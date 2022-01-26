Коронавирус пробил отметку в 10 тысяч зараженных за сутки в Петербурге 26 января

Более 10 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Санкт-Петербурге пробил отметку в 10 тысяч зараженных за сутки. Это произошло 26 января 2022 года. По данным оперативного штаба по COVID-19 инфекцию выявили более чем у 10,5 тысяч жителей города.

- За сутки в Петербурге коронавирус выявили у 10 581 человека. Это абсолютный рекорд для города за все время пандемии. Также за сутки выздоровели 3118 пациентов, - сообщили в оперативном штабе.

Однако есть и хорошие новости. Впервые с конца 2020 года за сутки нет ни одного умершего. Такого показателя в городе не было очень давно.

Всего за все время пандемии в Северной столице коронавирусом заболели 950 475 человек, из них выздоровели 844 045 и умерли 29 537 пациентов.

Напомним, что накануне власти Петербурга ввели новые ограничения в связи с ростом заболеваемости. Они коснулись несовершеннолетних. Детям и подросткам запрещено посещать общественные места. Также в городе отменили занятия в секциях и кружках. Ограничения продлятся с 28 января по 13 февраля.

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