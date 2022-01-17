Люстра из слоновой кости и походная аптечка: В Эрмитаже открылась выставка «Галерея Петра Великого» при поддержке ПАО «Газпром»

На выставке представлены уникальные экспонаты. Фото: пресс-служба ПАО «Газпром».

Экскурсовод ведет группу журналистов по лабиринтам. Залы сменяют друг друга, века кружатся в величественном вальсе истории среди цветного мрамора и золота: вот наследие давно ушедших цивилизаций, чуть дальше на тебя с портретов бросают взгляды русские императоры.

Наконец группа заходит в небольшую, даже аскетичную ротонду - круглый зал с желтоватыми стенами. Хранители музея открывают небольшую дверь. За ней - эпоха великих реформ, когда Русь превращалась в Российскую империю: выставка «Галерея Петра Великого», которую открыли в пятницу, 14 января, для всех желающих.

ЦАРСКОЕ ПРИДАНОЕ

После смерти Петра Великого все его вещи переместили в Кунсткамеру. Хранилище постепенно наполнялось: сподвижники государя присылали предметы, так или иначе связанные с первым русским императором. Так появился «Кабинет Петра Великого», который в 1848 году превратился в «Петровскую галерею» и переехал в Императорский Эрмитаж.

Походная аптечка сопровождала Петра в каждой поездке. Фото: Александр Голиков.

- Это главная экспозиция о великой эпохе Петра Великого, интереснейшие экспонаты которой расположились между такими красноречивыми предметами, как седло Карла XII, добытое под Полтавой, и чудное паникадило, вырезанное из кости русским царем, - рассказал на открытии выставки генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Открывали выставку Алексей Миллер и Борис Пиотровский. Фото: пресс-служба ПАО «Газпром».

Кладовая государя, на основе которой составлена экспозиция, интересна по двум причинам. Во-первых, она позволяет увидеть настоящего царя как в прямом смысле этого слова - в экспозиции есть прижизненный бюст Петра, который разительно отличается от его посмертной маски, так и в переносном, и понять, насколько противоречивой фигурой был этот человек. Например, будучи ярым западником, Петр требовал от своих подданных носить белые парики, при этом сам царь мог надеть накладку в единственном случае - если становилось холодно.

- Почувствовав сквозняк, самодержец вполне мог снять накрахмаленный шиньон со слуги или другого придворного и использовать его вместо шапки, - рассказывает куратор экспозиции Наталия Бахарева.

ОСКОЛКИ ПРОШЛОГО

Противоречивый, но, что важнее, многогранный: да, Петр был плотником. Вот витрины с пилами и корабельным домкратом, который использовал государь. Вот огромное паникадило - «люстра» для нескольких десятков свечей из слоновой кости, которую Петр сделал практически в одиночку. Восстановить паникадило помог ПАО «Газпром». Компания также выступила генеральным спонсором выставки, на открытии присутствовал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Жемчужина экспозиции — уникальное паникадило, руку к изготовлению которого приложил сам царь. Фото: Александр Голиков.

- Период Петра I оставил яркий след в искусстве и культуре страны. И сегодня мы открываем первую часть постоянной экспозиции «Культура России первой половины XVIII века» - «Галерею Петра Великого». Очень символично, что старт юбилейным мероприятиям, которые пройдут в этом году по всей стране, мы даем именно здесь, в Петербурге, в детище Петра Великого, столице Российской империи, в ее сокровищнице - в Эрмитаже, - сказал Алексей Миллер.

А рядом с паникадилом - карандаш. Казалось бы, чем ценен обычный кусок грифеля? Тем, что это был личный карандаш Петра: как известно, царь постоянно делал зарисовки всего и вся. За сохранность деревянного брусочка музейные работники боялись больше всего, ведь во время переезда экспозиции, по словам Наталии Бахаревой, кто-нибудь мог спутать его с обычным карандашом и случайно унести домой. Кстати, привычки грызть карандаш у царя не было.

Во-вторых, вещи эпохи Петра просто-напросто интересно рассматривать. Например, часовой механизм, похожий на какое-то инопланетное изобретение. Или личную аптечку царя: изразцовый сундучок с десятком крохотных скляночек. Эти предметы, как и работы первых европеизированных живописцев - Ивана Никитина и Андрея Матвеева, позволяют увидеть, как нити западной культуры вплетались в русский быт, как трансформировали страну, как русское превращалось в российское.

Экспозиция состоит из личных вещей Петра и предметов, сделанных царём. Фото: Александр Голиков.

СПРАВКА

Выставка «Галерея Петра Великого» приурочена к 300-летию провозглашения России империей и 300-летию Ништадтского мира. Она расположилась в надворной части Зимнего дворца на втором этаже. Сейчас для просмотра доступны два зала, в мае откроются еще две галереи, включая токарню Петра Великого. Увидеть экспозицию сможет любой посетитель Эрмитажа.