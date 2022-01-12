Стало известно, как будут прививать детей и подростков от коронавируса в Петербурге

Под вакцинацию против COVID-19 попадают дети в возрасте от 12 до 17 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в ближайшее время должна начаться вакцинация детей и подростков от коронавируса. «Комсомолка» отвечает на самые важные и актуальные вопросы о грядущей кампании. Как записаться на прививку? Кто принимает решение, нужна она ребенку или нет? И будут ли выдавать несовершеннолетним QR-коды, чтобы они могли без проблем попасть в общественные места?

КОГДА НАЧНЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ?

Точные сроки пока не известны.

- В минувший четверг, 6 января, федеральный минздрав провел совещание с местными комитетами и министерствами, где объявил, что первые партии вакцины отправятся по регионам ориентировочно через семь-десять дней, - объясняют в городском комитете по здравоохранению. - Еще примерно от одного до трех дней потребуется на то, чтобы развезти препарат по прививочным пунктам. Поэтому пока начало вакцинации детей и подростков в Петербурге запланировано на вторую половину января – если, опять же, наверху ничего не изменится.

Прививать детей и подростков будут вакциной "Спутник М" - это модифицированный вариант "Спутника V". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КТО БУДЕТ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ?

Согласно распоряжению федерального минздрава, вакцинироваться от коронавируса дети и подростки могут с 12 до 17 лет. При этом до 15 лет решение, делать прививку или не делать, за ребенка принимают его родители – и они же заполняют все необходимые документы. Если же «пациенту» уже исполнилось 15, он может сам решать, надо ему проходить вакцинацию или нет – как поясняют в комитете по здравоохранению, это совершенно законно.

ГДЕ БУДУТ ПРИВИВАТЬ ШКОЛЬНИКОВ ОТ КОРОНАВИРУСА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ?

На первых этапах прививочные кабинеты планируется открыть в детских поликлиниках – точный список и график их работы комитет по здравоохранению опубликует, опять же, ближе к делу. Также обсуждается вариант с тем, чтобы подключить к делу городские школы и организовать вакцинацию подрастающего поколения на базе школьных медпунктов – по крайней мере некоторые районные администрации уже заявили, что готовы присоединиться к кампании.

ЧЕМ БУДУТ ПРИВИВАТЬ ДЕТЕЙ ОТ КОРОНАВИРУСА?

На данный момент в России зарегистрирована только одна «детская» вакцина от коронавируса – «Спутник М». По составу и принципу действия это все тот же самый «Спутник V», но только с уменьшенной в пять раз дозировкой. Как и «взрослая» версия, эта вакцина двухкомпонентная и вводится в два приема, между которыми нужно выдержать паузу в 21 день.

Как показали клинические исследования, проведенные авторами препарата – научными сотрудниками Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи – «Спутник М» вполне эффективен и безопасен. Конечно, как и любой другой препарат, он может вызывать побочные эффекты, но список их невелик – боль в месте укола, небольшой зуд; в редких случаях – заложенность носа и нарушение пищеварения. Как говорят в НИИ Гамалеи, все побочки у подростков, принявших участие в исследовании, ощущались максимум два-три дня.

Первые поставки новой вакцины ожидаются в Петербурге во второй половине января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КАКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ?

Делать прививку от коронавируса ребенку нельзя, если:

- есть аллергия на какой-то из ее компонентов или в принципе есть в анамнезе тяжелые аллергические реакции;

- он болеет ОРВИ или другой инфекцией, или у него обострилось хроническое заболевание. В этом случае прививаться нужно не раньше чем через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ?

Пройти вакцинацию детям и подросткам можно будет как централизованно, так и в индивидуальном порядке.

- Во-первых, сами школы будут собирать списки желающих привиться, - объясняют в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. – Во-вторых, мы планируем открыть и для родителей и для самих детей начиная с 15 лет весь тот же самый функционал, который сейчас доступен взрослым: то есть, запись напрямую через поликлиники, через единую справочную службу по номеру 122, а также через порталы госуслуг Санкт-Петербурга и «Здоровье петербуржца».

МОЖНО ЛИ БУДЕТ ВЗЯТЬ ВЫХОДНОЙ?

Еще в прошлом году минтруд России рекомендовал работодателям давать сотрудникам, которые сделали прививку от коронавируса, два оплачиваемых дня на отлежаться. Похожая система, судя по всему, планируется и для школьников.

Записаться на прививку можно будет либо централизованно - через школу - либо напрямую через "Здоровье петербуржца" или телефон 122. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Какого-то централизованного распоряжения на этот счет не поступало, - констатируют в городском комитете по образованию. – Но в случае необходимости родителям или самому ребенку ничто не мешает решить этот вопрос с руководством школы в индивидуальном порядке – скорее всего, им пойдут навстречу. Кроме того, напомним, что в Петербурге можно временно перевести любого ребенка на домашнее обучение – даже на день или два, если это потребуется.

БУДЕТ ЛИ ОЧЕРЕДНОСТЬ?

Нет, говорят в Смольном, расставлять какие-то приоритеты в деле вакцинации детей и подростков не планируется.

- Мы рассчитываем на то, что в Петербург придет достаточное количество доз, чтобы вакцины хватило всем желающим, - констатируют в пресс-службе комздрава. – В условиях, когда вакцина есть, мы не будем кого-то ограничивать и создавать какую-то приоритетность. Да, действительно, с одной стороны, врачи рекомендуют прежде всего прививать детей, страдающих какими-то хроническими заболеваниями. Но с другой стороны – если чей-то ребенок не будет иметь к вакцинации никаких особенных показаний, ему, конечно, тоже не откажут.

Первые поставки новой вакцины ожидаются в Петербурге во второй половине января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БУДУТ ЛИ ВЫДАВАТЬ ДЕТЯМ QR-КОДЫ?

Нет, QR-коды детям и подросткам не положены по закону – их выдают только начиная с 18 лет, а тех, кто младше, пускают в общественные места и так, вне зависимости от наличия или отсутствия прививки.