Три человека погибли в лобовом ДТП двух «Мерседесов» под Петербургом

Смертельное ДТП с участием двух "Мерседесов" произошло под Бокситогорском в Ленобласти. Фото: "Мегаполис" / СОЦСЕТИ

Три человека погибли в жутком ДТП с участием двух «Мерседесов» в Бокситогорском районе Ленобласти. Страшная авария произошла около 15:00 в четверг, 13 января, на 349-м километре трассы «Кола». Как сообщают в полиции, 52-летний водитель «Мерседес-Бенц С180» решил обогнать медлительный попутный автомобиль и выехал на полосу встречного движения. В это время на иномарку несся «коллега» на «Мерседес-Бенц E200». Два автомобиля общей стоимостью под 10 млн рублей не смогли разъехаться в экстренной ситуации и влетели в друг друга на полной скорости.

В одном из "Мерседесов" из четырех человек выжил только один. Фото: "Мегаполис"

Фотографии искореженных машин опубликовали в соцсетях. Судя по повреждениям, некоторые люди уцелели только чудом. Пострадавших и погибших вырезали спасатели МЧС. На месте дежурили реанимации и «скорые».

- 52-летнего водителя «Мерседес-Бенц С180» госпитализировали в больницу, но он скончался от полученных травм. Еще на месте происшествия погибли два его пассажира, 34-летний мужчина, житель Ярославской области, и 56-летняя женщина. Уцелел только третий пассажир, 42-летний мужчина. Он получил травмы средней степени тяжести, находится в медучреждении, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вторую машину отбросило в кювет через ограждение. Фото: СОЦСЕТИ

Во втором «Мерседесе» находились двое, водитель и пассажир. Оба живы, но за их жизни борются медики. По факту смертельного ДТП проводят проверку. Добавим, что из-за аварии на трассе скопилась пробка, дорожники организовали реверсивное движение на время устранения последствий. На месте происшествия выехали и сотрудники следственных органов.