Отходы старые, расходы новые: Как изменится плата за вывоз мусора в Санкт-Петербурге

Банки, бутылки и пакеты будут вывозить на полигоны и сдавать в переработку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 января в Петербурге заработала новая система оплаты вывоза бытовых отходов. Теперь во всех квитанциях эта услуга будет вынесена отдельной строкой. «Комсомолка» рассказывает, что это значит для горожан и как изменятся платежи.

ПОЧЕМУ ПОМЕНЯЛИ ПРАВИЛА?

Новая система расчета и новые тарифы связаны с началом «мусорной реформы» и появлением в Петербурге единого регоператора - компании, которая теперь будет курировать все вопросы, связанные с вывозом и утилизацией бытовых отходов. Раньше ТСЖ и управляющие компании могли выбирать подрядчика для этих услуг - соответственно суммы платежей различались в пределах даже не районов, а отдельных кварталов. Теперь разнобой устранят. Вот только как это скажется на самих платежах, пока никто не знает: система абсолютно новая, поэтому сравнить ее не с чем.

КОГДА ЗАРАБОТАЮТ НОВЫЕ ТАРИФЫ?

Первые счета горожанам предъявят в феврале. Скорее всего, новая строчка появится в квитанциях «Петроэлектросбыта». Тариф в этом году 6 рублей 40 копеек за квадратный метр жилья. То есть за стандартную «однушку» площадью 32 квадратных метра придется заплатить примерно 204 рубля.

ПОЧЕМУ ПЛАТИМ С МЕТРА, А НЕ С ЧЕЛОВЕКА?

В разных регионах России подход к «мусорным» расчетам отличается. Правительство Петербурга решило, что такая система справедливее. - Если квартира большая, то и людей там может жить больше, - поясняют в пресс-службе регионального мусорного оператора. - Звонит нам недавно женщина и спрашивает: «Живу одна в доме площадью 300 квадратных метров, почему я должна так много платить?» Согласитесь, гораздо больше людей, которые живут семьями в одной маленькой квартире или даже комнате. Новый тариф - гуманный по отношению к ним. К тому же, поясняют в компании, люди ходят друг к другу в гости, вместе едят и пьют, выбрасывают упаковку и пакеты то там, то здесь. За всем проследить невозможно, поэтому государство и оператор исходят из условного норматива.

МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ?

По новым правилам получается, что даже если человек в квартире не живет и не мусорит, он все равно будет обязан регулярно платить за вывоз отходов. В связи с этим горожане уже атаковали регионального оператора звонками с вопросом: «Можно ли сделать перерасчет?» Увы, нет. Система одинакова для всех. Она не учитывает, насколько экологично вы живете и сколько мусора оставляете на самом деле. Как говорится, живите теперь с этим.

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