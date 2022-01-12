«Данные о нарушении будут переданы в ГИБДД»: На платных парковках в Петербурге появились мошенники

Неизвестные подкладывают автомобилистам листовки с требованием оплатить штраф. Фото: Артем КИЛЬКИН

Нижегородский вид мошенничества перекочевал в Петербург. Неизвестные подкладывают автомобилистам листовки с требованием оплатить штраф. Бумажку можно обнаружить на лобовом стекле, под дворниками. Пока жаловались на такие случаи в зоне платной парковки, но не исключено, что мошенники могут орудовать и в других частях города.

- По нашим ощущениям, это был некий десант. В один момент нам поступила волна звонков по этому поводу, - рассказали «КП» в Центре управления парковками. - Мы надеемся, что это была разовая акция. Такая история опасна для самих же мошенников. В правоохранительные органы мы пока не обращались.

Настоящее сообщение о штрафе не может выглядеть так. Если вы действительно нарушили правила парковки, информация об этом появится на «Госуслугах» и придет по почте в заказном письме.

В конце 2018 года такие листовки подсовывали автомобилистам в Нижнем Новгороде. Фото: скрин с видео телеканала Кстати.

Напомним, первые 15 минут в зоне платной парковки бесплатны. Стандартная стоимость часа для легковой машины - 100 рублей. Штраф за нарушение правил - 3000 рублей.

Интересно, что впервые листовки мошенников с аналогичным требованием были замечены в Нижнем Новгороде в 2018 году. Точно так же автомобилистам предлагали срочно перевести деньги на QIWI-кошелек - якобы за нарушение правил парковки. Несмотря на то, что прошло уже больше двух лет, сумма «штрафа» осталась прежней.