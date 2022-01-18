«Общественный контроль» назвал сосиски с правильным составом

Найти в составе курицу невозможно, а она там есть. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сосиски, продукт, который мил и холостякам, и семьям с детьми. В первую очередь потому, что эти колбасные изделия быстрые в приготовлении и бюджетные. Но как выбрать хорошие сосиски, если производители часто пишут на этикетках одно, а внутри оказывается другое? Петербургская организация «Общественный» контроль» проверила сосиски известных марок и назвала самые безвредные.

Продукция, которую проверяли в лаборатории. Фото: "Общественный контроль".

ИЗ МЯСА ТОЛЬКО КУРИЦА

В первую очередь в лаборатории смотрели, насколько состав соответствует действительности. Традиционно взяли десять образцов. По итогу только три производителя выпускают продукцию в соответствии с ГОСТом. Например, в шести из них «наследила» курица. ДНК птицы нашли в молочных сосисках: «Фабрика качества», «Великолукский мясокомбинат», «Рублевский», «Мясной дом Бородина», «Новгородский бекон». К слову, по Госстандарту, куриного мяса в сосисках быть не должно. Но поскольку говядина и свинина с каждым годом дорожает, производители пытаются сэкономить.

В семи пачках сосисок производитель положил вместо мяса свиную шкуру, по-другому - коллагеновый животный белок. «Коллаген» присутствует в следующих образцах: «Велком», «Рублевский», «Мясной дом Бородина», «Новгородский бекон».

- По свойствам это белок животного происхождения, что выгодно отличает его от крахмала, который легко обнаружить в колбасе с помощью йода буквально в домашних условиях, и от растительного белка, который выявит простейшая лабораторная проверка. Добавляют коллаген, чтобы заменить дорогое мясное сырье, к тому же он обладает свойствами загустителя – связывает влагу и дает нужный производителю объем готового продукта, - объясняет профессор Санкт-Петербургского университета ИТМО Александр Ишевский.

Самыми «загрязненными» посторонними добавками оказались сосиски «Новгородский бекон». Кроме ДНК курицы и коллагенового животного белка, в первом образце был обнаружен крахмал, а во втором – растительные волокна (клетчатка). Все это производитель использует, чтобы добавить в продукт как можно больше воды. При традиционной технологии изготовления сосисок, воды добавляют максимум 4%, а за счет растительных волокон жидкости наливают аж до 20%. Но обычный потребитель этого не почувствует.

На эти торговые марки «Общественный контроль» пожаловался в Роспотребнадзор для дополнительных проверок.

ПРОВЕРКУ ПРОШЛИ

Хороших сосисок в этом рейтинге оказалось немного. Соответствовали ГОСТУ лишь три производителя: продукция «Иней», «Анком», «Ближние Горки».

КОНКРЕТНО

СОВЕТ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СОСИСОК

- При выборе сосисок следует обратить внимание на цвет. Если он ярко-розовый, значит, в таком продукте может быть много нитритов или производитель добавил красители. Лучше выбирать сосиски с однородным фаршем серовато-розового цвета. Качественные сосиски должны быть упругими, после нажатия легко восстанавливать форму. На оболочке не должно быть жировых подтеков. Если сосиска не в натуральной, а в искусственной оболочке, то она должна быть гладкой, - рекомендует «Общественный контроль».