«Я перенесла тяжелую операцию!»: Больная раком Александра Яковлева впервые за четыре месяца вышла на связь

Яковлева впервые за четыре месяца вышла на связь Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Поклонники больной раком актрисы Александры Яковлевой уже четыре месяца беспокоятся, что произошло со звездой фильма «Чародеи». Артистка все это время не выходила на связь. На фоне ее рака груди последней стадии такие новости вызывали опасения. Особенно пугало последнее сообщение Яковлевой: «Я в онкоцентре. Привези шоколадного мороженого. Позвони, заберут, мне дадут». После этого она на связь не выходила. «КП» отыскала актрису и узнала, куда она исчезла и что с ней сейчас происходит.

«МНЕ УДАЛИЛИ ОПУХОЛЬ!»

- Сообщать о моей пропаже – это право СМИ, - заявила «КП-Петербург» Александра Яковлева. - Вы знаете, что я четыре года назад заболела онкологией. В последнее время была в онкоцентрах - сначала в Петербурге в Городском клиническом онкоцентре на Ветеранов, а вчера переехала в онкоцентр в Москву. Моя дочка Лиза искала все это время лучшего нейрохирурга, нашла и отвезла меня сюда в клинику. И хирург на самом деле оказался лучшим. Он сделал мне операцию, удалил опухоль! Операция прошла успешно, очень даже успешно. Сейчас у меня три месяца будет реабилитация.

Александра Яковлева перенесла операцию Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Актриса призналась, что это первая ее операция за всю жизнь. Поэтому она очень сильно переживала.

- Со мной произошло то, что никто не ожидал, - признается актриса. - Такой парень молодой - 35 лет, нейрохирург и сделал мне такую операцию! У меня не было никакого операционного опыта, ни разу в жизни у меня не было наркоза, поэтому было, конечно, страшно. Я говорила со своим анестезиологом час перед операцией. Скажите, пожалуйста, как и что. Он сказал – ты даже ничего не почувствуешь, главное - не нервничай, а я обещаю, что ты хорошо перенесешь, что и произошло. А хирург мой оказался просто гений!

Все это время актрису поддерживала ее дочь. Лиза нервно ждала, когда сможет увидеть маму после операции.

- Операция длилась около 3 часов, не меньше. Мне об этом дочка сказала, - делится Яковлева. – И я по ее лицу сразу поняла, что все хорошо. Все прошло успешно.

«НЕ ВСЕ ВРАЧИ ВЕРИЛИ, ЧТО Я ЭТО ПЕРЕЖИВУ»

Сейчас Александра Яковлева тяжело говорит. Каждое слово дается ей не просто. Но она согласилась подробно рассказать «КП», что пережила за последние месяцы и как себя чувствует.

- Сейчас я чувствую себя хорошо, до операции было очень плохо, - вздыхает Яковлева. - У меня была сильная депрессия. Но сильной боли не было. Сейчас меня дочка навещает, помогает мне, поддерживает. Когда меня выпишут, не могу сказать. Наверное, когда врачи поймут, что пора. Я считаю, что сейчас мое состояние намного лучше, чем было. В мою реабилитацию входит хороший сон, хорошее питание, воздух – в общем, отдых.

Актриса уже 4 года борется с раком Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

При этом многие врачи, как признается Яковлева, сомневались, что она сможет пережить такое лечение.

- Моему профессору, которая осмелилась сделать мне химию, говорили: «Вы что? Вы уверены, что она переживет?» - делится актриса. - Последний спектакль я с очень большим трудом играла. Это не так все просто, когда онкологический больной должен хорошо сыграть спектакль. А я только хорошо могу, плохо не могу. Все-таки главная роль, тут я должна была очень постараться. Сейчас ведь мне все тяжело делать. Четыре года уже онкология. Сами посмотрите, что испытывает человек, который болен и прошел минимум 15 химий!

«МНЕ ПОМОГАЕТ ВЫЖИТЬ ОДНА МЕЧТА»

Как признается Яковлева, выживать и бороться с болезнью ей помогают две вещи.

- Я могу сказать, что нужно делать человеку, чтобы справляться с этим, - актриса делает паузу и продолжает. - У меня друг был, гениальный врач, он в прошлом году умер, ничем никогда не болел! Я была в шоке. И я поняла одно, что очень важно иметь семью, детей. Но еще важно иметь друга, если у тебя нет друга преданного – это капец. Никак нельзя без друга.

Сейчас Яковлеву перевезли из Петербурга в Москву Фото: СОЦСЕТИ

Второе, что помогает актрисе, это ее мечта.

- Когда заболела, я начала писать историю. Я хочу снять фильм, съемки этого фильма и поддерживают мою жизнь, - откровенничает Яковлева. - Каждый человек в таком состоянии, в котором я, он всегда ищет дело, которое ему нужно сделать. И я надеюсь, что хорошо сниму это кино. Фильм посвящен 800-летию Александра Невского. Дело в том, что нужно писать о том, отчего не спится по ночам. Мне много лет не спится от того, что твориться с молодежью. Я спрашиваю у 16-летних ребят: «Вы знаете 10 русских классических поэтов?». Вы представляете, они не знают. Из классических писателей знают Пушкина. Прозаиков классических практически не знают, зарубежных - тем более.

Сейчас главная беда больных с онкологией, по мнению Яковлевой, что людей не поддерживают психологически.

- У нас, к сожалению, никто не помогает людям, - сокрушается Яковлева. – А есть такое дело, как психосоматика. Психологическое состояние человека - главное в болезни. Есть шутка даже такая – если человек хочет выжить, медицина бессильна. Я бы на месте правительства России строила бы реабилитационные центры, чтобы приводить людей в психологический порядок.

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