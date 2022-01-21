Обменяй свои пятерки на призы: «Комсомолка» запускает акцию «Губернаторский дневник». Фото: Артем КИЛЬКИН

Каждый ребенок знает, что в школе надо учиться на отлично. Хорошее образование - залог успешного будущего, ведь впереди ждет престижная работа и успешная карьера. Поэтому мы решили запустить акцию для школьников Санкт-Петербурга «Губернаторский дневник», цель которой - повысить у детей мотивацию в учебе.

Все, что требуется от ребят, - получать как можно больше пятерок. В конце четверти вместе с классным руководителем необходимо внести отличные отметки в специальный бланк для оценок (он будет регулярно публиковаться в ежедневных выпусках «Комсомолки»), заверить его печатью и подписью директора и в апреле отправить в редакцию нашей газеты (по обычной или электронной почте).

30 счастливчиков, получивших в третьей четверти больше всего пятерок, будут приглашены на встречу с губернатором Санкт-Петербурга. Александр Беглов лично вручит отличникам грамоты со своей подписью. Этим подарком ребята будут гордиться всю жизнь.

- Фото: Артем КИЛЬКИН

Как принять участие в акции

Шаг 1. Хорошо учиться в течение всей третьей четверти и получать отличные оценки по всем предметам.

Шаг 2. Вырезать из газеты «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» бланк для оценок и в конце четверти с помощью классного руководителя вписать в него все свои пятерки.

Шаг 3. Подписать бланк у директора школы и в апреле прислать его нам:

- обычной почтой: 197136, Санкт-Петербург, Гатчинская улица, 35А, «Комсомольская правда» (с пометкой «Губернаторский дневник»)

- или электронной в отсканированном виде по адресу: dnevnik.gubernatorskiy@internet.ru (с темой письма «Губернаторский дневник»).

Внимание! Мы будем принимать ваши бланки до 18 апреля. Если вы отправляете бланк с оценками в отсканированном виде - не забудьте сохранить у себя его бумажную заполненную версию.

Благодарим за поддержку проекта «Губернаторский дневник» правительство Санкт-Петербурга.