В Смольном объяснили зависимость цен на вывоз мусора от метража квартиры

В Санкт-Петербурге порядка 4,66 миллионов человек проживают в условиях, при которых на одного человека в жилом помещении приходится менее 25,95 квадратных метров. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Почему стоимость вывоза мусора зависит от количества квадратных метров жилья?» С этим вопросом в редакцию «Комсомолки» в Петербурге» за последние три дня позвонили сразу несколько человек. Чтобы разобраться в ситуации, мы переадресовали вопрос специалистам Комитета по тарифам. Они так объяснили логику единого тарифа:

- В Санкт-Петербурге порядка 4,66 миллионов человек проживают в условиях, при которых на одного человека в жилом помещении приходится менее 25,95 квадратных метров. Это больше 80% населения города, - поясняют в Смольном. - Именно поэтому, чтобы защитить интересы уязвимых и социально незащищенных слоев населения, правительство утвердило порядок оплаты исходя из площади жилого помещения.

Стоимость зависит и от прайса, который выставляет единый региональный оператор. В этом году вывоз и утилизация одного кубометра мусора из Петербурга стоит 969,7 рублей. На эту цифру влияет себестоимость транспортировки, сортировки и захоронения отходов. То, что может быть отправлено на переработку или сжигание, направится туда.

Расчеты цен для квартир и частных домов различаются. В первом случае норматив накопления мусора умножают на тариф оператора и на метраж квартиры. Норматив определили в Смольном, он равен 0,0066 кубометров на 1 квадратный метр. Например, для однокомнатной квартиры формула выглядит так: 0,0066 куб/кв.м. * 36 кв. м.* 969,70 р = 230,4 р

Стоимость вывоза мусора для частного дома зависит только от тарифа оператора и норматива. В Смольном предполагают, что здесь мусора накапливается в среднем 0,33 кубометра в месяц: 0,33 куб * 969,70 р = 320 р

Цифра появится в квитанции отдельной строкой уже в феврале. Если у вас договор с УК или ТСЖ, то она появится в квитанции от них. Если же договор с мусорным оператором заключен напрямую, то строчка будет в квитанции «Петроэлектросбыта». Одновременно уменьшится цифра в квитанции за жилищные услуги, потому что раньше плата за вывоз отходов скрывалась там. Например, в строчке «Содержание жилого помещения».

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