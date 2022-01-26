Под Новгородом завели дело об убийстве годовалого ребенка, который пропал, когда мама стирала белье

Годовалый ребенок без вести пропал в Новгородской области, пока родители были в бане. Фото: источник "КП-Петербург"

В городе Холм, что находится в Новгородской области, без вести пропал годовалый ребенок. СК возбудил уголовное дело по статье за убийство малолетнего. Сообщение о пропаже маленькой девочки поступило в полицию ночью 25 января. В Холмский район выехала следственно-оперативная группа. Родителей ребенка допрашивают, кроме этого следователи исследуют каждый уголок частного дома и территорию вокруг, а также ищут очевидцев.

В доме ведутся следственные действия. Сотрудники СК проверят, в каких условиях живет малыш. Фото: СУ СК РФ по Новгородской области

- Одновременно с основной работой сотрудники СК выясняют, в каких условиях проживает и воспитывается ребенок. Просим всех, кто может знать о возможном местонахождении малыша, срочно сообщить об этом по телефону дежурного СУ СК РФ по Новгородской области – 8-911-626-27-77 или 02, с мобильного телефона – 102. Звонить можно круглосуточно, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Новгородской области.

По данным источника «Комсомолки» в правоохранительных органах, родители ребенка клянутся, что стирали белье в бане, а потом вернулись в дом и обнаружили, что их дочь пропала.