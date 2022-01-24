В Новоселье будет новоселье: стартовали продажи в жилом комплексе «ЛесArt»

Предоставлено пресс-службой «ЛенРусСтрой».

ДОМА ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Подход к строительству жилья в последние годы сильно изменился. На смену продаже квадратных метров в проектах-«муравейниках» приходит комплексный подход, когда жилой комплекс обеспечивает будущего новосела всем необходимым как внутри дома, так и за его пределами. Но проектная и строительная мысль на месте не стоит, и застройщики идут дальше: создают для жителей своих проектов такую среду, которая соответствует их образу жизни и мотивирует на развитие, рост. Именно таким будет жилой комплексе «ЛесArt» в поселке Новоселье Ленинградской области.

- Это совершенно новый для нас проект, когда в центре всего в квартале находится человек, его комфорт, его желания, его потребности, его мироощущение. «ЛесАрт» - это про искусство, искусство жить комфортно, искусство бережно относится к природе, искусство любить и заботиться о своих близких, искусство жить в современном мире, - говорит заместитель генерального директора СК «ЛенРусСтрой» Максим Жабин.

Разработчики проекта предложили новый подход, основанный на убеждении, что в нашем обществе акцент должен сместиться на человечность, общение, семейные ценности. Это именно то, что в первую очередь нужно людям. А за повседневный быт и комфорт отвечают высокотехнологичные решения.

Предоставлено пресс-службой «ЛенРусСтрой».

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

Передовые технологии уже сделали нашу жизнь намного удобнее. А жители новостроек получили еще одно преимущество: «умные» решения помогают экономить воду, электроэнергию и другие ресурсы. В ЖК «ЛесArt» компании «ЛенРУсСтрой» будут воплощены разработки «умного дома». Цель высокой технологичности жилого комплекса не просто дань моде, а существенная экономия самого ценного ресурса современного человека - времени. Компания реализует проект совместно со Сбер Мобайл (входит в группу Сбер). Для реализации проекта Сбер открыл кредитную линию в размере 10,6 млрд рублей.

ЖК «ЛесArt» станет не только высокотехнологичным, но и комфортным для проживания. В жилом комплексе предусмотрен большой выбор планировок и разнообразная конфигурация квартир - есть кухни-гостиные, мастер-спальни, просторные гардеробные, увеличенные окна и лоджии. Квартиры предлагаются с полной чистовой отделкой по стандарту компании: заезжай и живи. Отделка выполнена в светлых тонах, что при желании позволяет без затрат и усилий внести изменения в дизайн своей квартиры.

Предоставлено пресс-службой «ЛенРусСтрой».

ДОСТУПНЫЙ КОМФОРТ

Новый жилой комплекс состоит из пяти современных технологически оснащённых домов высотой от 8 до 13 этажей. В 14 секциях будут расположены 973 квартиры: студии, квартиры с одной и двумя спальнями. ЖК «ЛесArt» находится в природном зеленом окружении, окна видовых квартир выходят на лесопитомник, вблизи от комплекса расположен Шунгеровский лесопарк с большими пространствами для отдыха и спорта. При этом вся готовая инфраструктура находится рядом: школы, сады, поликлиники, магазины, кафе и рестораны. «ЛесArt» совмещает все преимущества жизни в современном мегаполисе, позволяя наслаждаться комфортом, экологичностью и спокойствием загородной жизни. На машине от нового комплекса до центра Петербурга можно доехать за 45 минут, за 20 минут можно добраться до Петергофа, а путь до развязки КАД займет всего 3 минуты.

КСТАТИ

Время покупать

Жилой комплекс «ЛесArt» аккредитован в банках-партнерах. Приобрести квартиру можно с использованием различных жилищных программ и сертификатов, а также привлечь ипотечные средства на выгодных условиях. Передача ключей от квартир первого дома состоится уже в марте 2024 года. А сейчас у покупателей есть отличная возможность выбрать квартиру в соответствии со своими предпочтениями у надежного застройщика. За 20 лет работы на рынке Северо-запада СК «ЛенРусСтрой» возвела более 600 000 м2 жилья и ни разу не нарушила сроки строительства