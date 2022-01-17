В магазинах Петербурга проверили докторскую колбасу. Вот, что в ней нашли

С колбасой шутки плохи, возьмешь плохую - пожалеешь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Была «Докторская», стала «Любительская», - с этими словами Шурик нашпигует ломтики колбасы снотворным, чтобы скормить злой собаке. Помните этот эпизод из блистательной комедии Гайдая? Перед вареной колбаской не устоит не только злой пес, но и любой россиянин. Однако «Докторская» уже не та, что в советские времена. А все потому, что некоторые производители меняют рецепт, как им выгодно.

Петербургская организация «Общественный контроль» отнесла в лабораторию десять образцов «Докторской» известных марок - часть из них оказалась фальсификатом.

По ГОСТу колбаса «Докторская» должна изготавливаться по строгому рецепту: говядина, свинина, молоко, куриные яйца, вода и специи. Если производитель добавляет что-то свое, то на этикетке уже не имеет права писать известное всем название, чтобы не вводить покупателя в заблуждение.

Семь образцов с легкостью справились с проверкой. Фото: "Общественный контроль"

В прошлом году вареная колбаса подорожала в 2,5 раза. Причиной этого называют повышение цен на корм, а соответственно - свинину и говядину.

- С целью экономии в колбасы с маркировкой «ГОСТ» все чаще теперь подмешивают более дешевое сырье - мясо кур и коллагеновый животный белок, - уверены общественники.

Экспертиза это подтвердила. По результатам проверки Росстандарта, в двух из десяти образцов нашли ДНК курицы, а в трех - коллагеновый животный белок.

Курицу вместо говядины и свинины в свою «Докторскую» положили торговые марки «Атяшево» и «Рублевский». Кроме мяса птицы, в этих марках нашли коллагеновый белок. Это соединительная ткань свинины или говядины: хрящи, сухожилия, кожа. Почти рожки да ножки.

А вот к этим образцам есть вопросы. Фото: "Общественный контроль"

- При изготовлении колбасы использовали более дешевое сырье, чем предписано ГОСТом: сухожилия, кровеносные сосуды, - говорит доцент Высшей школы сервиса и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Ирина Асфондьярова.

Другим фальсификатом оказался продукт марки «Велком»: в составе все тот же коллагеновый животный белок. А у колбасы «Атяшево» нашли еще один секретный ингредиент - антибиотики.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Молочные» из рожек да ножек

Заодно с колбасой «Общественный контроль» проверил и сосиски «Молочные». По итогу только три из десяти производителей не нарушили рецептуру ГОСТа.

В шести образцах сосисок наследила курочка. Это марки «Фабрика качества», «Великолукский мясокомбинат», «Рублевский», «Мясной дом Бородина», «Черкизово», «Новгородский бекон». В семи пачках сосисок вместо мяса положили свиную шкуру. Коллаген присутствует в образцах «Велком», «Рублевский», «Мясной дом Бородина», «Черкизово», «Новгородский бекон».

- Добавляют коллаген, чтобы заменить дорогое мясное сырье. К тому же он обладает свойствами загустителя - связывает влагу и дает нужный производителю объем готового продукта, - объясняет профессор Санкт-Петербургского университета ИТМО Александр Ишевский.

Самыми «загрязненными» посторонними добавками оказались сосиски «Черкизово» и «Новгородский бекон». В первом образце был обнаружен крахмал, а во втором - растительные волокна.

Проверку также прошли сосиски марок «Иней», «Анком» и «Ближние Горки».

КСТАТИ

При выборе сосисок стоит обратить внимание на цвет. Если он ярко-розовый, значит, в продукте может быть много нитритов или красителей. Лучше выбирать сосиски с однородным фаршем серовато-розового цвета. Качественные сосиски должны быть упругими, после нажатия легко восстанавливать форму.

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