Эксперты спрогнозировали стоимость платного въезда в центр Петербурга

О том, что въезд в сердце Северной столицы могут сделать платным, заявил председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Фото: Артем КИЛЬКИН

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский произвел фурор, заявив на радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM), что рано или поздно въезд в центр Петербурга, скорее всего, может стать платным. Народ возмущается - мало того, что зона платной парковки растет, так теперь еще и это?!. Эксперты по транспорту, впрочем, спешат успокоить: платный въезд – утопия. По крайней мере в ближайшие несколько лет.

Сам Александр Бельский о платном въезде высказался максимально размыто. Цитируем дословно:

- Я всегда говорил, что мы двигаемся в направлении платных парковок, в направлении, скорее всего – я себе позволю такое сказать – и въезда в центр города платного, для того, чтобы разгрузить то, чем город сейчас перегружен.

Технически сделать въезд в центр Петербурга платным не сложно - достаточно разместить комплексы фото- и видеофиксации на мостах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как видим, никакой конкретики, но в народ ушло.

- У нас существует документ стратегического планирования – «Комплексная схема организации дорожного движения», - отмечает эксперт по транспорту, эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по регуляторной гильотине по вопросам безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. – В 2018 году вышла его свежая редакция, рассчитанная на период до 2034 года. В этой схеме в том числе – в порядке исследовательской работы – описаны моменты, связанные с платным въездом в центр города.

По словам Дмитрия Попова, платный въезд рассматривали, но не анонсировали. Потому что предварительные исследования показали не самый позитивный результат.

- Чисто технически сделать платным съезд в Петербурге намного проще, чем в других городах, - отмечает эксперт. – Потому что у нас центральная зона находится в Невской дельте, и большая часть центральных районов ограждена мостами. Вот на этих мостах и можно было бы установить комплексы фото- и видеофиксации, которые снимали бы деньги при въезде.

В общем-то, идея неплохая – ну не приспособлен город, особенно в исторической его части, для таких колоссальных транспортных потоков, какие он прокачивает через себя сегодня. Да и в Европу мы как-никак хотим – собственно, сам Бельский об этом же и заявил. Но, как водится, есть проблемы. Во-первых, платный въезд – это очень жесткая запретительная мера. По словам Дмитрия Попова, стоить он будет в районе 200-800 рублей – никак не меньше. Чтобы поездка в центр стала исключительным событием. Степень народного недовольства в этом случае представить нетрудно.

- Во-вторых, устройство платного въезда потребует невероятных по масштабу и сложности инфраструктурных решений, - объяснил Дмитрий Попов. – Если говорить совсем просто, то, во-первых, нам нужно будет создавать гигантские буферные зоны, чтобы народ смог бросать там автомобили. По сути, в огромные парковки превратятся все районы города, прилегающие к центру.

По словам Дмитрия Попова, хорошая альтернатива платному въезду - это обходные магистрали по типу ЗСД. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во-вторых – пока не совсем понятно, как платный въезд будет биться с платными же парковками. Вводить двойной тариф – и за въезд и за «постой»? Придумывать систему льгот и скидок? Вообще сворачивать всю эту песню с парковками – но постойте, а для чего мы ее тогда вообще заводили и тянем вот уже седьмой год подряд?..

- Собственно, создание зоны платной парковки стало неким компромиссным решением, - отметил Дмитрий Попов. – Другая альтернатива – строительство обходов, чтобы добраться из одного конца города в другой можно было, не заезжая в центр. Это сейчас тоже делается – ЗСД тому пример.

Так что, платного въезда не будет? Ну, давайте не забегать вперед. Та самая схема организации дорожного движения по закону может корректироваться раз в пять лет. Принимали ее, напомним, в 2018 – значит, следующий пересмотр должен случиться только в 2023 году. Вот до этого момента никакого платного въезда не появится точно. Что будет дальше – пока не известно. Во всяком случае администрация Петербурга, судя по всему, не спешит сбрасывать этот вариант со счетов.