Лариса Луппиан о своем 69-летии: День рождения всегда отмечаем ночью - наша с Боярским традиция

Актриса театра и кино Лариса Луппиан празднует 69-летие. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 26 января, свой день рождения отмечает народная артистка России Лариса Луппиан. Ей исполнилось 69 лет. «КП-Петербург» лично поздравила художественного руководителя театра имени Ленсовета и супругу Михаила Боярского с днем рождения.

- Спасибо, очень приятно, - веселым голосом поблагодарила за телефонный звонок Лариса Луппиан.

Актриса рассказала, что день рождения уже отметила в узком семейном кругу. Пышно праздновать пока не собирается.

- Мы с Мишей ( Михаил Боярский - Прим. ред.) ночью отмечали. Всегда так празднуем, наша семейная традиция. А сегодня никак не отмечаю, боюсь ковида. У меня был контакт с человеком, у которого обнаружили коронавирус, поэтому я сейчас, можно сказать, на самоизоляции. Переживаю, чтобы сама никого не заразила. Но чувствую себя хорошо, - призналась «КП-Петербург» Лариса Луппиан.

Одними из первых ее поздравили супруг и дети - Елизавета и Сергей Боярские. По словам актрисы и худрука театра имени Ленсовета, ей подарили много «шикарных цветов и подарков интимного характера».