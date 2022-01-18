Четыре «величества» на семью: У пенсионера из Петербурга 15 детей, среди них Царь, Король и Государь

Большое семейство покоряет людей не только количеством детей, но и их именами ФОТО: соцсети

У семьи Алексеевых из Северной столицы 15 детей. Но даже этот факт меркнет по сравнению с их именами. Начиналось все традиционно - Анастасия, Наталья, Илья, Максим - но неожиданно обычные имена главе семейства 74-летнему Владимиру опостылели. Тогда на свет появился Царь, и тут понеслось… один за другим в семье появились Государь, Король, Царица, Звезда, Астра и даже Любимица-Красавица-Умница. Рассказываем, как живет петербургская «династия».

ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО

Жизнь главы большого семейства, как он сам заявляет, полна приключений. Не согласиться с ним сложно, ведь 15 детей заскучать точно не дадут. Но пенсионер не жалуется, потому что каждый из ребятишек входил в его планы.

- Люди, которые заводят одного ребенка, очень смелые. Ведь один ребенок в семье - это всегда эгоист, как бы его ни воспитывали. Я же с самого детства думал, что даже ради пяти малышей семью заводить не стоит - нужно больше. Потом захотел четкую цифру - 15! Правда, тогда у меня уже было пятеро от первой жены, но так как мы с ней ровесники, родить еще десятерых она бы не смогла. Мы развелись, и я нашел женщину на 15 лет меня моложе, она и стала мамой последних десяти Алексеевых, - рассказал «КП-Петербург» Владимир Алексеев.

Последних десятерых детей Владимиру родила вторая жена Надежда ФОТО: соцсети

План по повышению рождаемости удался. Не помешал мужчине даже перенесенный к 53 годам инсульт. Он упорно шел к своей цели и, как сам говорит, старался по шесть раз на дню.

- Владимира многие считают немного… странным, если так можно сказать, - признался «КП-Петербург» друг семьи Василий Лазарев-Парголовский. - У него есть некая идея о том, что нужно увеличивать современную Россию, вот он и делает детей каждый год.

Впрочем, популярной в Петербурге необычная семья стала не из-за взглядов на рождаемость, а из-за подхода к выбору имен.

Первопроходцем в плане оригинальности среди династии Алексеевых стал Царь. До него в семье были обычные Анастасия, Наталья, Антон, Илья, Максим, Мария, Анна и Артем. Последним перед «царским переворотом» в семье родился Егор. После этого с привычными именами было решено покончить.

- Мне тогда в голову пришла идея, что имя должно мотивировать человека, именно оно определяет судьбу. Тогда я начал придумывать, как назвать родившегося мальчика, и вспомнил поговорку: «Без царя в голове». Вот и решил - пусть будет Царем, - вспоминает Владимир Алексеев.

Сейчас многие дети Владимира уже обзавелись собственными семьями ФОТО: соцсети

Дальше многодетный отец решил, что к Царю должна полагаться и Царица. И тут у него как раз появилась еще одна дочь.

- Потом родилась еще одна девочка, - смеется Владимир. - Королевой не назовешь, потому что Короля еще нет, а она потом вырастет и спросит, почему ее сестра Царица, а она сама какая-нибудь Лена. Тогда я решил ее на всю жизнь обеспечить комплиментами - дал имя Любимица-Красавица-Умница. Кому же такое не понравится?

Не понравилось оно только работникам ЗАГСа - слишком уж длинное для документов. Но упорный отец стоял на своем и уговорил завести свидетельство о рождении Любимицы-Красавица-Умница Владимировны Алексеевой.

НЕ ИМЯ, А ЦЕЛЫЙ БРЕНД

После девочки на свет появились еще два мальчика - Король и Государь. Их заботливый отец тоже запрограммировал на счастливое будущее по примеру Царя. В семье, к слову, своих величественных «титулов» никто не стыдится – даже наоборот.

- Я помню этих детей еще маленькими. Король и Государь ходили ко мне в спортивную секцию. Как есть, так и представлялись, без всяких сокращений и альтернатив, - рассказал «КП-Петербург» друг семьи Василий Лазарев-Парголовский. - Другие дети на это реагировали с позитивом, никогда не дразнили. Даже наоборот, они всегда рассказывали своим родителям, что играли с Королем на перемене или подружились с Государем.

Сведения о детях в паспорте у отца семейства занимают несколько страниц.

Сейчас их имена даже стали семейным брендом. Например, Алексеевы создали свою музыкальную группу с названием «Любимица», где Любимица-Умница-Красавица стала солисткой.

- Все десять младших детей у меня умеют играть на всех доступных музыкальных инструментах, это они в меня такие талантливые, - уверяет Владимир. – Дело в том, что мне врачи постоянно грозят, что я вот-вот умру. Я этого делать пока, конечно, не собираюсь. Но однажды я проснулся и подумал, что когда умру, хочу, чтобы на моих похоронах играл оркестр. Вот и создал свой собственный.

Еще десять лет назад Алексеевы активно общались с журналистами, но потом поняли, что неожиданная популярность им не по душе. Сейчас никто из Владимира комментариев прессе не дает – боятся, что их слова неправильно воспримут. Тем более что у необычного семейства и без того полно забот. У Владимира уже подрастают внуки – а значит, «династии» ничего не грозит.

В выборе имен для детей супруга Владимир участия не принимала ФОТО: соцсети

- Получается, что остальные ваши дети так же талантливы, как последние пятеро, но не обижаются ли они, что им достались обычные имена?

- Как же они могут обижаться? У них своя программа жизни, своя судьба. Правда, как-то ко мне подошла Наталья и сказала, что хочет сменить имя. Ей тогда было лет 12 или 14. Я сказал, что что-нибудь придумаю. В итоге, решил назвать ее Звездой. Потом сменить имя решила и Мария, но она была уже взрослая, выбрала имя Астра, вспоминает Владимир.

КСТАТИ

Не Алексеевы, а Великолепные

Несмотря на свою крепкую связь с родом и ярое желание его продолжить, Владимир уже на пенсии решил сменить фамилию. Сейчас династия Алексеевых практически в полном составе официально переименовалась в «Великолепных». По словам самого главы семейства, эта фамилия будет лучше выглядеть на афишах.