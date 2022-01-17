На Крещение в Ленинградской области оборудуют 28 купелей

Окунуться в прорубь на Крещение в Ленинградской области можно будет в 28 местах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Крещенский сочельник, который традиционно празднуют 18 января, и на само Крещение Господне, которое наступает на следующий день, православные окунаются в купель. В 2022 году на Крещение в Ленобласти оборудуют 28 мест, где это можно будет сделать. Об этом рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Ленинградской области ГУ МЧС России по Ленинградской области Алексей Зыбцев на пресс-конференции в понедельник, 17 января.

- Купели будут находиться в 13 из 18 районов, - отметил Алексей Зыбцев. - В 2021 году окунуться в крещенскую купель на открытых водоемах можно было в 30 местах, которые посетили более 11 тысяч человек.

Купели оборудуют неподалеку от храмов и монастырей. QR-код для погружения в воду не потребуется. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Купели оборудуют ближе к храмам, монастырям и часовням. Расположатся они в Бокситогорском, Волосовском, Всеволожском, Подпорожском, Сланцовском и других районах.

По словам первого заместителя председателя Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области - начальника департамента региональной безопасности Игоря Гнездилова, следить за безопасностью купающихся будут порядка 180 человек личного состава и более 60 единиц техники, а также сотрудники полиции.

Желающим искупнуться в проруби не придется показывать QR-код.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: