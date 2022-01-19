В СПбГУПТД прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Сегодня, 19 января, на площадке Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии. Это особо важное мероприятие для петербургских выпускников и обучающихся 10 классов, ведь призеры и победители регионального этапа становятся претендентами на выход на всероссийский уровень олимпиады, где лауреаты получат льготы при поступлении в вузы, в том числе возможность поступления без экзаменов, а также становятся претендентами на получение гранта Президента Российской Федерации.

Опыт проведения подобных мероприятий у СПбГУПТД внушительный: 7 лет подряд вуз проводил заключительные и региональные этапы Всероссийских олимпиад по химии, технологии, искусству (мировая художественная культура), экологии. К слову, сам вуз входит топ-10 российских университетов, куда поступает больше всего олимпиадников без экзаменов (рейтинг опубликован в начале января 2022 года Российской газетой на основании данных RAEX – 2021 и мониторинга качества приема в вузы – 2020).

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Прошлый пандемийный год внес в организацию регионального этапа свои коррективы, но позволил организаторам протестировать систему обеспечения безопасности участников олимпиады и использовать полученный опыт в этом году. Школьники заходили в здание СПбГУПТД группами по 4 человека с соблюдением дистанции и были разведены по трем главным лестницам вуза. Так организаторам удалось в условиях минимального контакта распределить 93 участника олимпиады. В аудиториях находилось не более 15 человек, рабочие места были расположены в шахматном порядке. Площади аудиторного фонда СПбГУПТД, подходящие по технике безопасности для работы с химическими реактивами и оснащенные рециркуляторами воздуха, позволили увеличить дистанцию до двух и более метров.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Школьники 10-11 классов соревновались в рамках двух туров: теоретического и практического. В заключительный день олимпиады в главном корпусе СПбГУПТД на Большой Морской, 18 проходила практическая часть, где петербургские химики представляли на суд жюри проделанную ими работу. Предварительные результаты школьники получат уже 20 января.