В комздраве разъяснили, как Петербург встречает рекордную пятую волну эпидемии коронавируса

Прирост количества новых больных в городе уже бьет все рекорды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург ждут непростые четыре-пять недель. Из-за того, что в городе стремительно распространяется новый штамм коронавируса «омикрон», систему здравоохранения экстренно готовят к наплыву больных. О том, что ждет город, в пятницу, 21 января, журналистам рассказал председатель комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец.

БОЛЬШЕ 10 000 ЗАБОЛЕВШИХ В ДЕНЬ

По словам Лисовца, темпы развития эпидемии уже превосходят все, что мы видели на протяжении предыдущих четырех волн. Уже в субботу, 22 января 2022 года, в городе ждут 7 500 заболевших, к началу новой рабочей недели – больше 10 000.

Но не все так плохо. «Омикрон», судя по всему, действительно переносится легче «дельты». Это подтверждает и официальная статистика по Петербургу.

Процент госпитализаций, к счастью, постепенно снижается - а вот заболеваемость, напротив, растет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сейчас у нас доля госпитализированных пациентов с COVID-19, ОРВИ и внебольничными пневмониями – около 6 % и даже чуть меньше, - констатировал Дмитрий Лисовец. - В целом, подтверждается легкое течение инфекции. В том числе и тем, что в стационарах уменьшается доля пациентов, находящихся в тяжелом состоянии – в последние дни она составляет порядка 18-19 %, в то время как неделей ранее колебалась в районе 21 %. Также уменьшается доля пациентов на ИВЛ.

Однако все это – не повод расслабляться. По подсчетам Смольного, запрет на плановую медпомощь – причем как взрослую, так и детскую – продлится в Петербурге по меньшей мере четыре-пять недель: это именно тот срок, за который ни с людьми, ни с самой системой здравоохранения не должно случиться ничего из ряда вон выходящего.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОЙКИ И НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Параллельно с этим город будет наращивать резервы. Так, уже на следующей неделе будут развернуты дополнительные инфекционные койки в некоторых городских больницах: в частности, в Педиатрическом университете, больнице имени Филатова и психиатрической больнице имени Скворцова-Степанова. Кроме того, во Фрунзенском районе для приема беременных женщин с COVID-19 полностью перепрофилируют роддом № 16.

Но и это еще не все – вполне вероятно, что нас будут ждать и новые ограничения. По крайней мере, по словам Дмитрия Лисовца, это было бы не лишним.

В поликлиниках не хватает порядка 2 000 медиков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Необходимо рассмотреть в ближайшее время введение ограничений массовых мероприятий в еще более жестком формате. Ежедневно рассматривается возможность перевода учебных учреждений на дистанционный формат, - констатировал председатель комитета по здравоохранению. - В целом, я буду поддерживать любые ограничительные мероприятия, которые, во-первых, позволят уменьшить количество заболевших, а во-вторых – позволят всем заболевшим получить помощь. Это же касается и уже действующих запретов – причин для отмены QR-кодов, например, на мой взгляд сейчас нет. Но такие решения, конечно, принимаются на более высоком уровне.

«ЛЕГКИХ» ПАЦИЕНТОВ ЖДУТ В ПОЛИКЛИНИКАХ

Ждут перемены и само врачебное звено. По словам Дмитрия Лисовца, уже совсем скоро Петербург может побить исторический рекорд по количеству больных на амбулаторном лечении. В ближайшее время стоит ждать рост до 100 000 пациентов – в то время как год назад их было 150 000. Поэтому поликлиники планируют усилить: запросить не менее 2 000 студентов и ординаторов у медицинских вузов. Кроме того, в комздраве ждут волонтеров, которые могли бы доставлять врачей на вызовы.

В Петербурге будут развернуты новые инфекционные койки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну и, пожалуй, главное нововведение: тех, у кого COVID-19 протекает в легкой или бессимптомной форме, начнут принимать в поликлиниках – чтобы человек мог, например, оперативно закрыть больничный и не занимать при этом лишнее время врача, которое тот мог бы уделить более тяжелым пациентам. Правда, новшество заработает не везде. Во-первых, нужно, чтобы человек с коронавирусом имел собственный автомобиль или возможность дойти до поликлиники пешком, не пользуясь общественным транспортом и никого не заражая по дороге. Во-вторых, сами поликлиники должны иметь отдельный вход, чтобы развести инфекционных и не инфекционных пациентов. Как система будет работать на практике, пока не известно. Список амбулаторий комитет по здравоохранению опубликует позже.

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