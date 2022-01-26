Жили на пособия, за детьми не следили: Что известно о матери пропавшей под Новгородом годовалой девочки, в доме которой нашли кости в печи

Девочку ищут уже сутки

Небольшой город Холм в Новгородской области встрепенулся. У 34-летней многодетной матери Кристины пропала полуторагодовалая девочка. Приехавшие на вызов полицейские тут же организовали поиски, в город стали съезжаться волонтеры со всего региона. Местные прочесывают лес и ближайшую местность. Но со временем эта история обернулась мрачным триллером - в печке следователи нашли кости, которые могут принадлежать пропавшей малышке. "КП" узнала подробности жуткой истории.

"ЖИЛИ НА ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ"

Семья 34-летней Кристины живет на окраине города Холм. Женщина воспитывала восьмерых детей вместе с сожителем. Отец малышей живет отдельно в Псковской области. Эта семья и раньше привлекала к себе внимание соседей и полицейских.

Девочку ищут волонтеры Фото: "Феникс"

- Дети этой семье не нужны, мы часто видели, как они сами по себе бегают по улице, - рассказали "КП-Петербург" соседи Кристины. - Эта семья цыган, они нарожали детей из-за пособий и не следили за ними.

Сама Кристина уже судима за кражу. Дом, в котором жила семья, плохо обустроен. Из-за этого в декабре прошлого года семерых детей из семьи решили изъять - оставили только младшую девочку.

- Семья бедная, никто не работает, жили на пособия детей, - поясняет источник "КП" побывавший в доме Кристины.

"СЛЕДОВ ДЕВОЧКИ НЕ НАШЛИ"

Мать утверждает, что девочка пропала, когда та отлучилась в баню якобы постирать вещи. Сожитель Спартак пошел с ней, а малышку они оставили одну без присмотра.

- Как нам показалось, мать не нервничает, но когда рассказывала о пропаже дочери - плакала, это выглядело наиграно, - делится источник "КП" в следствии. - Хотя, может быть, это просто цыганское отношение к детям. Ее сожитель не нервничает, если только по поводу того, что мы его закроем.

В печи нашли останки, похожие на кости Фото: СКР

Сейчас возле дома девочки развернули масштабные поиски. Но пока никаких признаков того, что девочка ушла - не нашли.

- Вчера местность прочесывали сами местные жители, сегодня подключились наши волонтеры, которые приехали из других городов, - рассказали "КП" в поисковом отряде "Феникс". - Осматриваем прилежащую территорию к дому, рядом - лес. Поиски ведем круглосуточно. Девочка, как нам сказали, в этом возрасте уже ходит. Но никаких следов на снегу, которые могли бы принадлежать ей, мы не нашли.

"КОСТИ В ПЕЧИ"

Сами же следователи пока проверяют страшную догадку. В печи в доме обнаружили что-то похожее на кости. Они могут принадлежать либо ребенку, либо щенку, который недавно умер в семье.

- Ждем экспертизу, чтобы подтвердить нашу версию, - поясняет источник "КП". - Сама мать настаивает, что стирала вещи в бане.

Дом уже весь обыскали Фото: СКР

Собрав все улики, мать девочки и сожителя следователи решили все-таки задержать.

- Следователи проверяют все версии произошедшего, допрашивают родственников ребенка, устанавливают свидетелей и очевидцев, выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье, - поясняют в СУ СКР по Новгородской области. - Мать и сожителя девочки в настоящее время допрашивают.

Следователи уже возбудили уголовное дело об убийстве.