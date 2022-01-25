Болеющие омикроном жители Петербурга назвали главные странности нового штамма

Жители Петербурга рассказали, как болеют омикроном Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый штамм «омикрон», из-за которого заболеваемость COVID-19 в Петербурге подскочила до исторического максимума, все еще оставляет много вопросов. "КП-Петербург" решили ответить хотя бы на часть из них и пообщались с петербуржцами, у которых лабораторно подтвержден новый штамм. В целом, бояться, судя по всему, особо нечего – хотя и есть пара странных моментов.

«ГРИПП ПЕРЕНОСИЛИ ХУЖЕ»

Сколько петербуржцев реально инфицированы «омикроном», на данный момент не известно. По информации городского управления Роспотребнадзора, на пятницу, 21 января, их было 1008. Однако в реальности эта цифра куда выше – ведь на «уточнение» штамма, как мы уже рассказывали, направляют лишь 10 процентов проб от всех отобранных за сутки.

Омикрон чаще вызывает кашель и боль в горле Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По словам медиков, то, что «омикрон» переносится легче «дельты», пока еще не доказано – это лишь предположение, пусть и наиболее обоснованное. Однако сами болеющие или уже переболевшие петербуржцы признают: легче или нет, а неприятных ощущений новый штамм способен доставить в избытке.

- У меня все началось неделю назад с першения и сухости в горле, - рассказала Светлана из Петербурга. – Потом добавились сухой кашель, боль в глазах, головная боль и температура. Но не очень высокая – максимум 37,8 градусов. Сын-подросток переносил чуть тяжелее – у него доходило до 38,6. Для сравнения - в декабре мы переболели гриппом, тогда температура была выше 39 и кашель был сильнее.

Вообще, жалобы на то, что медики называют «катаральными явлениями» - кашель и насморк – стали встречаться намного чаще. На них сетовали большинство опрошенных нами людей.

Как болеют омикроном в Петербурге? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме того, многие отмечают, что заражение «омикроном» у них протекает волнообразно – симптомы то пропадают, то появляются снова.

- То состояние становится лучше, и кажется, что все, выздоравливаешь, то опять симптомы возвращаются, и так каждый день, - делится Светлана. - Такого раньше не было. Сейчас, например, я чувствую себя лучше, насморка нет, но это не значит, что днем он не начнется такой же сильный. Но в целом – терапевт сказал, что я легко переношу. Возможно, благодаря тому, что я привита.

ПРИВИВКА РАБОТАЕТ

То, что после прививки болезнь действительно переносится легче, отмечают и другие, кто так или иначе с ней столкнулся.

- Все мои знакомые и коллеги, заболевшие «омикроном» на прошлой неделе, уже здоровы, - рассказывает о своем опыте столкновения с новым штаммом Иван. - Почти все они были привиты. Болезнь проходила с разным уровнем интенсивности, но у привитых ограничилась, как правило, двумя днями температуры. У одного вообще меньше дня, у одного - три дня. Что еще больше радует - все переболевшие привитые не жалуются спустя неделю на слабость и другие признаки «постковида». Не привитые болели чуть дольше и тяжелее.

Омикрон могут определить только специальные лаборатории Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

И еще один тревожный факт: дети, судя по всему, действительно болеют тяжелее. Ранее об этом в эфире радио «КП-Санкт-Петербург» (92,0 FM) заявляла заведующая отделением для детей с COVID-19 Государственного педиатрического университета Светлана Баннова. Наблюдения простых горожан это также подтверждают:

- У нас в семье тоже «омикрон». Пока у старшей дочери - ей сейчас почти 15 лет. Началось с кашля. Потом пожаловалась на плохое самочувствие, температуру 37,5, боль в горле, - делится Анастасия. - Остальные, вроде, пока здоровые. Кстати, уханьским штаммом болели дети гораздо легче - температура была несколько часов и все, больше никаких симптомов.

КОМПЕТЕНТНО

Оксана Станевич, врач-инфекционист, научный сотрудник НИИ гриппа имени Смородинцева

О ЛЕГКОМ ТЕЧЕНИИ

- Пока, к сожалению, мы не можем говорить о том, что «омикрон» переносится легче, чем предыдущие штаммы. На мой взгляд, дело может быть в том, что у нас очень большой процент людей уже иммунизирован – кто-то переболел, кто-то прошел вакцинацию. Потому что наличие в организме антител – даже к штамму «дельта» - само по себе позволяет снизить риски опасных явлений.

С другой стороны - количество заболевших растет очень быстро. Поэтому если говорить в целом, то я думаю, что и дальнейшее перепрофилирование стационаров и перегрузка коечного фонда – это лишь вопросы времени.

О ТЕСТАХ

- На данный момент выделение штамма «омикрон» в Петербурге проводится только в НИИ гриппа, НИИ Пастера и в одной сети частных клиник. Это сложная процедура, требующая специальных химических реактивов, поэтому я не могу сказать, можно ли на сто процентов доверять тестам из частной клиники. Все зависит от того, как именно там устроен процесс: отправляют ли они пробы в какие-то специализированные научные центры или анализируют их самостоятельно.

ОФИЦИАЛЬНО

"СПЕЦИАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕТ"

В комитете по здравоохранению Петербурга «Комсомолке» сообщили, что никаких особых схем лечения для зараженных штаммом «омикрон» в данный момент не существует.

- Схемы амбулаторного лечения новой коронавирусной инфекции определены актуальными версиями методических рекомендаций Минздрава, - уточняют в ведомстве. - Сейчас работаем по 14 версии рекомендаций. Лечение - патогенетическое, включающее специфическую противовирусную терапию, противовоспалительную, антикоагулянтную и иногда антибактериальную терапию при наличии бактериальной инфекции.

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