Александр Бельский: Мусорный коллапс – переждать, в «Тучков Буян» - поверить

Александр Бельский рассказал, чего ждать Петербургу в следующем году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель Законодательного собрания Северной столицы Александр Бельский отработал в новой должности ровно 100 дней. По такому случаю политик стал гостем радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) и в прямом эфире рассказал о самых важных и сложных проблемах, с которыми горожанам довелось столкнуться за последние месяцы. А еще - анонсировал большой совместный проект городского парламента и «Комсомолки», в рамках которого любой из жителей Северной столицы может стать настоящим законотворцем.

КРИМИНАЛ ОТЛУЧИЛИ ОТ КОРМУШКИ

Александр Бельский в этот раз выступил в необычном для себя амплуа – пришел на эфир не в свитере, а в строгом костюме. Правда, немного опоздал – видимо, будь ты хоть депутатом, хоть самим губернатором, а от петербургских пробок, еще и усиленных гололедом и снегом, никому не спастись. Но это даже хорошо – если человек, стоящий у власти, сталкивается с теми же проблемами, что и простой народ, значит, он этот народ как минимум отлично понимает.

Потому и разговор с господином Бельским был посвящен в первую очередь народным чаяниям. Например, мусорной реформе – и тому коллапсу, который она вызвала в городе. Председатель ЗАКСа, впрочем, в творящемся во дворах хаосе большой проблемы не увидел – по его словам, переходный период надо просто перетерпеть, а инфошум вокруг отходов раздувают не просто так.

Скандал вокруг мусорной реформы, по словам Александра Бельского, раскручивают те, кого из-за нее отлучили от криминальной кормушки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Идет реформа, - констатировал Бельский. – И, разумеется, есть интересанты, которые хотят, чтобы она шла плохо. Это не только у нас такая ситуация, это проблема всей страны. Не зря ведь даже президент обратил на нее внимание.

Дело в том, что сфера обращения с отходами, по словам политика, была криминализирована. А теперь людей, которые на протяжении многих лет усиленно черпали из мусорной кормушки, от этого дела отлучили. Поток «нечистых» денег иссяк – вот они и бесятся.

- Криминальные способы заработать на мусоре исчезают, - подчеркнул председатель Заксобрания. – Естественно, есть люди, которым это не нравится. Посмотрите – в кое-каких регионах народ даже на улицы выходил (очевидно, имеются в виду митинги против мусорной реформы, прошедшие в феврале 2019 года в 44 регионах России, прим. ред.).Саботаж – он везде происходит, в той или иной степени.

Да и сама реформа, по словам Бельского, не может заработать как надо и в полном объеме по щелчку пальцев.

- Не может быть такого, что мы легли спать, проснулись – и сразу все стало по-новому. Тем более, как я уже говорил, реформа лишила большое количество людей способов незаконного заработка – конечно, они будут сопротивляться. Есть какой-то проблемные период, и он пока что будет продолжаться. Но я, когда передвигаюсь по городу, вижу, что коммунальные службы работают, понимаю, как они работают. Так что в итоге все наладится, - объяснил политик.

СЛЕДУЮЩУЮ ЗИМУ ВСТРЕТИМ БЕЗ СЮРПРИЗОВ

То же самое, по словам Бельского, касается и уборки снега. Проблемы есть – и глубокие - но они решаются.

- В зоне ответственности города сейчас нет и половины территорий Петербурга, - констатировал политик. – За что-то отвечают управляшки, за что-то – компании, нанятые муниципалами. Поэтому здесь очень важно задуматься о том, как и каким образом эту систему реформировать. А главное – вернуть функцию контроля. Мы должны понимать, кто за что отвечает, кто и где не убрал снег. Кого штрафовать и наказывать, наконец.

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский стал гостем на радио "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" (92,0 FM). Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Да и сама сфера ЖКХ нуждается в обновлении.

- Восемь лет у нас не было такой снежной зимы, - припомнил Александр Бельский. – Со времен Валентины Ивановны Матвиенко. Конечно, все определенным образом расслабились. Где-то недозакупалась техника, потому что в этом не видели необходимости, где-то ослабили контроль. Но мы все эти вопросы решаем. Сейчас идут серьезные кадровые перестановки – поменяли профильного вице-губернатора, председателя комитета по благоустройству и жилищного комитета. Так что к следующей зиме, я уверен, все наладится.

А когда наладится – тогда Петербург активно двинет в сторону Европы. Мы, по словам Александра Бельского, и так уже к этому активно стремимся – а помогает нам к этому, к примеру, транспортные реформы.

- Сейчас мы пытаемся, в частности, минимизировать количество техники, заезжающей в центр города, - пояснил председатель ЗАКСА. – Мы двигаемся в направлении платных парковок, в направлении – позволю себе такое сказать – платного въезда в центр города, что позволит нам разгрузить центральные городские улицы. Думаю, рано или поздно мы придем к увеличению роли общественного транспорта и снижению роли транспорта персонального. Да, пока мы к этому не приучены – но, я думаю, в обозримом будущем ситуация изменится.

Следующей зимой транспортный коллапс в Петербурге не повторится. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СТАНЬ «НАРОДНЫМ ЗАКОНОТВОРЦЕМ»!

Гвоздем программы же стал анонс совместного проекта Законодательного собрания Северной столицы и «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге». Называется он «Народный закон» и, собственно, именно это собой и представляет: любой из читателей «КП» (а в более общем смысле – вообще любой горожанин) может стать законотворцем. Для этого нужно будет обратиться в редакцию, заявить о своей проблеме и предложить пути ее решения. Дальше народные инициативы будут передаваться в ЗАКС – обсуждаться, корректироваться и, вполне возможно, воплощаться в виде реальных законопроектов. Большая политика еще никогда не была так близка к маленькому человеку.

- Этот проект очень важен, - констатировал Александр Бельский. – Во-первых, он даст возможность нам услышать глас народа – понять, что реально беспокоит горожан. Во-вторых, люди смогут заявить о своих проблемах – а заодно понять, насколько сложно разрабатывать законопроекты и принимать законы, как это все работает в реальности.

Как это будет работать, мы подробно расскажем вам чуть позже – обязательно следите за новостями.

НА ПЛАШКЕ

СКАЗАНО

Александр Бельский, председатель Законодательного собрания Петербурга.

ПРО «ТУЧКОВ БУЯН»

- Должна быть площадка, которая удовлетворит всех наших жителей – с зоной культурно-массовых мероприятий, с парковой зоной, прогулочной зоной и так далее. Я надеюсь, по итогам всех обсуждений появится проект, учитывающий все мнения и всех одинаково устраивающий.

ПРО QR-КОДЫ

- Избежать новой волны сложно, мы должны быть готовы к этом.у Поэтому мы должны регулировать эти вопросы, - отметил Бельский. Очевидно, что пик пандемии пока не пройдет, поэтому говорить об отмене QR-кодов в Петербурге пока преждевременно.

ПРО «ВОЙНУ» БИЗНЕСА СО СМОЛЬНЫМ

- Наверняка есть люди, которым не интересны те, кто сейчас находится в управлении городом. Это естественная ситуация. Просто сейчас у этих людей есть возможность критиковать. Конкретных имен и фамилий я вам не назову – я просто их не знаю. Я лично ни с кем не враждую.