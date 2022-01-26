Группа «Эталон» поздравляет защитников Ленинграда с Днем снятия блокады

Президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина поздравляет петербуржцев с Днем полного снятия блокады. Фото: Группа «Эталон».

Уважаемые ветераны, блокадники и защитники Ленинграда!

Примите сердечные поздравления с великим Днем полного снятия блокады!

27 января мы склоняем головы и отдаем дань памяти непокоренному городу и героическим защитникам Ленинграда. Совершенный вами подвиг - свидетельство великой стойкости и беспримерного мужества, эталон величия духа и любви к нашей Родине.

Сегодня День снятия блокады объединяет незримыми духовными узами всех петербуржцев - людей старшего поколения и их благодарных потомков. Наш общий долг перед прошлыми поколениями - сделать любимый город цветущим и комфортным, с современными районами, уютными дворами и зелеными скверами,благоустроенными парками и набережными.

Поздравляю всех петербуржцев с Днем снятия блокады и желаю мира, здоровья и благополучия!

Президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина.

Строительный бизнес давно осознал, что будущее будет таким, каким мы его создаем сегодня.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Кроме обязательных правил и требований, современный бизнес стремится соблюдать и неявные нормы, которые не закреплены законодательно или на иных уровнях. Это и называется социальной ответственностью. В то же время каждая компания по-своему понимает ответственность перед обществом.

Группа «Эталон» в своих проектах всегда реализует концепцию создания максимально благоприятной для проживания экосистемы, где понятие качества жилья неразрывно связано с качеством окру- жающей среды. Проекты застройщика предусматривают качественное благоустройство и обширную социальную инфраструктуру: вместе с жилыми комплексами строятся современные детские сады, школы, кабинеты врачей общей практики. Например, в 2021 году в Санкт-Петербурге на территориях жилых комплексов Группы «Эталон» для своих воспитанников открыли двери шесть детских садов и одна школа. Также будут построены две школы и два отдельно стоящих детских сада на территории квартала «Галактика», встроенный детский сад в жилом комплексе Квартал Che и отдельно стоящий детский сад в составе жилого комплекса «Дом на Блюхера».

Детский сад в жилом комплексе «Московские ворота». Фото: Группа «Эталон».

ЗАБОТА О ПРОШЛОМ РАДИ БУДУЩЕГО

Бережное отношение к истории тех мест, где ведется современная застройка, тоже можно назвать социальной ответственностью. Группа «Эталон» активно участвует в сохранении и строительстве памятников, посвященных защитникам Родины, и в сохранении культурного наследия. За 35 лет работы Компания установила и реконструировала несколько памятников в дань памяти о войне и страшных блокадных днях. Среди них: мемориал героическим защитникам Ленинграда в Уткиной Заводи недалеко от жилого комплекса «Ласточкино гнездо», обновленный памятник рабочим завода имени М. И. Калинина в жилом комплексе «Самоцветы», мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны сотрудникам завода имени И. Е. Егорова («Вагонмаш»), который был установлен Группой «Эталон» на бывшей территории завода рядом с жилым комплексом «Московские ворота». Это далеко не все примеры, о которых можно рассказать. Самое главное - памятники доступны не только жителям комплексов Группы «Эталон», но и всем петербуржцам, а также гостям города. Они могут чаще вспоминать о защитниках Родины и рассказывать своим детям о солдатах и тружениках тыла, ковавших победу.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Возведение школ, детских садов, объектов инфраструктуры - важное, но не единственное направление, в котором развивается социальная политика Компании. На территории своих проектов Группа «Эталон» регулярно проводит спортивные, оздоровительные и памятные акции и мероприятия, к которым охотно присоединяются жители построенных домов. Поводом становятся как героические даты - День снятия блокады Ленинграда и День Победы, так и любимые всеми праздники. Новый год, День знаний, День космонавтики, Масленицу и другие события жители домов встречают вместе при поддержке застройщика и управляющей компании.

Социальную ответственность в Группе «Эталон» понимают как работу на перспективу и взгляд в будущее, которые проявляются в конкретных делах и четко обозначенных планах.

- Социальная ответственность перед обществом должна стать неотъемлемой частью философии развития любого бизнеса. На протяжении долгих лет мы инвестируем в формирование комфортной среды и активно участвуем в развитии местных сообществ: создаем многофункциональные проекты и объекты социальной инфраструктуры, сохраняем и воссоздаем исторические памятники, участвуем в благотворительных программах, организуем культурные и спортивные мероприятия. Таким образом мы вносим свою лепту в решение тех вопросов, которые наиболее актуальны для петербуржцев, - говорит Президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина.