

Разработки в этой области легли в первую программу учебного курса по истории и теории социально-культурной деятельности. Сегодня ей обучают не только в СПбГУП, но и в других вузах по всей России.

Вуз как малая родина

Именно под началом Триодина Высшая профсоюзная Школа культуры выросла в Гуманитарный университет профсоюзов. Ученый внес вклад в создание новых традиций вуза и помог вывести его на уровень передового в стране. В тяжелые 90-е благодаря научному авторитету Триодина в коллектив педагогов СПбГУП вошло много блестящих специалистов.

Особо выделяет Владимир Евгеньевич своего талантливейшего ученика - теперь международно признанного ученого, академика Запесоцкого. По инициативе Триодина в 1991 году Запесоцкий стал ректором. О молодом энергичном руководителе, инициировавшем революционные перемены в вузе, тогда пошла молва по всей стране.

Когда-то Триодин выдвинул Александра Запесоцкого (в центре) на пост ректора СПбГУП, а потом помог ему собрать в университете весь цвет научной мысли (слева - Д.С. Лихачев). Фото: пресс-служба СПбГУП.

Триодин помог ему собрать в СПбГУП цвет научной мысли Ленинграда - академика Лихачева, профессоров Моисея Кагана, Владимира Иванова, Бориса Парыгина, Зиновия Корогодского, Григория Бирженюка, Александра Маркова и многих других звезд научно-педагогического небосклона.

Вместе ученые совершили главный научный прорыв отечественной педагогики конца XX века - сформулировали и внедрили культуроцентристскую концепцию образования. По инициативе академика Лихачева эта команда разработала «Декларацию прав культуры». Ее принимала специальная комиссия под председательством мэра Петербурга Анатолия Собчака, а Триодин был ее ученым секретарем. МИД России добился отражения ряда положений документа в декларации и конвенциях ЮНЕСКО.

- Культуроцентристская концепция образования позволила влиять на болевые точки современной молодежной среды. В СПбГУП полностью отсутствуют наркомания, преступность, проявления национальной розни. Студенты называют вуз малой родиной, - констатирует Триодин. - Образование без воспитания - тупиковый путь, это меч в руках сумасшедшего. А наш путь, напротив, был признан Российской академией образования перспективнейшим для России в XXI веке. В этом есть и мой вклад, чем горжусь.

Владимир Триодин с Нобелевским лауреатом Жоресом Алферовым. Фото: пресс-служба СПбГУП.

СЛОВО КОЛЛЕГАМ

Григорий БИРЖЕНЮК, заведующий кафедрой социально-культурных технологий СПбГУП, доктор культурологии, профессор:

- Мы знакомы с Владимиром Евгеньевичем 50 лет. Именно он предложил мне пойти в аспирантуру и писать диссертацию по педагогике. В итоге вся моя дальнейшая судьба оказалась связана с наукой. Вместе мы работали над проектом «Декларации прав культуры». Триодин - признанный авторитет не только в системе гуманитарного знания, но и как эталон нравственности.

Олег СОЛОД, проректор СПбГУП, член Союза писателей Санкт-Петербурга:

- Человек, посвятивший жизнь образованию, проходит несколько этапов. Сначала становится педагогом, обретает право учить и воспитывать. Потом реализует это право в меру способностей и возрастающего со временем мастерства. Многие на этом останавливаются. Те же, кто добавляет к хорошо освоенному ремеслу хотя бы толику творчества, имеют шанс стать учителями не по должности - по призванию. У них есть шанс подняться выше, обрести новое имя, состоящее из тех же букв, только первая из них становится заглавной. Владимир Триодин - Учитель, давно достигший высшей степени мастерства.

ДОСЛОВНО

«Профессор Триодин играет особую роль в сохранении и умножении научного и культурного потенциала Санкт-Петербурга и сегодня, являясь примером служения науке и Отечеству. Это один из настоящих петербургских интеллигентов, удивительный человек, который сделал нравственную максиму нормой своей жизни. Фантастической квалификации педагог. Многим помог и всегда делал это бескорыстно. Таких людей, как он, уже почти нет - высокая духовность без проявлений меркантильного, материального интереса. Если бы меня спросили: «Кем вы восхищаетесь и кого считаете самой светлой личностью?» - я бы назвал Триодина одним из первых». (Александр ЗАПЕСОЦКИЙ, ректор СПбГУП, член-корреспондент РАН, доктор культурологии.)

СПРАВКА

Владимир Евгеньевич ТРИОДИН - Почетный профессор СПбГУП, доктор педагогических наук, Заслуженный деятель науки России, Заслуженный работник культуры России, почетный председатель Санкт-Петербургского отделения Российского творческого союза работников культуры, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга. Автор 25 книг и пособий, 217 научных статей, редактор и составитель 27 сборников и трудов. Разработчик 6 учебных курсов, среди которых: «Культурология досуга», «Основы педагогической инноватики», «История и теория социально-культурной деятельности» и др.