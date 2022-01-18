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18 января 2022 13:49

«Я стала ее литературным рабом»: Регина Тодоренко кинула автора из Петербурга, написавшую за нее детскую книгу

Девушка больше двух лет разрабатывала сюжет и героев, а когда все было готово, телеведущая поблагодарила за помощь, но не заплатила
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Комментарии (21)Комментарии (21)(21)
Регина Тодоренко решила выпустить собственную книгу.

Регина Тодоренко решила выпустить собственную книгу.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В декабре 2019 года известная телеведущая Регина Тодоренко дала интервью Ксении Собчак, где рассказала о своем желании написать собственную детскую книгу. Заявление не осталось незамеченным, на него отреагировала петербургская начинающая писательница Дарина Мишина.

- Меня очень вдохновила эта идея, поэтому я сама связалась с менеджером Регины, предложила сотрудничество, - рассказала Дарина "КП-Петербург".

Предложение девушки телеведущую заинтересовало, после чего менеджер Регины попросила Дарину отправить им на почту пример своих работ.

Озвучить аудиокнигу должны были российские звезды

Озвучить аудиокнигу должны были российские звезды

- Им все понравилось, и они предложили организовать созвон по видеосвязи, - вспоминает девушка. - На этом созвоне Регина рассказала, чего именно хочет от книги. В итоге, должно было получиться детское произведение про путешествия. В центре сюжета маленькая Регина, которая отправляется в Африку. Она хотела, чтобы эту книгу детки могли брать с собой в путешествия.

Всем участникам идея понравилась. Планировалось, что это выльется в серию книг, каждая из которых будет посвящена какой-то стране. Камнем преткновения неожиданно стало авторство, которое указывается на обложке.

- Регина и ее менеджер не хотели, чтобы я была указана в авторах книги. Они планировали, что она будет полностью принадлежать ей. Хотя написание текста, проработка и создание сюжета, героев полностью лежали на мне. Она ни должна была написать и строчки. Регина стала бы рекламным лицом товара, то есть, условно, занялась бы раскруткой и раздачей автографов, - объясняет девушка.

Все герои были созданы Дариной

Все герои были созданы Дариной

На такое писательница согласилась не сразу. Во время личной встречи с телеведущей она предложила целых три альтернативных варианта развития событий.

- Проблема у нас также возникла из-за суммы гонорара. Тогда я предложила все же указать меня в авторах и отдать 1-3% от дохода. Мне много и не нужно было. Главное - выпустить свой текст в свет. Они отказали. Второй вариант - 800 тысяч рублей, отсутствие моего имени на обложке, но с сохранением авторских прав. Но дело в том, что они еще и хотели, чтобы я отдала все свои права на текст. Тогда я бы стала просто ее литературным рабом, как в итоге и оказалось. За такое я попросила 1,5 миллиона рублей. Их сумма не устроила, - рассказывает Дарина.

Личная встреча звезды и писательницы проходила в Москве

Личная встреча звезды и писательницы проходила в Москве

Прийти к окончательному решению так и не удалось, но работа над проектом продолжалась. Правда, не долго. Весной 2020 года вокруг телеведущей разразился не шуточный скандал. Тогда Тодаренко в одном из своих интервью сказала, что жертвы насилия сами в этом виноваты, за что потом неоднократно извинялась.

- В тот момент Регина и ее менеджер разорвали с нами какие-либо связи. Они никак не реагировали на сообщения и звонки. Проект приостановился. Позже они сами мне написали, что все решилось и можно продолжать, - делится Дарина.

Работу продолжили. Регина также хотела выпустить аудиокнигу по этой сказке, даже обещала пригласить в озвучку своих друзей, среди которых Филипп Киркоров, Артур Бабич, Алина Загитова, Антон Птушкин. Специально под них писатель из Петербурга разрабатывала героев.

Главной героиней должна была стать маленькая Регина-путешественница

Главной героиней должна была стать маленькая Регина-путешественница

- Дарина, мне очень понравились отсылки к другим сказкам и мультикам. Мне очень нравится использование таких оборотов, - комментировала Регина Тодоренко процесс работы (запись есть в распоряжении "КП").

Так, медленно, но верно, все шло к выпуску книги. В свет работа должна была выйти весной 2022 года.

- У меня даже есть уже готовая глава, но тут я получаю неожиданное сообщение от менеджера Регины, - возмущенно говорит Дарина.

Спустя два года совместной работы Дарина Мишина получила отказ

Спустя два года совместной работы Дарина Мишина получила отказ

"Спасибо вам большое за уделенное внимание к нашему проекту. На данном этапе мы не готовы пойти в него дальше с вами. К сожалению", - написала девушке менеджер Тодоренко.

Такая новость обескуражила писательницу, ведь между ними даже не было договора. Сначала Регина долго откладывала подписание, а как раз сейчас он находился на стадии разработки.

- Мы вот-вот должны были заключить договор, а тут такое... Я, конечно, безумно расстроилась, думала, что они решили просто отказаться от этой идеи. Но сегодня в соцсетях Регины я увидела, что она все же работает над книгой. Я боюсь, что ее основой станет моя идея и мои герои, ведь я ей отдавала все свои наработки, - вздыхает Дарина.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

"Мы просто выбрали других авторов"

Нина Пономарева, пиар-менеджер Регины Тодоренко:

- Мы действительно знакомы с этими девушками. Только дело в том, что никакого договора у нас с ними не было. Они были лишь претендентами на авторов проекта. В итоге, мы выбрали других людей. Вот и все. Сама идея принадлежит Регине. Девушки могут не переживать, что мы используем их текст, слог или иллюстрации. Этого не случится.

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