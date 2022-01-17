Льгота роздана, льготы больше нет: Квартиры нельзя будет купить в сельскую ипотеку

Сейчас сельская ипотека занимает не очень существенную долю рынка, но она социально важна. Фото: Олег ЗОЛОТО

Правила сельской ипотеки изменятся в этом году. Льготный жилищный кредит по ставке от 0,3 до 3 процентов перестанет действовать в случае покупки квартир. Такую инициативу Минсельхоза планируют утвердить в ближайшие дни. Причина нововведений в лазейке, которой пользуются находчивые россияне: под сниженный процент народ стал покупать не домики в отдаленных поселках, а квартиры в новостройках.

КОМПЕНСАЦИИ РАЗБИРАЮТ ЗА НЕДЕЛЮ

По действующим правилам можно на льготных условиях строить или покупать жилье в любых домах не выше пяти этажей. Сельская ипотека распространяется на деревни, поселки и города с населением до 30 тысяч человек. В Ленинградской области это, например, Янино-1, Кузьмолово, Токсово, Приморск, Вырица, Тайцы и Никольское. Ограничение по сумме кредита здесь 5 миллионов рублей. Кстати, в Новгородской или Псковской областях можно льготно обзавестись жильем до 3 миллионов рублей. По условиям программы в новой квартире или доме нужно прописаться в течение полугода.

Социальную программу запустили в 2020 году. Часть ипотечной ставки банкам компенсирует государство. За два года заявки на льготный кредит подали 436 тысяч россиян, получили его 96 тысяч.

Сельская ипотека распространяется на деревни, поселки и города с населением до 30 тысяч человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на удаленность от мегаполисов, сельская ипотека вызывает ажиотажный спрос. Компенсации от государства, рассчитанные на год, заканчиваются моментально. Так, в 2021-ом деньги у большинства банков исчерпались уже к марту. А среди экспертов ходят легенды, что в одном из крупнейших банков страны годовой лимит исчерпали за восемь дней.

В итоге к первой порции поддержки в 4,1 миллиарда рублей добавилась еще одна - 3,2 миллиарда. На 2022 год запланировали финансирование в 11,5 миллиарда рублей.

ТИПИЧНЫЕ «СЕЛЯНЕ»

Кто типичный приобретатель сельской ипотеки? По статистике банков на начало 2021 года, в 45 процентах случаев это люди до 35 лет. Как правило, они представляют интересы молодой семьи. Почти всегда (в 92 случаях из 100) народ покупает готовое жилье.

«Комсомолка» пообщалась со счастливыми обладателями жилья, взятого в сельскую ипотеку. Вопреки статистике, это одинокие девушки, и селянками они, проживая в новых многоквартирных домах, себя совсем не чувствуют.

АНТРОПШИНО:

«Не хватает разве что доставки пиццы»

- О сельской ипотеке я узнала от блогера в Инстаграме. Сначала не думала, что новостройка, которая мне понравилась, подойдет под эту программу, но потом разобралась в вопросе, - рассказывает Алиса Иванова, педагог дополнительного образования. Ей 26 лет. Взяла ипотеку на 20 лет в Коммунаре, рядом с железнодорожной станцией Антропшино. Сначала ее заинтересовало само место, а потом нашелся и подходящий формат кредита.

- Я работаю в Пушкинском районе Петербурга, но в Ленобласти жилье априори дешевле. В Антропшино у меня уже жили друзья, да и до работы отсюда недалеко: 15 минут на электричке плюс 15 минут пешком.

Алиса чувствует себя стопроцентной горожанкой, ведь вокруг в основном многоквартирные дома. В двух шагах магазины, аптеки, пекарня, пункт выдачи Интернет-магазина. Не хватает разве что доставки суши и пиццы. В центре Петербурга Алиса бывает пару раз в месяц.

За два года заявки на льготный кредит подали 436 тысяч россиян, получили его 96 тысяч. Фото: Алиса ИВАНОВА

КОММУНАР:

«В сравнении со Славянкой - песня»

- Решилась на ипотеку внезапно. Раньше я думала, что даже шесть процентов - это чудо какое-то, - рассказывает Виолетта Данилова, тоже молодой педагог. Ей 24 года. - Но в один день узнала от подруги, что есть возможность купить квартиру под 3 процента и даже дешевле. Оформила ипотеку на 12 лет с ежемесячным платежом в 12 тысяч рублей. Первый взнос был 300 тысяч. У меня нет ни поручителей, ни заемщиков.

Виолетта, как и Алиса, работает в Пушкине. Ездит на электричке и своим образом жизни довольна. Чувствует себя горожанкой. Обитателями деревянных домов по соседству даже не интересуется. После жизни с родителями в Славянке ее радует инфраструктура в Коммунаре.

- В сравнении со Славянкой здесь просто песня. До медицинского пункта - 10 минут пешком. Вообще есть все необходимое, - вдохновенно рассказывает Виолетта. - Единственное, что мне напоминает деревню - это наше комьюнити: людей мало, все друг друга знают. Все есть в одном чате в Ватсапе.

Ездит в центр Петербурга часто. Дорога до Витебского вокзала занимает 40 минут.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Игорь ГОРСКИЙ, президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

- Я уверен, что программа сельской ипотеки действует позитивно. Да, примерно половина заемщиков покупала квартиры. И люди делали это с большой радостью там, где это возможно. Но в любом случае сельская ипотека оттягивает спрос от больших городов. Мы показываем людям другие территории и возможности.

Сейчас сельская ипотека занимает не очень существенную долю рынка, но она социально важна. У нее, конечно, есть свои ограничения. И в то же время это хороший стимул для семей, малых населенных пунктов и рынка жилья в целом.

ЦИФРА

Каждый второй заемщик сельской ипотеки покупал не домик, а квартиру в многоэтажке.