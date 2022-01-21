«Ношу «клиентов» на руках, чищу им лотки, а получаю всего от 20 тысячи рублей». Как устроена работа котоняни

Последние пять лет петербурженка Ольга Теглева составляет компанию четвероногим, которые остались дома одни. Фото: instagram.com/cats_of_telejkina

Однозначно, что все хозяева котиков относятся к ним не только как к полноценным членам семьи, но и любят не меньше, чем детей. И каждый раз, когда нужно уехать в долгожданный отпуск или дальнюю командировку, встает вопрос: куда деть это чудо?! Кого-то спасают соседи или родственники, других - зоогостиницы, третьим на помощь приходят котоняни. Кошачья Мэри Поппинс с пятилетним стажем - 44-летняя петербурженка Ольга Теглева - честно рассказала, кто ее клиенты и что самое сложное в ее необычной профессии.

МОЙ ПЕРВЫЙ ШОТЛАНДЕЦ

В котоняни идут люди 30-40 лет, которые любят котов и так или иначе связанные с приютами для животных. Прежде чем податься в котоняни, я сменила много мест работы. В основном, трудилась в офисе. Но это не приносило никакого удовольствия. Поэтому сначала устроилась в кошачий приют, но после девяти месяцев работы стало эмоционально тяжело: сильно привязывалась к каждому коту. Когда они заболевали или умирали (а такое происходило часто), мне было очень плохо.

Нянька готова часами играть с подопечными или сидеть с ними в обнимку, лишь бы они были довольны. Фото: instagram.com/cats_of_telejkina

Тогда решила уйти. Но куда? В нелюбимый офис? Бывшая коллега рассказала о профессии котоняни. Эта ниша в Петербурге в тот момент пустовала. Написала объявление в соцсетях, а через месяц пришел уже первый заказ.

В квартире меня встретил вислоухий шотландец по кличке Баксик. Его хозяева уезжали в отпуск. Знакомство с пушистиком прошло легко, мы сразу подружились. Ему нравилось все, что я делала. А счастливый питомец - довольный хозяин!

После этого я поняла, что выбранная сфера - то, чем хочу заниматься. Зарегистрировалась как самозанятая, а еще пошла на курсы зоопсихолога.

Котоняня успевает ухаживать не только за чужими котами, но и за своими. У нее их четыре. Фото: instagram.com/cats_of_telejkina

КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ, ГДЕ КОТИК ЖИВЕТ

В основном моими услугами пользуются женщины 25-45 лет. Встречаются семейные пары и одинокие мужчины. Повод вызвать котоняню – отъезд на отдых или по делам. Но бывают клиенты, которые из-за работы не могут заскочить домой и дать коту, например, таблетку.

По желанию клиента заключаем договор, но чаще всего работаю на честном слове. За пять лет не вспомню ни одного случая, чтобы попались нехорошие заказчики (а уж тем более коты!).

Первая встреча - знакомство с питомцами и собеседование с хозяевами. Бывает, это затягивается на час. А был случай, когда мужчина нашел меня в Интернете, отдал ключи и сразу уехал. Максимум доверия!

Некоторые "клиенты" уже как родные. Фото: instagram.com/cats_of_telejkina

Конечно, не каждый решится отдать ключи от жилья чужому человеку, поэтому камеры в квартирах - регулярная практика. Но по опыту скажу: обращаются чаще те, кому комфорт кота дороже всего остального. Тем более мы постоянно с заказчиками на связи, я им присылаю фото- и видеоотчеты.

Есть хозяева, которые все читают и ни слова в ответ. Или не выходят в сеть всю поездку. Но я все равно каждый день им пишу. А есть такие, которые переживают как за собственного ребенка, постоянно спрашивая: «Хорошо ли покушал, покакал, как себя вел?»

«ПОДОЛГУ СИДЕЛИ, ПРИЖАВШИСЬ ДРУГ К ДРУГУ»

Рабочие дни котоняни выглядят так. Убираю лоток, кормлю, чешу за ушком. Но, конечно, питомцы у всех разные. Одни «клиенты» любят играть, другие часами сидят на ручках, хотят, чтобы их пожалели. Была у меня кошка сфинкс, которая обнимала меня за шею - и мы подолгу сидели, прижавшись друг к другу.

Некоторые, конечно, боятся чужих. Кот Лям – немолодой и своевольный – вообще не впускал меня в квартиру. Приходилось защищаться курткой. Но через пару дней привык, а под конец нашего с ним знакомства и вовсе дал себя погладить.

Несмотря на то, что заработок у нее зависит от месяца, и в несезон выходит совсем мало, она обожает свою работу. Фото: instagram.com/cats_of_telejkina

Сколько времени в день провести с питомцами, решают хозяева. Обычно часа достаточно. Рекорд – четыре часа. Пришлось ухаживать за кошкой после операции. Однажды даже просили переночевать с котом. Но я отказала: у меня своих мурлык четверо.

Ко многим она приходит уже не впервые, поэтому хорошо помнит их привычки, особенности характера. Фото: instagram.com/cats_of_telejkina

Работа подойдет не всем. Количество заказов зависит от времени года. С марта по октябрь их много, а вот в ноябре-феврале мертвый сезон. В среднем в день обхожу 2-4 адреса. Стоимость часа услуг котоняни - 1000 рублей. В хороший месяц можно заработать 100 000 рублей, а в несезон, например, в феврале, – 20 000 рублей. Поэтому приходится на такие случаи откладывать.

«КОТЫ ВКЛЮЧИЛИ ТЕЛЕВИЗОР, ПОДУМАЛА, ЧТО ВОРЫ»

За время работы я повидала разных котов. Ко многим я уже прихожу не один раз, поэтому хорошо помню их привычки, рацион, особенности характера.

Как-то раз мейнкун Олег съел при мне кусочек игрушечной мышки. Я перепугалась страшно, потому что он может застрять в пищеводе и потребуется операция. Три дня я старательно расковыривала фекалии кота в поисках этой мышки - не нашла. С котом в итоге оказалось все в порядке, но все эти дни была в стрессе. Как такое не запомнишь?

Сейчас отыскать котоняню своему питомцу совсем несложно. Фото: instagram.com/cats_of_telejkina

А недавно коллега мне рассказала забавную историю. Приходит она в очередной раз в квартиру и слышит, как в дальней комнате громко работает телевизор, хотя она его не включала. И она полчаса сидела, боялась зайти – думала, что воры в квартире. Она испугалась и позвонила мужу. Он ее успокоил и убедил, что воры включать телевизор не станут. Когда она зашла в комнату, коты послушно сидели и смотрели мультики.

Благодаря работе котоняни пушистики могут оставаться дома - в привычной для себя обстановке. Это наименее стрессовый для них вариант. В новом помещении они начинают прятаться, плохо едят, могут не ходить в туалет. Ветеринарное образование для этого иметь необязательно. Главное – понимать то, чего им хочется, и заботиться о них.

Ольга сидит с питомцами по часу в день, бывает и больше. Фото: instagram.com/cats_of_telejkina

А ЧТО ЕЩЕ?

Зоогостиницы также могут стать спасением в ситуации, когда котика не с кем оставить. Но, как советуют хозяева животных, перед тем, как отправить любимого питомца в кошачий отель, внимательно прочитайте отзывы на него. Гостиниц для животных в Петербурге стало так много, но, к сожалению, не все из них добросовестно работают. Цены также везде разные. В среднем сутки обойдутся в 500 рублей. В стоимость не входит корм.