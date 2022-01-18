Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 января 2022 16:04

Старый «Метрострой» до сих пор не выплатил зарплату за сентябрь 30 рабочим

Деньги на возврат этих долгов направлены из городского бюджета
Анна МОТОВИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Погасить свежие долги «Метрострою» помогает городская администрация. Фото: Метрострой.

Погасить свежие долги «Метрострою» помогает городская администрация. Фото: Метрострой.

Строители метро в Петербурге продолжают бороться за свои зарплаты. Деньги за сентябрь 2021 года до сих пор не получили несколько десятков работяг. Это при том, что старый «Метрострой» клятвенно обещал погасить все долги к Новому году. Более того, ресурсы для этого были: администрация Петербурга выделила на решение проблемы 470 миллионов рублей. В итоге порядка 3,1 тысяч рабочих получили выплаты за осень, не у дел остались несколько десятков человек.

- Я в числе тех, кто не получил выплаты, - признался «КП-Петербург» машинист подъемных машин Евгения Рохманова. - Это затронуло ГСУ «Адмиралтейское» - одно из подразделений «Метростроя». Говорят, какие-то банковские проблемы. Не знаю, что они там намудрили, но большинство работников этого подразделения не получили 50% от зарплат за сентябрь. Нам обещают, что все разрешится на этой неделе.

По словам Евгения, суммы оставшихся долгов по зарплатам очень разные: у одних 40 тысяч, у других 25, а у кого-то меньше двух тысяч.

- Да, есть люди, которые до сих пор не получили деньги за осень 2021, - подтверждает бригадир проходчиков Ринат Галиев. - И есть мамы, которые не получили выплаты по алиментам.

Встречу чиновников с рабочими для обсуждения долгов дочерних компаний «Метростроя» сначала назначили на 17 января, но позже перенесли на неопределенный срок. Речь о суммах, которые копились с 2018 года. Сами работники трактуют отмену так: сначала нужно разобраться с долгами 2021.

В правительстве Петербурга в курсе проблемы. Ее называют чисто технической.

- Есть всего 30 всего рабочих, долги перед которыми еще не урегулированы, и разобраться с этим - задача конкурсного управляющего, - объясняют в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры. - С людьми работают индивидуально. Кто-то не согласен с суммой, объемом начислений, а кто-то неверно предоставил реквизиты. С нашей стороны все выплачено. Деньги в «Метрострой» поступили.

Около 3,1 тысяч рабочих получили выплаты за осень. Фото: Метрострой.

Около 3,1 тысяч рабочих получили выплаты за осень. Фото: Метрострой.

Долги дочерних СМУ - история отдельная и более сложная. Это несколько обанкротившихся компаний, у каждой из них - свой управляющий. Со всеми нужно договориться. В этом случае комитет по развитию транспортной инфраструктуры не считает это зоной своей ответственности.

- Встреча по этим долгам должна пройти на этой или следующей неделе. Но это уже не наш вопрос. Почему мы должны это разруливать? - рассуждают в пресс-службе КРТИ. - Мы, наверное, будем входить в ведомственную комиссию. Но здесь уже ключевая роль у прокуратуры и комитета по труду. Мы вообще не имеем к этому отношения. Но мы следим за ситуацией, так как «Метрострой» - наш подрядчик.

Комитет по труду и занятости Петербурга также открестился от этой ситуации, добавив, что они всего-навсего координаторы и встречами с пострадавшими работниками не занимаются.

- Мы собираем комиссию, заслушиваем стороны и совместно находим решение проблемы. Это наша ответственность в любом подобном случае, когда у организации возникают долги перед работниками. Процедура стандартная, - комментируют в пресс-службе комитета по труду. - Но напрямую погашением задолженностей «Метростроя» и его подрядных организаций занимается КРТИ. Мы обладаем только их данными по этому вопросу. С сотрудниками «Метростроя» мы никак не взаимодействуем. Наша задача - вместе с прокуратурой, КРТИ и подрядчиками выработать план.

ОФИЦИАЛЬНО

«Вопрос будет закрыт в ближайшие дни»

Новый монополист на рынке строительства метро, «Метрострой Северной столицы» общается с людьми на местах и поддерживает их морально.

- У нас есть ответственный сотрудник, который принимает все обращения, консультирует. Мы знаем о 30 таких случаях, - прокомментировали ситуацию в МСС. - Часто это банковская проблема, но не всегда. Вообще для начала работники должны взять расчетный лист и свериться. Бывает, человек считает, что недополучил часть суммы. А по расчетному листу видно: ему выплатили все, что должны. С каждым сотрудником вопрос будет закрыт в ближайшие дни. А к долгам СМУ мы вообще не имеем отношения, мы наблюдатели. Но нам небезразличны судьбы наших сотрудников.

КАРТИНА ДНЯПетербургский метрополитен