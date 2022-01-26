Мать из Петербурга 12 лет не может похоронить своего сына

Евгений пропал еще в 2009 году

Студент, гитарист и покоритель девичьих сердец - таким родные запомнили 18-летнего Евгения Лосевского из Детскосельского поселка, который пропал 12 ноября далекого 2009 года. В ту ночь молодой петербуржец уже возвращался домой вместе с друзьями, когда, по одной из версий, случайно задел зеркало чужого припаркованного "Фольксвагена". Как считает следствие, так началась потасовка, которая позже переросла в 11 томов уголовного дела об убийстве. "КП-Петербург" решила разобраться, чем закончилась та злополучная ночь, почему убийцы предстали перед судом только спустя 12 лет, и где родителям искать тело своего погибшего сына.

ДОМА ЖДАЛИ РОДНЫЕ

Сейчас 51-летняя Инна Бардышева с трепетом вспоминает детство и недолгую молодость своего Женечки. В руках у нее потрепанный блокнотик - дневник сына, в котором сохранились его тайные переживания, стихотворения, посвященные первой возлюбленной и планы на будущее, которым было не суждено сбыться. Перелистывать потертые страницы женщине куда приятнее, чем вспоминать о той ночи, когда сын неожиданно не вернулся домой.

- Наутро я проснулась с испугом, потому что поняла, что Женя так и не вернулся после посиделок с друзьями. Он мальчик домашний был, нас всегда предупреждал, если задерживался или оставался с ночевкой у кого-то. А тут... никаких звонков или сообщений, вообще ничего, - вспоминает в разговоре с "КП-Петербург" Инна Бардышева.

За день до этого Евгений действительно отправился на встречу с друзьями, они отмечали проводы товарища в армию. Вернуться должен был поздно, но никак не на следующий день, поэтому Инна забила тревогу, когда не смогла дозвониться до сына.

После встречи с друзьями 18-летний парень не вернулся домой

- У меня были номера его друзей, я начала обзванивать их. Так и выяснилось, что в ту ночь какие-то парни затащили Женю в машину прямо у них на глазах, - говорит Инна.

Как позже выяснилось, все произошло, когда Евгений уже был на пути к дому. Вместе со своим другом он пошел провожать знакомую. По дороге парень якобы случайно задел один из припаркованных автомобилей. Никаких повреждений на иномарке не осталось, но сама ситуация, по одной из версий, вызвала гнев у находящегося внутри хозяина и двух его пассажиров.

- Слово за слово, и Женю затащили в машину, которая тут же уехала. Друг, который тогда был рядом даже не успел опомниться, да и испугался немного. Этих парней в поселке все хорошо знали, точнее, были наслышаны. О них ходили разные слухи, в том числе, истории, связанные с наркотиками (версия матери -прим.ред.), - говорит Инна.

"ПРИШЛОСЬ САМОЙ ИСКАТЬ УБИЙЦ СЫНА"

Именно эта "дурная слава" помогла быстро найти подозреваемых по делу, только привлечь их оказалось не за что.

Сейчас в убийстве обвиняется только один из трех мужчин

- В то время нам пришлось столкнуться с ужасной системой расследования. Никто ничего делать не хотел, - утверждает женщина.

По ее словам, искать похитителей и сына семье пришлось самостоятельно. Первым делом растерянная и испуганная пропажей Жени Инна пошла к участковому. Картина, которую она там увидела, до сих пор стоит у нее перед глазами.

- Я пришла туда, уже зная, кто похитил Женю, ведь были свидетели, которые опознали преступников. Но передо мной сидел участковый и щелкал семечки. Прервавшись, он сказал мне самой привести к нему подозреваемого, - вздыхает Инна.

Первым подозреваемым оказался Андрей Семенов (имя изменено - прим.ред.), именно ему принадлежал фигурировавший в истории автомобиль. В ту ночь в машине также находились двое его друзей - Рустам и Ринат (имена изменены - прим.ред.). Все они были примерно на 10 лет старше пропавшего Евгения.

- Было очевидно, что они его похитили, ведь, повторюсь, были свидетели. Сами парни сказали, что в машину его посадили, но высадили уже через сто метров, на остановке (версия матери - прим.ред.), - говорит Инна.

