В День снятия блокады «Комсомолка» откроет выставку и проведет мемориальную акцию

В новом проекте «Комсомольская правда» расскажет о героях блокады, которые помогли спасти Ленинград. Фото: Борис КУДОЯРОВ/РОСФОТО.

Каждый петербуржец знает про 125 блокадных грамм, Таню Савичеву и Даниила Гранина, а вот о капустном поле напротив Исаакиевского собора и «колодцах жизни» помнят немногие. В честь Дня снятия блокады Ленинграда «Комсомольская правда» запустит специальный раздел, который поможет сохранить память о героических подвигах защитников Ленинграда. Мы расскажем истории Бориса Кудоярова - фотографа, который остался в блокадном городе, и Михаила Боброва, маскировавшего купола и шпили ленинградских соборов.

А в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича, которая не прекращала работу даже в самые темные для города дни, откроется уникальная фотовыставка от «Комсомольской правды». Партнеры проекта - Группа «Эталон» и холдинг «РСТИ» (Росстройинвест).

27 января в Петербурге будет запущена еще одна совместная мемориальная акция от «Комсомолки» и «Перекрестка»: в нескольких супермаркетах сети откроются «островки памяти». На них волонтеры будут знакомить петербуржцев с интересными фактами о блокаде, а посетители супермаркетов смогут проверить, насколько хорошо им известна история освобождения города на Неве.

У каждого участника акции будет возможность не только получить памятный подарок, но и сделать запись в «Книге памяти блокадного Ленинграда». Послание можно будет оставить на специальном баннере, который затем передадут в Музей обороны и блокады Ленинграда. Жители города смогут поблагодарить защитников города, работников заводов, медиков и жителей осажденного Ленинграда - всех тех, благодаря кому выстоял город на Неве.

Акция пройдет 27 января 2022 года с 14.00 до 20.00 в супермаркетах «Перекресток» в Санкт-Петербурге по адресам:

проспект Маршала Блюхера, 41

4-й Верхний переулок, 1А, литера Б

Ленинский проспект, 100.