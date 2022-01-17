Чем грозит России омикрон: Математики предсказали абсолютный рекорд по заболевшим

Из-за нового штамма эксперты ждут резкий скачок заболеваемости. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омикрон шагает по стране: уже к середине февраля заболеваемость COVID-19 может сорваться в галоп, а ежедневный прирост зараженных – вырасти до 110 000 человек. Таков прогноз ученых Санкт-Петербургского государственного университета. Подробнее о том, что нас ждет в ближайшее время, «Комсомолке» в понедельник, 17 января, рассказал доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров.

«НЕ УСПЕВАЕМ ЗА «ОМИКРОНОМ»

По словам ученого, тенденция неутешительная: ни новогодние праздники, во время которых люди должны были «разобщиться» и перестать заражать друг друга, ни режим QR-кодов, принятый сразу в нескольких городах и регионах, не смогли остановить пятую волну эпидемии.

По словам ученых, любые запреты - вплоть до самых жестких - уже не успеют за распространением «омикрона». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Общий тренд сейчас таков, что уже к 1 февраля количество новых ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в России может достичь 65 000 человек, - констатирует Виктор Захаров. – А общее количество выявленных заболевших - превысить 11,5 миллионов.

И это еще не предел. Пик пятой волны, по прогнозам ученых СПбГУ, скорее всего, придется на вторую декаду февраля – 110 000 заболевших в сутки и почти 2 000 000 активных больных по стране. Это абсолютный исторический рекорд. Прежде самый большой суточный прирост в России был зарегистрирован 6 ноября прошлого года - 41 335 человек.

В таких условиях, отмечает Виктор Захаров, надеяться на скорую отмену ограничений – в частности, того же режима QR-кодов – не стоит совершенно точно. Скорее всего, это случится не раньше конца февраля, когда заболеваемость пойдет на спад.

- С другой стороны – вероятность того, что ограничения ужесточат, тоже кажется мне небольшой, - уточняет ученый. – Дело в том, что даже полный локдаун нам уже не особо поможет. Мы не успеваем за «омикроном» - настолько быстро он распространяется.

Режим QR-кодов в Петербурге может сохраниться как минимум до конца февраля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЕВРОПА ПОДСКАЖЕТ

Есть, впрочем, и хорошие новости. Если заболеваемость с большой долей вероятности резко подскочит, то вот смертность, скорее всего, как минимум останется на том же уровне, что и сейчас. Как максимум – наоборот, будет снижаться.

- Уже сейчас есть вполне достоверные клинические данные о том, что заражение «омикроном» переносится человеком легче, чем заражение «дельтой», - рассказывает эксперт. – Поэтому мы ожидаем, что коэффициент летальности останется таким же, что и сейчас – чуть больше 3 %. Более того – в последнее время у нас наметился тренд на снижение количества смертельных исходов, и есть все основания полагать, что он сохранится и во время этой волны.

Единственной возможностью надежно разорвать цепочки заражения по-прежнему остается вакцинация. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как долго все это продлится? Пока ответа нет. Единственное, на что можно более-менее опираться – опыт европейских стран, где «омикрон» уже свирепствует вовсю. По словам Виктора Захарова, новый штамм дает всплеск хоть и интенсивный, но довольно короткий – в среднем он длится около 38 дней. С учетом того, что подъем заболеваемости в России начался 12 января, путем нехитрых расчетов получаем, что на спад пятая волна пойдет не раньше 19-20 февраля.