Задетый Женей автомобиль принадлежал одному из похитителей

Их словам поверили, в деле об исчезновении все трое стали фигурировать как свидетели. В это время поиски Евгения продолжались. Родители, друзья, полиция и волонтеры прочесали буквально каждый уголок поселка, обошли все парадные и чердаки, обзвонили все больницы и морги. Никаких следов. Тогда в деле благодаря отцу парня появилась новая улика.

- Мой супруг шел мимо того самого места, где парни, как они утверждали, высадили Женю, и заметил, что на одном из домов установлена камера, - вспоминает женщина. - Мы с трудом, но получили запись, которая подтвердила, что в ту ночь их машины там не было.

Тогда Андрей, Рустам и Ринат сказали, что запамятовали во время дачи первых показаний и на самом деле отвезли Женю чуть дальше. Позже они вспомнили, что и вовсе вывезли парня в поле.

- Они сказали, что просто хотели его проучить, вывезли в поле, разули и уехали. Мы начали искать Женю там, но тоже безуспешно, - вздыхает женщина.

ПРОБОЛТАЛСЯ ВО ВРЕМЯ ЗАСТОЛЬЯ

Так дело постепенно развивалось. За 12 лет, по словам Инны, его успели закрыть и возобновить больше десяти раз. Для задержания молодых людей не хватало улик, несмотря на то, что в автомобиле были найдены следы крови, которая могла принадлежать Евгению.

Сейчас родители с трепетом пересматривают старые фотографии сына

- За эти годы наша жизнь превратилась в сплошное расследование. Мы с мужем постоянно пытались докопаться до истины, найти сына и доказать вину этой компании. В это время сами преступники ходили рядом с ухмылкой (версия матери - прим.ред.), - с дрожью в голосе говорит женщина.

Андрей, Рустам и Ринат действительно продолжали спокойно жить в этом же поселке, буквально на глазах у раздавленных горем родителей Евгения. За это время каждый из них успел обзавестись собственной семьей и родить детей. Но спустя 11 лет все неожиданно перевернулось.

- Когда сын пропал, я начала вести группу в соцсетях, посвященную расследованию и его поискам. Конечно, за это время я уже и не надеялась найти его живым, потому что твердо знала, что его убили. Я постоянно собирала информацию через знакомых, кто-то что-то слышал, кто-то что-то видел. И вот однажды, как раз в 2020 году, ко мне пришла знакомая и рассказала, что во время какого-то застолья один из них признался в похищении и даже рассказал, как все было на самом деле, - говорит Инна.

С этой информацией она в очередной раз пошла в полицию. На этот раз всех троих было решено задержать, и один из них дал признательные показания. Так дело дошло до суда.

- 25 января 2021 года Санкт-Петербургский городской суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела обвиняемых в похищении, а также обвиняемого в похищении и нанесении телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В поисках Жени родные и друзья прочесали весь поселок и указанное поле

"ДАЙТЕ ПРОСТО ПОХОРОНИТЬ"

По версии следствия, той самой ночью 2009 года Евгения они все же похитили, после чего вывезли в поле, где один из них вытащил парня из машины и нанес ему не менее 5 ударов в голову и не менее одного удара в грудь. После этого Женю вновь затащили в машину и поехали дальше, но по пути поняли, что тот уже не дышит, и спрятали тело в неустановленном месте.

- Обвинение считает, что один из парней причинил Евгению повреждения, которые вызвали переломы костей головы и грудной клетки, повреждение головного мозга и его оболочек, ушиб сердца, повреждение сосудов. Смерть повлекли отек головного мозга и ушиб сердца с развитием острой сердечной недостаточности, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

- Наказать их - для меня уже не первостепенная задача. Мне главное похоронить сына, но сделать этого я не могу, ведь тело так и не нашли. Пусть они просто признаются, куда спрятали, - плачет женщина. - Ведь у них было для этого 12 лет, могли бы просто кинуть записку в почтовый ящик, но бог им судья...

При этом, как говорит Инна, давший признательные показания парень от своих слов уже отказался. Теперь он утверждает, что все сказанное было бредом, сопровождающимся галлюцинациями. Его приятели свою вину отрицают, по их словам, Женю они просто довезли до определенного места, где и высадили. Сейчас главной загадка для следствия и родителей - это местонахождение тела.

Сейчас все трое мужчин задержаны и ждут следующего судебного заседания. Всем им грозит до 15 лет лишения свободы.