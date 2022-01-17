Почему мусорная реформа провалилась в Петербурге

Одной из причин коллапса называют передел рынка, сопутствовавший реформе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В начале года Петербург столкнулся с мусорным коллапсом. С некоторых площадок отходы не вывозили больше недели, во дворах начали плодиться крысы. В ближайшие месяцы город рискует просто утонуть в хламе. Разбираемся, почему.

НЕ ХВАТИЛО ВРЕМЕНИ?

В начале праздничных каникул жители разных районов стали жаловаться на переполненные контейнеры. Больше всего обращений приходило из Выборгского, Калининского, Приморского и Невского районов.

Так многие дворы выглядели в начале января. Фото: Инга Узянбаева

- Я живу на углу Кондратьевского и Блюхера. Мусор скапливается кучами в человеческий рост и выше. И так возле каждой парадной, - пожаловался в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) житель Калининского района Вадим Сарга. - До января каждый день приезжала фура. Сейчас присылают маленькие машинки. Дворники вручную закидывают туда горы пакетов. Недавно вечером крысу видел.

Новый мусорный начальник Петербурга - Невский экологический оператор (НЭО) - не стал снимать с себя ответственности.

- Отходов оказалось больше, чем мы рассчитывали. Часть техники неподходящая. Стало проблемой привлечь водителей на работу в праздники. В начале января телефоны краснели от потока звонков: поступало 1300 обращений в день. Сейчас количество звонков снизилось до 350, - отметила Екатерина Горшкова, генеральный директор НЭО.

Близкий к Смольному источник «Комсомолки» добавил: несмотря на трехлетнюю отсрочку, городу не хватило времени для подготовки к реформе.

- В конце года стало понятно, что на карту, с которой предстоит работать экологическому оператору, нанесли две трети контейнерных площадок. Это произошло потому, что обустройством пухто занимаются различные инстанции. А времени на исправление ситуации уже не оставалось, ведь крайний срок старта реформы - 1 января 2022 года, - отмечает собеседник.

Жители комплекса «О’Юность» утопали в мусоре. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сейчас, по заверениям НЭО, отходы вовремя вывозят с 96,5 процента контейнерных площадок, и число жалоб постепенно сокращается.

- Невский экологический оператор заключил с подрядчиками годовые договоры на вывоз определенного объема мусора. Уже сейчас понятно, что количество отходов будет выше, поэтому может возникнуть ситуация, когда, отработав весь объем по договору, подрядчики просто завершат работу раньше срока, и мусор станет вывозить попросту некому, - сообщил источник в отрасли.

Мощностей подрядчиков НЭО хватает, чтобы вывозить 45 тысяч кубометров отходов в сутки. Чтобы справляться хотя бы с таким объемом, мусоровозом приходится работать по 16-17 часов в день. При этом каждое утро на линии выходит 427 из 450 машин.

ПЕРЕДЕЛ РЫНКА

Еще одной причиной коллапса называют передел рынка, сопутствовавший реформе. Сильным ударом для отрасли оказался уход такого крупного подрядчика, как Автопарк № 6 «Спецтранс», который обслуживал северные районы города и вывозил ежедневно по 10 тысяч кубометров мусора. На балансе компании находилось 20 тысяч контейнеров. Теперь они отправились в Ленинградскую область: организацию, отработавшую почти полвека в Северной столице, вытеснили с рынка.

- У нас была выстроена связь с управляющими компаниями и ЖКС, налажены логистические цепочки. Стоимость контейнеров составляла полмиллиарда рублей. Именно столько придется вложить подрядчикам, которые придут на наше место, - рассказывает руководитель предприятия Сергей Глухов. - Нас не допустили до конкурса по формальному принципу: вменили отсутствие решения совета акционеров, хотя у нас было решение совета директоров. При этом для того, чтобы участвовать в тендере, нам пришлось закупить двадцать новых мусоровозов. Теперь эти машины будут работать в Ленинградской области.

Мусорный коллапс на Парнасе. Фото: vk.com/spb_today

У Смольного свой взгляд на ситуацию.

- Был период, когда часть контейнерных площадок перестали обслуживать. Это результат того, что не удалось договориться со старым перевозчиком. Сейчас закуплены 20 тысяч новых контейнеров, но до сих пор они установлены не везде. Вообще говоря, старая компания могла пойти на договор субподряда и продолжить работу. Но она не стала этого делать, - заявил вице-губернатор Валерий Пикалев. - На смену подрядчику пришла компания «Эко Лэнд», но ее мощностей оказалось недостаточно. А закупка техники - это вопрос, который нельзя решить одним щелчком пальцев.

Если проблему не удастся полностью решить в ближайшее время, кризис может продлиться месяцы, а то и годы. К примеру, Италия до сих пор борется с последствиями мусорного коллапса, который начался еще в конце нулевых. Долго пришлось решать проблему и украинскому Львову, который буквально утонул в мусоре, после того как в 2016 году главный городской полигон пришлось закрыть после пожара. Постигнет ли такая участь Петербург? Увидим совсем скоро.

ПОЛИГОНЫ ЗАКРЫТЫ, ЗАВОДЫ НЕ ПОСТРОЕНЫ?

Пугающая деталь мусорной реформы в том, что до сих пор неясно, куда подрядчики НЭО вывозят отходы. Для того чтобы весь хлам отправлялся в переработку, нужно открыть еще пять специальных предприятий.

Два завода появятся в черте города, а три запустят в Ленинградской области. Первое предприятие собираются организовать на Волхонском шоссе уже в этом году.

А пока НЭО утилизирует мусор силами подрядчиков - в частности, Автопарка № 1 «Спецтранс». Он продолжил работу на юге города после передела рынка. Предприятие располагает своим перерабатывающим заводом, но часть отходов все равно приходится свозить на полигоны.

При этом мусорные полигоны в Ленинградской области планируют поэтапно закрыть до конца 2023 года. А пять новых заводов заработают только до 2030-го. Куда отправят отходы во время переходного периода - неясно.

- Мусоросжигательных заводов в планах нет и не будет! Это даже не обсуждается, - успокоил Пикалев.

КОНКРЕТНО

Количество мусоровозов в проблемных районах увеличивается. Например, в Невском с начала января их число довели с 10 до 24, в Калининском - с 15 до 30. До наведения порядка будут работать 10 оперативных бригад.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вице-губернатор Валерий Пикалев извинился перед жителями Петербурга за проблемы с вывозом мусора

Горожане с начала года массово жалуются на огромные кучи мусора на контейнерных площадках (подробности)

Смольный назвал причины мусорного коллапса в Петербурге

Оказалось, что новый оператор не был готов к работе (подробности)

Отходы старые, расходы новые: Как изменится плата за вывоз мусора в Санкт-Петербурге

Будем мы тратить больше или меньше - станет понятно только на практике (подробности)