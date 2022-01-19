Диспансеризацию и плановую медпомощь сокращают в Петербурге из-за штамма «омикрон»

В Петербурге официально признали нашествие штамма омикрон. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург переживает взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Если раньше в городе выявляли от 2 000- 2 500 заражений в сутки, то сейчас это количество выросло и стабильно превышает 4 000. А в среду, 19 января, был поставлен очередной антирекорд – 4 382 случая COVID-19 за сутки. Город готовит оборону: в Северной столице усиливают коечный фонд и планируют ограничить медицинскую помощь. Об этом журналистам рассказал вице-губернатор, курирующий сферу здравоохранения, Олег Эргашев.

НАШЕСТВИЕ «ОМИКРОНА»

По словам Олега Эргашева, заболеваемость в городе выросла почти на 40 %.

- Если вчера мы могли говорить о еженедельном росте в 109%, то сегодня говорим о 147%, - отмечает вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Судя по всему, в происходящем виноват штамм «омикрон». По данным Роспотребнадзора, к вечеру вторника, 18 января, в Петербурге выявили 592 заражения именно этой версией коронавируса. Хотя еще в двадцатых числах декабря прошлого года их, напомним, насчитывалось всего восемь.

- В абсолютных цифрах количество пациентов растет. Увеличивается нагрузка на каждого врача, медсестер и всех медицинских сотрудников. Система здравоохранения подвергается новым вызовам, - отметил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто. - Мы будем вынуждены перепрофилировать учреждения.

Из-за перегрузки системы здравоохранения в городе сократят диспансеризацию и плановую помощь. Фото: Олег ЗОЛОТО

В связи с последними показателями по заболеваемости коечный фонд для коронавирусных пациентов в Петербурге готовы увеличить на 5 000 мест в любой момент. В таком случае будет доступно 13 000 больничных коек для взрослых и детей. Но это, в свою очередь, приведет к другим проблемам.

- Это значит, что людям с эндокринными, сердечнососудистыми и онкологическими заболеваниями будет еще сложнее получить помощь, - констатировал Евгений Шляхто. - На фоне пандемии уже наблюдается рост смертности от рака и никуда не делись показатели смертности от сердечных заболеваний.

ИЛЛЮЗИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Впрочем, даже перепрофилирование больниц не поможет, если люди не будут вакцинироваться. Прежде всего, напоминают специалисты, прививка показана пожилым, беременным и имеющим хронические заболевания.

- Мы хотим донести до граждан, что если будет 100 000 заболевших в день, то никакого коечного фонда не хватит. Наша общая задача - не допустить этого. Население тоже должно защищать себя, заботиться о своей безопасности и друг о друге, - отмечает Евгений Шляхто.

В целом, статистика по вакцинации в Петербурге неплохая. На сегодняшний день хотя бы одним компонентом привилось чуть больше 3 000 000 горожан - 56% от всего населения. Полный курс вакцинации прошли 2 800 000. Но это - за все время пандемии. А она, констатируют специалисты, длится уже два года. Первые привитые появились больше года назад – при том, что с течением времени иммунитет, и естественный и приобретенный, неминуемо снижается. Рано или поздно требуется ревакцинироваться. И вот с этим у нас все уже далеко не так хорошо: по последним данным на ревакцинацию всего с начала прививочной кампании пришло лишь 149 900 человек.

- Накапливается количество людей, которые не пришли на бустер («доза усиления», прим.ред.) через полгода, - констатирует Евгений Шляхто. - Это дополнительный риск. Сейчас во многих странах обсуждается сокращение сроков для повторной прививки – с шести месяцев до пяти или четырех. Во время эпидемии это имеет смысл.

«ЧТО ВАЖНЕЕ - СХОДИТЬ В МАГАЗИН ИЛИ ЧТОБЫ НИКТО НЕ ЗАБОЛЕЛ?»

Пока нет поводов для оптимизма, будут актуальны и ограничительные меры. И даже больше того: по словам Олега Эргашева, их необходимо ужесточать. В частности – ввести запрет массовых мероприятий, перевести работников на удаленку, ужесточить контроль за ношением масок. И это еще не все.

- Из-за перегрузки системы здравоохранения в городе мы будем сокращать диспансеризацию и плановую помощь. Исключение - помощь онкологическим больным, - заявил Олег Эргашев.

Взрывной рост заболеваемости коронавирусом начался в Петербурге несколько дней назад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что же касается QR-кодов - это лишь один из инструментов в борьбе с эпидемией. Способ создать островки безопасности, где риск заразиться ниже. Не стоит придавать им излишнее значение.

- Да, все мы очень недовольны этими ограничительными мерами. Но другого способа нет, - сказал Евгений Шляхто. - Нам что важнее: сходить в магазин или чтобы никто не заболел? На одну чашу весов ставить эти вещи не совсем правильно. И заявления в печати о том, что мы против, что у нас есть целое движение против QR-кодов - для Петербурга это не очень приемлемо.

КСТАТИ

В Петербурге уже в ближайшем будущем должны начать прививать от коронавируса детей и подростков. По словам Олега Эргашева, порядок вакцинации еще не утвержден, но уже известно, что принуждать к процедуре никого не станут. Отстранять детей от занятий в случае отказа от прививки не планируется. Не намерены власти и ограничивать плановую госпитализацию непривитых детей – по крайней мере до тех пор, пока вакцинацию от COVID-19 не внесут в прививочный календарь.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: