«Скоро будем бороться не с коронавирусом, а с чумой». Жители элитного ЖК на севере Петербурга тонут в мусоре третью неделю

Администрация Петербурга обещает прекратить мусорный коллапс в городе к концу января.

Жители комплекса «Живой родник» в Петербурге тонут в мусорных завалах. 25-этажки бизнес-класса на проспекте Энгельса попали в мусорный коллапс - наравне с многими домами на севере города. Третью неделю собственники дорогих квартир звонят во все инстанции и кидают жалобы на портал «Наш Санкт-Петербург» - безрезультатно. Люди сами скидываются на мешки и освобождают мусорные камеры в парадных.

- УК пишет объявления про мусорную реформу, что скоро все наладится. А воз и ныне там. Вернее гниющий новогодний мусор. Такого позора в Питере еще не было. Скоро будем бороться не только с коронавирусом, но и с чумой, - негодует Светлана Крушинская.

Бригады экстренного реагирования, которые обещали в Смольном, не приезжают. А компания, обязанная вывозить мусор регулярно, не справляется. С 1 января машин стало меньше - и, судя по всему, они просто не могут обслуживать контейнеры.

- Нашему жилому комплексу не повезло - сменился перевозчик. ЖК очень большой, - рассказывает Леонид Семенов. - По плану 10-15 машин ежедневно должны его обслуживать. А приезжает в лучшем случае одна. Недавно по камерам видели, что приехал мусоровоз, постоял две минуты и уехал, не забрав ничего.

Жители первых трех этажей уже ощущают запах мусора в своих квартирах. Тем временем «Невский экологический оператор» просит горожан подождать еще. А они продолжают писать: губернатору, в Роспотребнадзор, СМИ - и зарастают мусором еще больше. Уже готовятся к наступлению тараканов и крыс.

Жители первых трех этажей уже ощущают запах мусора в своих квартирах. Фото: Светлана Крушинская

В шутку или всерьез – обсуждают, не перекрыть ли ж/д пути своими мусорными мешками.

- В парадных стоит вонь. И это в якобы элитном жилье. Три года назад, когда я покупал квартиру, квадратный метр здесь стоил около 120 тысяч рублей. В ЖК «Ленинград» напротив - около 200 тысяч за метр. И у них такая же громадная гора мусора под окнами. Раньше там стояли удобные пухто. Сейчас отходы лежат просто на земле, их ветром раскидывает в разные стороны.

Выборгский район, где и находится ЖК «Живой родник», действительно оказался среди тех, кому объективно не повезло. Это затронуло также Калининский, Приморский и Невский районы. Именно здесь сменился подрядчик, который занимается вывозом отходов. Во время мусорной реформы была задача сохранить старых перевозчиков. Но один из них сменился. В результате на рынок пришла новая компания – «Эко Лайн». У нее оказалось недостаточно машин для обслуживания всех территорий. И вовремя поставить новые баки удалось не везде.

- Я хочу извиниться перед всеми гражданами за то, что были перебои и с некоторых площадок не вывозился мусор, - заявил вице-губернатор Валерий Пикалев в минувший понедельник. - Правительство и губернатор делают все возможное, чтобы решить проблему. Прокуратура даст правовую оценку.

Количество машин во всех проблемных районах постепенно увеличивается. Администрация Петербурга обещает победить мусорный коллапс в городе к концу января.

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