Прокуратура России празднует 300-летие: Ведомство зародилось в Санкт-Петербурге

Прокурор Петербурга поздравил коллег с праздником Фото: прокуратура Петербурга

Прокуратуре России 12 января исполняется 300 лет. Надзорный орган впервые появился по указу императора Петра I, который ввел должность генерал-прокурора. Сейчас это один из немногих органов, который был создан еще при императоре и существуют по наши дни. Впервые при этом система прокуратуры появилась именно в Санкт-Петербурге. Именно здесь император подписал первые указы об учреждении должностей ведомства.

«ВМЕСТЕ ПРОШЛИ БЛОКАДУ»

- При создании прокуратуры Петром I перед ней ставилась основная задача «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония», - рассказали «КП» в прокуратуре Санкт-Петербурга. - Согласно указам Петра I, прокуратура должна стоять на страже интересов не только монарха, государства и церкви, но и граждан, заниматься охраной их прав, предоставленных законом. Защита прав гражданских, наряду с другими важными государственными задачами, возлагалась именно на прокуратуру как орган высшего надзора за исполнением законов.

В прокуратуре отмечают, что традиции ведомства позволяют ему быть и осознавать себя важнейшим институтом правозащиты, координатором правоохранительных органов в борьбе с преступностью.

- В истории органов прокуратуры были разные времена, но преданное служение закону, справедливости, Отечеству и честь мундира всегда отличали работников прокуратуры, - поясняют сотрудники ведомства. - Судьба прокуратуры Санкт-Петербурга самым непосредственным образом связана с жизнью Ленинграда-Санкт-Петербурга и России.

Прокуратура Ленинграда появилась в марте 1940 года. Многие ее сотрудники на себе прочувствовали все тяжелые испытания блокады.

- Находясь в осажденном городе, под бомбежками и артобстрелами, несмотря на голод, холод и лишения, сотрудники прокуратуры боролись с преступностью, расследовали уголовные дела о хищениях государственной собственности, бандитизме, мародерствах, злоупотреблениях должностных лиц, убийствах, - вспоминают в городской прокуратуре.

«ЗА ГОД ПОСТУПАЕТ 150 ТЫСЯЧ ОБРАЩЕНИЙ»

Прокуратура за время своей работы работала в разных направлениях: ее сотрудники поддерживали государственное обвинение в суде, вели гражданско-судебную и исковую работу, успешно расследовали уголовные дела и координировали меры по предупреждению преступлений и правонарушений.

- Достигнутые городской прокуратурой за эти годы результаты были бы невозможны без усилий ее сотрудников – высококвалифицированных юристов, профессионалов, работавших всегда творчески и не считаясь с личным временем, - признаются в ведомстве. - Эстафету в деле укрепления законности приняли работники прокуратуры Санкт-Петербурга. История страны и города за последние тридцать лет не была простой, но органы прокуратуры никогда не оставались в стороне, шли в ногу со временем.

Прокуратура боролась с преступлениями на рынке жилой недвижимости, пресекала рейдерские захваты предприятий, незаконный игорный бизнес, а также мошеннические схемы. Также она взяла под жесткий контроль миграционные потоки.

- В 2021 году в органы прокуратуры города поступило более 150 тысяч обращений. Эти цифры свидетельствуют о доверии населения к надзорному ведомству, - заключают в ведомстве.