Воздух по цене квартиры: Обманутых дольщиков Ленобласти шокировали компенсации за недостроенное жилье

Выбрать форму поддержки сами дольщики не могут, это решает фонд. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области в 2022 году часть обманутых дольщиков вместо долгожданного жилья получит денежную компенсацию. В первую очередь помочь хотят самым ущемленным - тем, чьи дома находятся на раннем этапе строительства, и тем, кому пока не могут найти нового инвестора. Правда, сами дольщики такой помощи не очень-то рады - они боятся, что денег хватит максимум на то, чтобы погасить остаток долгов по ипотеке. И эти опасения вовсе не безосновательны.

ПОМОГУТ, НО НЕ ВСЕМ

В конце 2021 года Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства (он же Фонд обманутых дольщиков) проверил недостроенные ЖК в Ленинградской области. После этого представители организации встретились с губернатором региона Александром Дрозденко. Во время этой встречи и прозвучало предложение: если долгострой вряд ли удастся довести до ума в ближайшие годы, помочь людям хотя бы деньгами.

Инициатива, на первый взгляд, вполне разумная. По данным фонда, в Ленинградской области в срок до сих пор не сдали 237 домов, а свои квартиры вовремя не получили 22 тысячи человек. Правительство Ленобласти готово решить проблемы 12 тысяч из них. Остальным поможет сам фонд - в том числе и компенсациями.

- Согласно последним данным в Ленинградской области на выплаты могут рассчитывать 580 человек, - рассказывают в пресс-службе организации. - Речь идет о дольщиках ЖСК «Шлиссельбургский дворик», ЖСК «Замок Скандинавии», которые уже начали получать деньги в августе, а также о покупателях квартир в ЖСК «Альпийская деревня 2», ГК «МЕГАПОЛИС». Также выплаты будут полагаться дольщикам ЖСК «Замок Скандинавии» в городе Выборг, 33 домов ЖСК «Альпийская деревня» во Всеволожском районе, а также трех домов в ЖК «Щеглово парк». Кроме того, в ближайшее время решится вопрос с четырьмя домами застройщика ООО «Элемент-Бетон».

«ПО ТАКОЙ ЦЕНЕ МОЖНО КУПИТЬ ТОЛЬКО КВАРТИРУ В БАРАКЕ»

Как добавили в пресс-службе, сумму выплат будут рассчитывать сторонние специалисты. Оценивать собираются по принципу подобия: за основу возьмут стоимость квадратного метра в аналогичных, но уже построенных домах. Компенсировать смогут не более 120 квадратных метров в квартирах, семь в нежилых помещениях и одно машино-место.

Однако первые получатели компенсаций таким решением своей проблемы остались недовольны.

- Еще в 2013 году квартиру площадью 30,1 квадратных метров за наличные покупала моя супруга, - рассказывает теперь уже бывший активист обманутых дольщиков квартала «Шлиссельбургский дворик» Николай Богданов. - В итоге в декабре 2021 года мы получили компенсацию в размере 2350 тысячи рублей. Аналогичную по площади квартиру за такие деньги в Шлиссельбурге можно купить разве что в бараке под расселение. А стоимость приличного жилья такой же площади стартует примерно с 3700 тысяч.

Компенсировать смогут не более 120 квадратных метров в квартирах, семь в нежилых помещениях и одно машино-место. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кристина Стрелкова - еще одна дольщица, получившая компенсацию. Она не стала раскрывать сумму выплаты, только лаконично заметила, что это «лучше, чем ничего».

- Конечно, мы хотели квартиру. До сих пор снимаем жилье, - поделилась Кристина с «Комсомолкой». - До этого восемь лет впустую платили ипотеку. Хорошо, что компенсации хватает хотя бы на погашение кредита и первый взнос для приобретения другой недвижимости.

БЕЗ МЕНЯ МНЕ ЗАПЛАТИЛИ

А вот, например, в ЖСК «Альпийская деревня» во Всеволожском районе ипотечников нет. И ситуация с компенсациями там оказалась чуть лучше, чем у дольщиков «Шлиссельбургского дворика». Однако и «альпийцы» с грустью признаются: полученных денег им едва ли хватит на то, чтобы купить равноценное жилье.

- Только что была в банке, решала вопрос с выплатой. Это 70-80 процентов от рыночной стоимости такой же квартиры, которую мы хотели купить, - сокрушается дольщица «Альпийской деревни» Алена Сидорова. - А еще инфляция, цены постоянно растут… Но с другой стороны - мы получили неожиданную поддержку от государства.

Осложняется дело тем, что выбрать форму поддержки - достройку проблемного дома, привлечение инвесторов, предоставление готового жилья и так далее - сами дольщики не могут, это решает фонд. Сказали «компенсация» - значит, будет компенсация, пусть даже ты ей и сто раз недоволен.

Неудивительно, что тревогу бьют и дольщики других недостроев - тех, которые в программу компенсаций пока не попали, но вполне могут это сделать.

- Для меня и моей семьи, для других покупателей квартир в нашем ЖК это катастрофа, - признается дольщица комплекса «Материк» в городе Мурино Антонина Аникина. - В 2018 году мы заплатили 3,5 миллиона рублей за недвижимость. Тогда мы были счастливы, ждали, надеялись. Но сейчас мы даже комнату в коммуналке не сможем купить на то, что останется после погашения ипотеки. Поэтому нам нужна только квартира. Окончательное решение, очевидно, будут принимать в 2022 году, и очень жаль, что его будут принимать за нас. А пока приходится снимать жилье.

В Фонде обманутых дольщиков, между тем, заявляют: те, кто недоволен компенсацией, могут ее обжаловать. Для этого нужно написать заявление и потребовать перерасчета. Другое дело, что в перерасчете могут и отказать - и тогда человеку придется самостоятельно нанимать оценщика со стороны, тратить деньги (которых и так зачастую не хватает), время, силы и нервы. Правда, пока что никто из опрошенных нами участников программы на такой шаг не решился: люди признаются, что устали от постоянной волокиты и готовы уже смириться.

КОМПЕТЕНТНО

Антон БАРАНОВ, юрист в сфере недвижимости: «Обжаловать сумму практически нереально»

- Несмотря на то, что механизм перерасчета существует, на практике обжаловать сумму компенсации практически нереально. Государство у нас, как правило, либо не настолько щедрое, либо не настолько богатое, чтобы компенсировать все целиком. Тем более стоимость квартир постоянно растет. Поэтому зачастую сумм, на которые могут рассчитывать дольщики, действительно может хватить только на закрытие кредита по ипотеке. Еще один фактор - Федеральный закон № 214. По идее, он должен был защитить россиян, которые вкладываются в недвижимость. Но на деле обманутые дольщики превратились в обманутых вкладчиков, потому что банки стали посредниками между покупателями и застройщиками. Однако это обстоятельство никак не спасает компании от банкротства.