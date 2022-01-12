Здание Эрмитажа начнут перекрашивать в 2023 году

Эрмитаж перекрасят в пастельный цвет. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Эрмитаж снова поменяет свой цвет уже через год. Здание Зимнего дворца, где располагается главный музей Петербурга, начнут перекрашивать уже в 2023-м, при проведении планового ремонта. Впрочем, кардинальных изменений не запланировано.

- Реставрация фасадов не предполагает изменение цветового решения, но, как и при предыдущей реставрации, оттенок зеленого цвета будет выбран более светлый, «пастельный» – в соответствии с петербургскими традициями, - сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Об этом же ранее говорил и директор музея Михаил Пиотровский, назвавший послевоенный ярко-зеленый цвет неудачным: «Исторически Петербург - город пастельных тонов. Современными красками мы загубили этот тонкий пастельный тон».

При этом Пиотровский напомнил, что Зимний дворец перекрашивался неоднократно. Изначально фасад сделали светло-желтого, песочного цвета, как и планировалось по проекту Растрелли. Была даже идея вернуть эту расцветку, но компьютерная визуализация показала какой-то «немецкий замок средней руки». И от затеи отказались.

За годы существования Зимнего дворца его перекрашивали не один раз. Фото: hermitagemuseum.org

При Николае II здание сделалось ярко-терракотовым, а колонны никак не выделялись. Такое решение музейщики посчитали «безобразным». Лучше оказалось оставить нынешний цвет, но немного сгладить его яркость.

- Сегодняшняя трехцветная (зеленый-белый-золотой – прим.ред.) палитра появилась сразу после Великой Отечественной войны с отсылкой на другой шедевр Растрелли – Екатерининский дворец в Царском селе. Она сменила серую защитную окраску военного времени, - отмечают в Эрмитаже.

Специалисты музея считают, что решение оказалось удачным и не нуждается в изменениях. Такого же мнения придерживаются и жители, а также гости Петербурга, которых опрашивали на Дворцовой площади.

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