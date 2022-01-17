Больше 4 тысяч зараженных: В Петербурге установлен новый антирекорд заболевших ковидом за сутки

Исторический рекорд заражений коронавирусом зафиксирован в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Санкт-Петербурге установил рекорд заражений за все время пандемии. Сразу после новогодних праздников в городе начался резкий рост заболеваний. Всего за неделю с 1,2 тысячи заболевших показатели подскочили до 4 тысяч в сутки. Такого в Северной столице еще не было. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по COVID-19 на 17 января 2022 года.

- За сутки в Петербурге выявлено 4 132 случая заражения коронавирусом - рекордный показатель за все годы пандемии. Рост по отношению к дню ранее составил 4,4 процента, - рассказали в оперативном штабе.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Предыдущий рекорд был установлен накануне, когда заразились 3 958 человек. До того максимальный показатель был зафиксирован 11 декабря 2022 года - тогда заболели за сутки 3 779 человек.

Что касается остальных показателей, то за сутки выздоровели всего 625 человек, еще 65 скончались в последствии болезни.

Всего за время пандемии в Петербурге коронавирусом заболели 884 638 жителей города, из них скончались 29 062 пациентов, 824 187 выздоровели.