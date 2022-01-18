Старый «Метрострой» до сих пор не выплатил зарплату за сентябрь 30 рабочим

Погасить свежие долги «Метрострою» помогает городская администрация. Фото: Метрострой.

Строители метро в Петербурге продолжают бороться за свои зарплаты. Деньги за сентябрь 2021 года до сих пор не получили несколько десятков работяг. Это при том, что старый «Метрострой» клятвенно обещал погасить все долги к Новому году. Более того, ресурсы для этого были: администрация Петербурга выделила на решение проблемы 470 миллионов рублей. В итоге порядка 3,1 тысяч рабочих получили выплаты за осень, не у дел остались несколько десятков человек.

- Я в числе тех, кто не получил выплаты, - признался «КП-Петербург» машинист подъемных машин Евгения Рохманова. - Это затронуло ГСУ «Адмиралтейское» - одно из подразделений «Метростроя». Говорят, какие-то банковские проблемы. Не знаю, что они там намудрили, но большинство работников этого подразделения не получили 50% от зарплат за сентябрь. Нам обещают, что все разрешится на этой неделе.

По словам Евгения, суммы оставшихся долгов по зарплатам очень разные: у одних 40 тысяч, у других 25, а у кого-то меньше двух тысяч.

- Да, есть люди, которые до сих пор не получили деньги за осень 2021, - подтверждает бригадир проходчиков Ринат Галиев. - И есть мамы, которые не получили выплаты по алиментам.

Встречу чиновников с рабочими для обсуждения долгов дочерних компаний «Метростроя» сначала назначили на 17 января, но позже перенесли на неопределенный срок. Речь о суммах, которые копились с 2018 года. Сами работники трактуют отмену так: сначала нужно разобраться с долгами 2021.

В правительстве Петербурга в курсе проблемы. Ее называют чисто технической.

- Есть всего 30 всего рабочих, долги перед которыми еще не урегулированы, и разобраться с этим - задача конкурсного управляющего, - объясняют в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры. - С людьми работают индивидуально. Кто-то не согласен с суммой, объемом начислений, а кто-то неверно предоставил реквизиты. С нашей стороны все выплачено. Деньги в «Метрострой» поступили.

Около 3,1 тысяч рабочих получили выплаты за осень. Фото: Метрострой.

Долги дочерних СМУ - история отдельная и более сложная. Это несколько обанкротившихся компаний, у каждой из них - свой управляющий. Со всеми нужно договориться. В этом случае комитет по развитию транспортной инфраструктуры не считает это зоной своей ответственности.

- Встреча по этим долгам должна пройти на этой или следующей неделе. Но это уже не наш вопрос. Почему мы должны это разруливать? - рассуждают в пресс-службе КРТИ. - Мы, наверное, будем входить в ведомственную комиссию. Но здесь уже ключевая роль у прокуратуры и комитета по труду. Мы вообще не имеем к этому отношения. Но мы следим за ситуацией, так как «Метрострой» - наш подрядчик.

Комитет по труду и занятости Петербурга также открестился от этой ситуации, добавив, что они всего-навсего координаторы и встречами с пострадавшими работниками не занимаются.

- Мы собираем комиссию, заслушиваем стороны и совместно находим решение проблемы. Это наша ответственность в любом подобном случае, когда у организации возникают долги перед работниками. Процедура стандартная, - комментируют в пресс-службе комитета по труду. - Но напрямую погашением задолженностей «Метростроя» и его подрядных организаций занимается КРТИ. Мы обладаем только их данными по этому вопросу. С сотрудниками «Метростроя» мы никак не взаимодействуем. Наша задача - вместе с прокуратурой, КРТИ и подрядчиками выработать план.

ОФИЦИАЛЬНО

«Вопрос будет закрыт в ближайшие дни»

Новый монополист на рынке строительства метро, «Метрострой Северной столицы» общается с людьми на местах и поддерживает их морально.

- У нас есть ответственный сотрудник, который принимает все обращения, консультирует. Мы знаем о 30 таких случаях, - прокомментировали ситуацию в МСС. - Часто это банковская проблема, но не всегда. Вообще для начала работники должны взять расчетный лист и свериться. Бывает, человек считает, что недополучил часть суммы. А по расчетному листу видно: ему выплатили все, что должны. С каждым сотрудником вопрос будет закрыт в ближайшие дни. А к долгам СМУ мы вообще не имеем отношения, мы наблюдатели. Но нам небезразличны судьбы наших сотрудников.