Чиновники ответили Собчак, которая заступилась за реставраторов из Петербурга

Телеведущая обвинила чиновников в том, что те мешают инициативным жителям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Петербургские чиновники ответили Ксении Собчак после ее критики в их сторону. Напомним, телеведущая вступилась за реставраторов, которые восстанавливают исторические предметы на зданиях города.

- Чиновник питерский - это, конечно, первый враг красоты, вкуса, альтруизма и гармонии. И увы, речь не только про горы снега на дороге. В Петербурге комитет по охране памятников запретил краеведам (которые чистят на добровольных основах всякие архитектурные штуки в городе) очищать настенную плитку в старом доме, потому что их пресс-секретарь обиделась на комментарии в инсте. Уровень, да? – разразилась на своей странице в соцсети Собчак.

Сыр-бор между Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга и краеведами-волонтерами из объединения «Гэнгъ» начался еще осенью. Добровольцы уже несколько лет приводят в божеский вид плитки, двери, витражи и печи в парадных Северной столицы. Однажды лидер объединения Ксения Сидорина пожаловалась в соцсетях на чиновников, которые долго согласовывают очистку плитки в доме-памятнике. И по словам девушки, в комитете сильно обиделись и стали тянуть дальше с согласованием, а также говорить, что волонтеры могут только испортить памятники.

Несколько лет волонтеры занимаются восстановлением исторических элементов на зданиях Петербурга. Фото: соцсети

В КГИОП дали ответ на критику Ксении Собчак и волонтерам. Публикуем весь комментарии ведомства:

КГИОП поддерживал инициативу активистов при условии выполнения договоренностей и соблюдения Методических рекомендаций Минкультуры. Мы приветствуем работу волонтеров, но только под контролем.

После замечания, что методика отмывки терракоты отличается от методики очистки глазурованной плитки, г-жа Сидорина публично заявила, что ей надоело, и она намерена в дальнейшем чистить историческую плитку без согласования: «Пусть попробуют что-то сделать еще».

Из этого следует вывод, что активистку не интересуют советы опытных специалистов.

Кто будет отвечать, если из-за неумелого применения смывки отравятся волонтеры и жители парадной? Или у терракотовой плитки снимут исторический красочный слой? Или удалят вместе с краской отслаивающиеся фрагменты глазури на майолике?

Разве это мелочь, на которую комитет по охране памятников должен закрывать глаза?

Реставрация - это наука и серьёзная профессия. Примеры того, чем заканчиваются работы на памятниках, проводимые без согласования или непрофессионалами, у всех на слуху.

Нас спрашивают: а возможно ли дальнейшее сотрудничество, планирует ли комитет все же согласовать общественникам работы? Давайте разделим на два вопроса.

На наш взгляд, опубликование вырванной из контекста личной переписки недопустимо. Трактовка о каких-то якобы «обидах» нелепа, очевидно, основана на личных переживаниях и экзальтации активистки.

Что касается дальнейшего согласования документации - если она соответствует требованиям закона, то получает согласование, если не соответствует - следует отказ.