«Я стала ее литературным рабом»: Регина Тодоренко кинула автора из Петербурга, написавшую за нее детскую книгу

Регина Тодоренко решила выпустить собственную книгу. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В декабре 2019 года известная телеведущая Регина Тодоренко дала интервью Ксении Собчак, где рассказала о своем желании написать собственную детскую книгу. Заявление не осталось незамеченным, на него отреагировала петербургская начинающая писательница Дарина Мишина.

- Меня очень вдохновила эта идея, поэтому я сама связалась с менеджером Регины, предложила сотрудничество, - рассказала Дарина "КП-Петербург".

Предложение девушки телеведущую заинтересовало, после чего менеджер Регины попросила Дарину отправить им на почту пример своих работ.

Озвучить аудиокнигу должны были российские звезды

- Им все понравилось, и они предложили организовать созвон по видеосвязи, - вспоминает девушка. - На этом созвоне Регина рассказала, чего именно хочет от книги. В итоге, должно было получиться детское произведение про путешествия. В центре сюжета маленькая Регина, которая отправляется в Африку. Она хотела, чтобы эту книгу детки могли брать с собой в путешествия.

Всем участникам идея понравилась. Планировалось, что это выльется в серию книг, каждая из которых будет посвящена какой-то стране. Камнем преткновения неожиданно стало авторство, которое указывается на обложке.

- Регина и ее менеджер не хотели, чтобы я была указана в авторах книги. Они планировали, что она будет полностью принадлежать ей. Хотя написание текста, проработка и создание сюжета, героев полностью лежали на мне. Она ни должна была написать и строчки. Регина стала бы рекламным лицом товара, то есть, условно, занялась бы раскруткой и раздачей автографов, - объясняет девушка.

Все герои были созданы Дариной

На такое писательница согласилась не сразу. Во время личной встречи с телеведущей она предложила целых три альтернативных варианта развития событий.

- Проблема у нас также возникла из-за суммы гонорара. Тогда я предложила все же указать меня в авторах и отдать 1-3% от дохода. Мне много и не нужно было. Главное - выпустить свой текст в свет. Они отказали. Второй вариант - 800 тысяч рублей, отсутствие моего имени на обложке, но с сохранением авторских прав. Но дело в том, что они еще и хотели, чтобы я отдала все свои права на текст. Тогда я бы стала просто ее литературным рабом, как в итоге и оказалось. За такое я попросила 1,5 миллиона рублей. Их сумма не устроила, - рассказывает Дарина.

Личная встреча звезды и писательницы проходила в Москве

Прийти к окончательному решению так и не удалось, но работа над проектом продолжалась. Правда, не долго. Весной 2020 года вокруг телеведущей разразился не шуточный скандал. Тогда Тодаренко в одном из своих интервью сказала, что жертвы насилия сами в этом виноваты, за что потом неоднократно извинялась.

- В тот момент Регина и ее менеджер разорвали с нами какие-либо связи. Они никак не реагировали на сообщения и звонки. Проект приостановился. Позже они сами мне написали, что все решилось и можно продолжать, - делится Дарина.

Работу продолжили. Регина также хотела выпустить аудиокнигу по этой сказке, даже обещала пригласить в озвучку своих друзей, среди которых Филипп Киркоров, Артур Бабич, Алина Загитова, Антон Птушкин. Специально под них писатель из Петербурга разрабатывала героев.

Главной героиней должна была стать маленькая Регина-путешественница

- Дарина, мне очень понравились отсылки к другим сказкам и мультикам. Мне очень нравится использование таких оборотов, - комментировала Регина Тодоренко процесс работы (запись есть в распоряжении "КП").

Так, медленно, но верно, все шло к выпуску книги. В свет работа должна была выйти весной 2022 года.

- У меня даже есть уже готовая глава, но тут я получаю неожиданное сообщение от менеджера Регины, - возмущенно говорит Дарина.

Спустя два года совместной работы Дарина Мишина получила отказ

"Спасибо вам большое за уделенное внимание к нашему проекту. На данном этапе мы не готовы пойти в него дальше с вами. К сожалению", - написала девушке менеджер Тодоренко.

Такая новость обескуражила писательницу, ведь между ними даже не было договора. Сначала Регина долго откладывала подписание, а как раз сейчас он находился на стадии разработки.

- Мы вот-вот должны были заключить договор, а тут такое... Я, конечно, безумно расстроилась, думала, что они решили просто отказаться от этой идеи. Но сегодня в соцсетях Регины я увидела, что она все же работает над книгой. Я боюсь, что ее основой станет моя идея и мои герои, ведь я ей отдавала все свои наработки, - вздыхает Дарина.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

"Мы просто выбрали других авторов"

Нина Пономарева, пиар-менеджер Регины Тодоренко:

- Мы действительно знакомы с этими девушками. Только дело в том, что никакого договора у нас с ними не было. Они были лишь претендентами на авторов проекта. В итоге, мы выбрали других людей. Вот и все. Сама идея принадлежит Регине. Девушки могут не переживать, что мы используем их текст, слог или иллюстрации. Этого не случится.