В Петербурге семья из 15 детей, среди которых Царь и Король, накопила миллион рублей долга за коммуналку

В семье Алексеевых 15 родных детей ФОТО: соцсети

Петербург славится не только своими достопримечательностями, но и интересными людьми. Ярким примером можно назвать большую семью Алексеевых. У 74-летнего пенсионера Владимира Андреевича целых 15 детей, среди которых Царь, Царица, Государь и даже Король. Только если Зимний дворец и Ростральные колонны всем приходятся по душе, то многодетная семья вызывает споры.

"Комсомолка" уже рассказывала о жизни "царской династии", но после публикации в редакцию обратился председатель ТСЖ, где живет семья, Василий Мацко. Мужчина рассказал, что соседство с "королями" не такое уж приятное, а иногда и вовсе невыносимое.

"ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ, ЕСЛИ ДАЮТ БЕСПЛАТНО"

- Они живут в нашем доме, как паразиты. Начнем с того, что у нас всего семь квартир, которые были выделены многодетным семьям. Остальные зарабатывали на них сами. Я, например, около 20 лет проработал на севере, чтобы квартиру купить в Петербурге. Мы, конечно, все понимаем, что многодетным семьям нужна поддержка, но это же не значит, что они в ответ должны вести себя по-свински, - пожаловался "КП-Петербург" Василий Мацко.

Дверь квартиры необычной семьи видно издалека

Квартиру Алексеевы получили еще в 2002 году, когда дом возле метро "Озерки" только построили. Сейчас такая же квартира в этом доме стоит 19 миллионов рублей. Но оформить трехкомнатное жилье в собственность у них получилось только спустя несколько лет. Тут и началась соседская война. Сейчас в квартире живут только четыре человека - сами супруги и их двое младших сыновей. Но дело в том, что "царская семья" не выделяет из "казны" средства на оплату коммунальных услуг.

- Когда они переоформили квартиру, то должны были оплачивать квитанции через наше ТСЖ, но оказалось, что они никогда ничего не платили и платить не собирались. И речь идет не о паре тысяч рублей, а о сумме, которая скоро уже перевалит за миллион, - сетует Василий Мацко.

Если быть точными в цифрах, то долг семьи Алексеевых, или как они себя часто называют Великолепных, такой же "царский", как и их имена. На сегодняшний день он составляет 896 тысяч 713 рублей 48 копеек. И это не считая долгов за электричество!

Сейчас в квартире живут супруги Алексеевы и два их младших сына ФОТО: соцсети

- У нас в доме живут пожилые люди, даже совсем старушки. И между нами всеми приходится разбивать этот долг, чтобы нам не отключили весь стояк. В этом и проблема. Мы не можем отключить воду ему одному, для этого нужно попасть в квартиру, куда он нас, конечно же, не пускает, - вздыхает председатель ТСЖ.

Пробраться в квартиру Алексеевых действительно невозможно. На их дверях висит целый ряд предупреждений, не хватает только таблички: "Осторожно, злая собака!".

- Совесть пользователей данной квартиры чиста, так как они многократно объясняли остальным пользователям, что все они повторно оплачивают уже полностью оплаченные из бюджета государства жилищно-коммунальные услуги. Эти услуги нам должны предоставляться бесплатно, - такое разъяснение весит на дверях квартиры Алексеевых рядом с гербом Советского Союза.

Своем мнение до соседей Владимир решил донести с помощью объявления на двери квартиры

С позицией семьи председатель ТСЖ, как и другие жители дома, не согласны, поэтому неоднократно напоминали главе семейства, что пора бы погасить хотя бы часть долга.

- Он не сумасшедший, просто у него такая позиция. Позиция, что он никому ничего не должен. Он и не работал ни одного дня, что здесь живет, ходит только на балалайке своей играет, да детей рожает. У меня к нему личной неприязни нет, просто жители же жалуются, - делится Василий Мацко.

ПАРАДНАЯ ВМЕСТО КАНАЛИЗАЦИИ

Однажды словесный конфликт соседей перерос в настоящую войну. В ход пошла тяжелая артиллерия. Председатель спустился в подвал и отключил в их квартире единственное, что мог - канализацию.

- Канализация у него работать перестала, я думал, что хоть так он пустит в квартиру, где мы сможем перекрыть воду. Но все пошло не по плану. Все, что у него там всплывало в унитазе, Владимир собирал в мешочек и выносил в парадную. В итоге, у нас на первый этаж невозможно было зайти, - с ужасом вспоминает Василий.

На дверях Алексеевых подробно изложена позиция семьи

В итоге, вся парадная, задыхающаяся от зловония, побежала к председателю с просьбой вернуть все на свои места. Пришлось вернуть, куда же деваться. Парадную убирали и проветривали еще несколько дней. Тогда было решено бороться законными способами - через суд.

- Мы подавали на него в суд, но это никак не помогло. Мы обратились в суд и даже выиграли, но это ничего не изменило. Семья по-прежнему не платит, а взять с них нечего. Ни машины, ни дачи. Даже квартиру разделили на всех детей, - вздыхает председатель ТСЖ.

Сейчас о долгах Владимиру Алексееву уже не напоминают, считают, что бесполезно. Теперь жителям остается только надеяться, что сосед продаст квартиру, или хотя бы больше не натворит ничего зловонного.

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