Чиновники ответили Собчак, которая заступилась за реставраторов из Петербурга

Телеведущая обвинила чиновников в том, что те мешают инициативным жителям.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Петербургские чиновники ответили Ксении Собчак после ее критики в их сторону. Напомним, телеведущая вступилась за реставраторов, которые восстанавливают исторические предметы на зданиях города.
- Чиновник питерский - это, конечно, первый враг красоты, вкуса, альтруизма и гармонии. И увы, речь не только про горы снега на дороге. В Петербурге комитет по охране памятников запретил краеведам (которые чистят на добровольных основах всякие архитектурные штуки в городе) очищать настенную плитку в старом доме, потому что их пресс-секретарь обиделась на комментарии в инсте. Уровень, да? – разразилась на своей странице в соцсети Собчак.
Сыр-бор между Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга и краеведами-волонтерами из объединения «Гэнгъ» начался еще осенью. Добровольцы уже несколько лет приводят в божеский вид плитки, двери, витражи и печи в парадных Северной столицы. Однажды лидер объединения Ксения Сидорина пожаловалась в соцсетях на чиновников, которые долго согласовывают очистку плитки в доме-памятнике. И по словам девушки, в комитете сильно обиделись и стали тянуть дальше с согласованием, а также говорить, что волонтеры могут только испортить памятники.
Несколько лет волонтеры занимаются восстановлением исторических элементов на зданиях Петербурга. Фото: соцсети
В КГИОП дали ответ на критику Ксении Собчак и волонтерам. Публикуем весь комментарии ведомства:
КГИОП поддерживал инициативу активистов при условии выполнения договоренностей и соблюдения Методических рекомендаций Минкультуры. Мы приветствуем работу волонтеров, но только под контролем.
После замечания, что методика отмывки терракоты отличается от методики очистки глазурованной плитки, г-жа Сидорина публично заявила, что ей надоело, и она намерена в дальнейшем чистить историческую плитку без согласования: «Пусть попробуют что-то сделать еще».
Из этого следует вывод, что активистку не интересуют советы опытных специалистов.
Кто будет отвечать, если из-за неумелого применения смывки отравятся волонтеры и жители парадной? Или у терракотовой плитки снимут исторический красочный слой? Или удалят вместе с краской отслаивающиеся фрагменты глазури на майолике?
Разве это мелочь, на которую комитет по охране памятников должен закрывать глаза?
Реставрация - это наука и серьёзная профессия. Примеры того, чем заканчиваются работы на памятниках, проводимые без согласования или непрофессионалами, у всех на слуху.
Нас спрашивают: а возможно ли дальнейшее сотрудничество, планирует ли комитет все же согласовать общественникам работы? Давайте разделим на два вопроса.
На наш взгляд, опубликование вырванной из контекста личной переписки недопустимо. Трактовка о каких-то якобы «обидах» нелепа, очевидно, основана на личных переживаниях и экзальтации активистки.
Что касается дальнейшего согласования документации - если она соответствует требованиям закона, то получает согласование, если не соответствует - следует отказ.