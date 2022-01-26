Первый проректор СПбГУП Лариса Пасешникова: Вырастить человека мыслящего — задача номер один

Лариса Алексеевна рассказывает, что за успехами вуза и его студентов стоит напряженная работа сотен талантливых людей. Фото: СПбГУП.

Ровно 25 лет назад Лариса Пасешникова окончила Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов и осуществила свою мечту - стала преподавать. За эти годы она не только воспитала плеяду блестящих специалистов, но и помогла альма-матер достичь особых высот.

Трудиться на совесть

- Я никогда не мечтала стать юристом, тем более заниматься административной работой. Хотела стать школьным учителем - мои родители были великолепными педагогами, и с детства я была одержима мечтой преподавать, - рассказывает Лариса Пасешникова. - Жизнь сама повела меня по гуманитарной стезе.

Сначала Пасешникова получила библиотечно-библиографическое образование - из-за страсти к книгам. Но обостренное чувство справедливости сделало свое: Лариса Алексеевна освоила юриспруденцию. В 90-е, когда на руинах СССР стал складываться рынок, ей довелось работать в бизнесе. Пасешникова стала полноценным юристом практиком.

По счастливому стечению обстоятельств фирма, где трудилась Пасешникова, располагалась по соседству с Гуманитарным университетом профсоюзов. В 90-е бурно развивающийся вуз стал открывать новые направления подготовки. Одним из них была юриспруденция. Вдохновленная наставниками по бизнесу, Лариса Алексеевна решила получить вторую «вышку» и стать юристом не только фактически, но и официально.

- Училась на совесть: хотелось не просто называться юристом, а быть им, - вспоминает Пасешникова. - Когда защитила диплом под руководством профессора Петра Глущенко, он предложил остаться в вузе в должности преподавателя. А я уже только об этом и мечтала.

С 1996 года Пасешникова стала обучать студентов конституционному и административному праву и настолько увлеклась, что не заметила, как пролетела четверть века.

- Преподавание - моя натура. Это потрясающее поле для развития. Мне нравится преподавать и обучаться самой. Хлебом не корми - дай поучиться, - улыбается Пасешникова.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным в СПбГУП. Фото: СПбГУП.

Идти к цели напролом

В 2000 году вузу понадобился новый начальник юридического отдела. Факультет рекомендовал Пасешникову, поставив ее перед непростым выбором.

- Я разрывалась между бизнесом, который из маленького вырос в большой и интересный, и преподаванием, - вспоминает Лариса Алексеевна. - Но наш ректор Александр Запесоцкий тогда донес до меня очень правильную мысль: такого интересного мира, как в СПбГУП, нет нигде. Только здесь, например, можно было попасть на лекцию легендарного писателя Даниила Гранина или на мастер-класс одного из лучших танцоров ХХ века Анатолия Сапогова.

В 2004-м вновь пришлось выбирать: Пасешниковой предложили стать первым проректором. На хлопотную должность в родном вузе преподаватель не рвалась, но отказаться от почетной ноши не смогла.

Об успехах Ларисы Алексеевны на месте первого проректора говорят достижения вуза: ежегодно СПбГУП бьет рекорды по конкурсу и среднему баллу ЕГЭ, сто процентов выпускников востребованы работодателями, а многие вырастают в успешных известных специалистов.

- За этим стоит огромная напряженная работа сотен талантливых людей, - признается Лариса Алексеевна. - Мы ставим сложные задачи и решаем их, не жалея себя. В чем-то даже идем напролом. Наш главный принцип: педагоги стремятся учить и развивать студентов - ребята хотят учиться и развиваться. Поэтому механизм работает четко как часы: никто не опаздывает, никто не филонит. Мы изначально отбираем только тех, кто готов трудиться.

Работать над содержанием

Ежегодно из СПбГУП за неуспеваемость и расхлябанность отчисляют 10-12 процентов студентов.

- У нас и правда трудно учиться, - признается Пасешникова. - Уходя в другие вузы, наши троешники становятся отличниками. Зато те, кто трудится, могут даже перевестись с платного обучения на бюджет. Все зависит от студента.

Вуз славится серьезной дисциплиной. Ребята из СПбГУП не пьют и не курят, не употребляют наркотики, не ругаются матом. Они всегда опрятны и приветливы даже с незнакомцами. Нет, это не роботы, - это воспитание.

- И студенты, и педагоги находятся в среде, где все заняты учебой, наукой и работой над собой. Отсюда и светлые лица людей, - объясняет Лариса Алексеевна. - Вести себя достойно и развиваться обязывает обстановка: если читать книги - то в библиотеке имени Гранина, если наслаждаться симфонической музыкой - то в концертном зале имени Андрея Петрова. Университет позволяет ребятам раскрыться всесторонне: юристы у нас танцуют, экономисты поют, хореографы читают стихи. Все это формирует внутренний мир человека.

Знакомство с лучшими образцами искусства - в основе культуроцентристской модели образования вуза. Ее заложили по заветам первого Почетного доктора, академика Дмитрия Лихачева. Неформальная жизнь бьет ключом даже в выходные. В конечном счете молодые люди получают «прививку нравственности».

- Настоящее образование - это не только обучение, это еще и воспитание, наполнение культурой. Без формирования личности студента образование становится бессмысленным, - уверена Пасешникова. - Вот почему даже в XXI веке образования без личности педагога, наставника с большой буквы быть не может. Без коммуникации не вырастить человека думающего, мыслящего - это в гуманитарной сфере задача номер один. Отсюда и особая востребованность выпускников СПбГУП.

Лариса Пасешникова окончила СПбГУП, теперь - Почетный профессор. Фото: СПбГУП.

ДОСЛОВНО

«Меня неоднократно приглашали на высокие государственные посты в Москву. Но чувствую, что в вузе более полезна. Здесь моя душа. Это мой мир - любимая работа в любимом городе».

(Лариса Пасешникова, первый проректор СПбГУП, профессор.)

СКАЗАНО!

«Лариса Алексеевна - перфекционист, отличница по жизни: если она что-то делает, то только великолепно. Это человек глубоких нравственных принципов. Именно на ней лежат максимальные административные тяготы жизни университета: по объему и качеству выполняемых функций она первая в вузе. Высокие показатели работы университета связаны в существенной степени именно с ее личным вкладом».

(Александр Запесоцкий, ректор СПбГУП, член-корреспондент РАН.)

КСТАТИ

В СПбГУП доля вакцинированных студентов и педагогов достигла ста процентов. Не привиты только те, кому нет 18 лет или у кого медотвод.

- Люди у нас думающие, неподвластные антиваксеровскому безумию, - поясняет Пасешникова. - К тому же никто не готов отказаться от очной насыщенной университетской жизни - студенческого самоуправления, клубных объединений, спортивных и культурных мероприятий.

СПРАВКА

Лариса Пасешникова - первый проректор СПбГУП, профессор, кандидат юридических наук. Куратор юридического факультета, руководитель научного студенческого кружка «Конституционное (государственное) право России». Выпускница Ленинградского государственного института культуры имени Крупской (1987 год) и юрфака СПбГУП (1996 год). Автор более 100 научных публикаций. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2006 год) и орденом Дружбы (2017 год), почетным знаком «За заслуги перед профсоюзным движением России» (2006 год). Лауреат премии правительства Санкт-Петербурга в области образования (2016 год).